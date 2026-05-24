Tiro con l’arco, Mauro Nespoli d’argento e azzurre di bronzo nel ricurvo in chiusura degli Europei

Ultima giornata in chiaroscuro per l’Italia ad Antalya in occasione dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026. Quest’oggi erano in programma tutte le finali del ricurvo e la delegazione azzurra ha archiviato altre due medaglie (dopo l’argento ottenuto ieri dal team femminile di compound): un argento con Mauro Nespoli ed un bronzo nella prova a squadre femminile.

Partiamo dalla piazza d’onore del 38enne pavese, protagonista di un torneo fantastico nei vari turni a eliminazione diretta ma incapace di completare l’opera nella finalissima con in palio il metallo più pregiato. Il vice-campione olimpico individuale di Tokyo 2021 ha ceduto infatti alla rivelazione neerlandese Willem Bakker, che ha vinto per 6-2 con i parziali di 27-25, 28-29, 29-28 e 29-28 dimostrandosi più costante e conquistando con merito il suo primo titolo continentale in questa specialità. Appuntamento rimandato con il primo oro nel format (senza considerare quindi le gare a squadre) agli Europei per Nespoli, che vanta un sigillo continentale outdoor ma nell’ambito degli European Games 2019.

In mattinata era arrivata la convincente vittoria del terzetto femminile composto da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, che si è imposto sulla Turchia padrona di casa con il punteggio di 6-2 (57-54, 48-50, 54-53, 58-55) nella finale per il bronzo consegnando alla spedizione azzurra la terza medaglia della manifestazione.

Oro nella prova a squadre femminile alla Germania, che ha battuto 6-2 la Bielorussia. La selezione tedesca ha trionfato poi anche con gli uomini (battendo la Spagna allo shoot-off), mentre i turchi Elif Gokkir e Mete Gazoz sono saliti sul gradino più alto del podio nella prova a coppie miste sconfiggendo in finale per 6-0 i francesi Caroline Lopez e Baptiste Addis. Il torneo individuale femminile ha visto invece l’affermazione a sorpresa della russa (sotto bandiera neutrale) Nurinisso Makhmudova, che ha regolato nell’ultimo atto per 6-4 la quotata spagnola Elia Canales.