Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per Antalya: questa volta per la Coppa del Mondo

Dopo gli Europei, conclusisi domenica scorsa, il tiro con l’arco internazionale non conosce pausa. Si torna subito a pensare alla Coppa del Mondo, che è pronta a mandare in scena la terza tappa di un 2026 davvero senza respiro.

Da Antalya ad Antalya: si rimane in Turchia, esattamente dove si è battagliato e scoccato frecce per le medaglie continentali, questa volta allargando lo spettro degli arcieri che potranno competere fra arco ricurvo e compound.

L’Italia, che dagli Europei 2026 si è portata a casa tre medaglie (2 argenti e 1 bronzo), si presenterà nuovamente agguerrita, potendo schierare una formazione composta da 16 elementi: 8 per il ricurvo e 8 per il compound, con le riserve da stabilire.

Occhi puntati inevitabilmente su Mauro Nespoli, fresco dell’argento individuale maschile, e sulla squadra femminile di ricurvo, che si è presa il bronzo. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per la terza tappa della Coppa del Mondo 2026.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Ricurvo

Uomini

Matteo Borsani, Francesco Gregori, Massimiliano Mandia, Mauro Nespoli

Donne

Tatiana Andreoli, Loredana Spera, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco

Compound

Uomini

Marco Bruno, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello

Donne

Giulia Di Nardo, Francesca Aloisi, Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner