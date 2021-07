Immediata prova di forza della Corea del Sud nel ranking round femminile di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le tre rappresentanti della nazione asiatica hanno monopolizzato i primi tre posti. Al comando San An con 680 punti, nuovo record olimpico; alle sue spalle le connazionali Minhee Jang (677) e Chaeyoung Kang (675).

Molto bene anche il Messico, che ha piazzato Alejandra Valencia (674) in quarta piazza ed Aida Roman (665) in sesta, mentre la top5 è stata completata dall’americana Mackenzie Brown (668).

Luci e ombre per l’Italia. Sicuramente buona la prestazione di Chiara Rebagliati, decima con 654, primato personale: un risultato che consentirà alla savonese di disputare la gara mista a coppie insieme a Mauro Nespoli, unico azzurro qualificato in campo maschile. 23ma piazza per Lucilla Boari a quota 651, mentre non ha brillato l’attesa Tatiana Andreoli, 52ma a 627.

Le cattive notizie arrivano dalla classifica a squadre, chiaramente dominata dalla Corea del Sud con ben 2032 punti, seguita da Messico (1976) e Stati Uniti (1970). L’Italia ha concluso in ottava posizione con 1936: ciò significa che le azzurre non solo dovranno disputare l’ottavo di finale contro la Gran Bretagna, ma in caso di passaggio del turno si troveranno di fronte proprio le inarrivabili sudcoreane ai quarti! Una vera e propria beffa, se si pensa che il settimo posto di Taipei era distante appena un punto ed avrebbe regalato un tabellone più fattibile.

Per quanto riguarda il tabellone individuale, Tatiana Andreoli debutterà ai trentaduesimi contro la francese Lisa Barbelin: l’azzurra è inserita nell’unico spicchio che non prevede sudcoreane sino alla semifinale. Lucilla Boari e Chiara Rebagliati potrebbero dare vita ad un derby azzurro ai sedicesimi, ma prima dovranno superare rispettivamente la polacca Sylvia Zyzanska e la svedese Christine Bjerendal.

Foto: Lapresse