Dopo la mancata qualificazione con il terzetto maschile, sfuma anche la seconda possibile chance di medaglia per l’Italia del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Quest’oggi la coppia azzurra formata da Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati è stata infatti eliminata agli ottavi di finale dall’Olanda nel nuovo Mixed Team Event, non confermando il bronzo ottenuto agli ultimi Mondiali (in quel caso era presente Vanessa Landi).

Avvio di Olimpiade decisamente negativo dunque per i colori azzurri allo Yumenoshima Park Archery Field, con la concreta possibilità di bissare le ‘zero’ medaglie di Rio de Janeiro 2016. Restano a disposizione altri tre eventi: la prova a squadre femminile e le due gare individuali.

Purtroppo il ranking round ha compromesso quasi definitivamente i sogni di gloria del terzetto italiano, che dovrà inventarsi un’impresa quasi impossibile contro la Corea del Sud per accedere alle semifinali. Paradossalmente Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati hanno maggiori chance di medaglia a livello individuale, in una gara che riserva spesso tante sorprese.

Le nostre portacolori, inoltre, non hanno la strada sbarrata dalle coreane (o dall’indiana Deepika Kumari) almeno fino ai quarti di finale, quindi c’è la possibilità di superare qualche turno e avvicinare la zona podio. Discorso simile nel settore maschile per Mauro Nespoli, mina vagante pronta ad esplodere nel momento decisivo dopo aver arrancato in queste prime giornate olimpiche.

