CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:40 Finisce qui la prima giornata dedicata alle prove a squadra della scherma, l’Italia ha conquistato una stupenda medaglia di bronzo! OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi assalti e vi augura un buon proseguimento di giornata.

36-32 Medaglia d’oro Estonia, la Corea del Sud si deve accontentare dell’argento.

35-31 Allungo decisivo di Lehis.

31-30 Ritorna sotto Choi, finale veramente elettrizzante.

30-27 Mantiene tre stoccate di margine l’Estonia.

29-26 Potrebbe essere l’allungo decisivo per l’Estonia, manca poco più un minuto.

28-26 Stoccata pesantissima di Lehis

27-26 Parte bene l’estone.

26-26 Si giocheranno tutto Lehis e Choi.

26-26 Si arriva all’ultimo assalto in perfetta parità, mamma mia!

26-25 Doppia stoccata per Beljajeva.

24-24 La tensione è elevatissima, gli ultimi due assalti saranno estremamente tattici e tirati.

23-22 Embrich porta l’Estonia in vantaggio..

21-22 Nessuna si stacca, manca l’ultimo giro.

19-21 Attacco doppio.

18-20 Lehis sta facendo tanta fatica.

18-19 Si continua sul filo del rasoio, si è concluso anche il quinto assalto.

16-16 Attacco doppio.

15-15 Doppia stoccata per Kirpu, finale tiratissima.

13-15 Nuovo allungo della Corea, che conclude il quarto assalto in vantaggio.

13-13 Inizio prepotente di Beljajeva, che riporta le sue in parità.

11-13 Finisce così il primo giro di assalti, estoni in ritardo.

11-13 Si va avanti così ormai da due minuti, attacchi doppi su attacchi doppi.

9-11 Ancora un attacco per parte.

8-10 Attacco doppio.

7-9 Prova a scappare via la Corea.

7-7 Adesso in pedana Kirpu e Song.

7-7 Grande assalto per la coreana Young Mi, parziale di 5 a 2 e parità dopo i primi sei minuti.

6-4 Tiene testa Young Mi.

5-3 Una parata per parte, abbastanza attendiste entrambe fino a questo momento.

4-2 Secondo assalto tra Lehis e Young Mi, qui la prima potrebbe fare la differenza.

4-2 Estonia avanti di due stoccate dopo i primi tre minuti.

2-1 Al petto l’estone.

1-1 Attacco doppio.

0-0 Primo assalto tra Beljajeva e Choi.

12:39 Adesso bisogna ricomposi perchè tocca alla finale per l’oro tra Estonia e Corea del Sud.

12:37 Continuano i festeggiamenti in pedana, l’augurio è che la medaglia di oggi sia solo l’inizio, ci aspetta una settimana di prove a squadre in cui possiamo fare bene ovunque!

12:35 25 anni dopo Atlanta la squadra di scherma femminile torna sul podio! Azzurre commoventi: Navarria e Fiammingo hanno reagito da leonesse dopo una gara individuale deludente, Santuccio si è fatta trovare pronta e Isola è stata la vera rivelazione, perfette!

23-21 E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! MEDAGLIA DI BRONZO PESANTISSIMA PER LE AZZURRE, CHE CUOREEEEEE!!!!

23-21 MANCANO 3 SECONDI, RESISTI!

23-21 FEDERICAAAAAA ISOLAAAAAAA!!! STOCCATA PESANTISSIMA, CI SIAMOOO!

22-21 Ci siamo, si può ripartire! Abbracciate in panchina le azzurre.

22-21 Visi tesissimi sulla panchina azzurra, la tensione si taglia con il coltello.

22-21 Sono stati chiamati i 5 minuti per la pausa medica.

22-21 Che sofferenza enorme, serve l’ultimo sforzo!

22-21 Problema alla coscia per la cinese, medico in pedana.

22-21 Noooooooo! Al petto Zhu, 8 secondi sul cronometro. Serve una reazione da campionessa ad Isola, un colpo doppio andrebbe benissimo.

22-20 Attenzioneee! Il tempo non passa più, è arrivato il cambio di passo della cinese.

22-19 Cartellino giallo per Zhu, sospiro di sollievo.

22-19 Attenzione, ancora una stoccata per la cinese, che non molla, adesso il ritmo dovrebbe salire.

22-18 Tocca Zhu, saranno 60 secondi d’inferno.

22-17 ISOLAAAAA!!!! Al petto l’azzurra, che sangue freddo!

21-17 Zhu accorcia, 2 minuti e 7 secondi sul cronometro.

21-16 FEDERICAAAAAA ISOLAAAA! Prima stoccata pesantissima per mantenere a distanza di sicurezza la cina!

20-16 Si deciderà tutto tra Isola e Zhu, tensione alle stelle.

20-16 Finito anche l’ottavo assalto! Andiamo agli ultimi tre minuti con 4 stoccate di margine.

20-16 Dopo un’attenta analisi al video il giudice assegna un rosso a Santuccio per una spinta.

20-15 SANTUCCIO NON CI STAAAAA!!! In allungo al collo!

19-15 Ancora Lin, cinesi a -4.

19-14 Da terra la cinese, questi ultimi 5 minuti saranno una sofferenza.

19-13 Arriva il cambio! Alberta Santuccio prende il posto di Rossella Fiamingo contro Lin Sheng.

19-13 Finito anche il settimo assalto, sei stoccate di vantaggio per le azzurre!

19-13 Colpo doppio, va bene, Navarria sta tirando bene.

18-12 RUGGITO DI MARTAAA! Ritorniamo a prendere margineee!

17-12 NAVARRIAAAAAA!!! Stoccata pesantissima, l’inerzia era dalla parte delle cinese negli ultimi minuti!

16-12 Colpo doppio, va bene così.

15-11 In pedana Navarria-Xu.

15-11 Parziale di 3-0 che riapre le porte alla Cina, finito il secondo giro.

15-11 Accorcia le distanze Lin, brutto assalto per l’azzurra.

15-10 Ancora la cinese, un po’ passiva Isola in questi due primi minuti.

15-9 Affonda alla spalla Sheng.

15-8 Tocca alla nostra atleta più in palla: Isola sfida Sheng.

15-8 Propositiva l’azzurraaaaa! Ottimo atteggiamento di Navarria, che conclude il suo assalto 6-1!

14-8 Si sbloccano le cinesi, adesso bisogna tenere alta l’attenzione.

14-7 L’arbitro ha rivisto l’ultima azione, stoccata annullata.

15-7 PARATA E RISPOSTAAAAA! Mara sta facendo la voce grossissima. Cambia arma la cinese.

14-7 Parziale pesantissimoooo, 8 stoccate a 0 per l’Italia!

13-7 AL BRACCIO QUESTA VOLTAAAAA! Le azzurre ci stanno mettendo il cuore!

12-7 ANCORAAAAAAAA!!! Seconda parata risposta consecutiva, voliamo a +5!

11-7 SUBITOOO PARATA E RISPOSTAAAAA!!!

10-7 Ha tirato fuori le unghie Fiammingo, l’azzurra lascia il testimone alla compagna Navarria, che sfiderà Zhu.

10-7 PARZIALE DI 4-0, ASSALTO PERFETTO DI ROSSELLA!!!

9-7 CHE CARATTERE!!!! Dritta al petto Fiamingo, le campionesse escono in questi momenti!

8-7 ANCORAAAA FIAMINGO!!! In accosciata l’azzurra, il primo attacco non entra, ma la rimessa sì!

7-7 PARTE ROSSELLA! Vogliamo vedere la vera Fiamingo!

6-7 In pedana Fiammingo-Xu.

6-7 Finisce qui il primo giro di assalti.

6-7 Attacco sull’alt per la cinese, sfortunata Mara.

6-6 Ancora colpo doppio, l’atteggiamento è quello giusto per l’azzurra.

5-5 NAVARRIA CI RIPORTA IN PARITA’! Brava a difendersi Mara, che poi affonda.

4-5 Colpo doppio, quantomeno evitiamo il rosso che sarebbe significato stoccata per la Cina.

3-4 Terzo assalto tra Martina Navarria e Lin Sheng.

3-4 CON CORAGGIO FEDERICA! Ci riporta a contatto l’azzurra.

2-4 ANCORA! Parata e risposta per Isola, forzaaa!

1-4 Colpisce alla coscia la cinese, sarà dura.

1-3 E ARRIVA LA PRIMA STOCCATA PER L’ITALIA! Parata e risposta di Isola!

0-3 Partenza propositiva di Isola, che però viene anticipata da Xu.

0-2 Adesso toccherà a Federica Isola, Xu la sfidante.

0-2 Finisce qui il primo assalto, non un grande inizio per l’Italia.

0-2 C’è un problema in pedana, le atlete ne approfittano per rifiatare.

0-2 Un minuto senza stoccate, cartellino giallo per l’Italia che è in svantaggio.

0-2 Raddoppia Zhu, passiva in quest’inizio Rossella.

0-1 La prima stoccata è per la cinese.

0-0 Parte Fiamingo, che nel primo assalto sfiderà Zhu!

11:29 Una sola medaglia per l’Italia nella prova a squadre della spada, bisogna tornare indietro ad Atlanta, quando vincemmo l’argento.

11:28 Le squadre entrano in pedana!

11:27 Ci siamo, ci giochiamo il bronzo a squadre contro la favorita della vigilia, servirà una grande prova di carattere alle azzurre!

11:12 Ben ritrovati amici di OA Sport, sale l’attesa per la finale per il bronzo tra Italia e Cina.

7.55 Grazie per averci seguito, torneremo in vostra compagnia qualche minuto prima dell’inizio della sfida per la medaglia di bronzo tra Italia e Cina.

7.53 L’appuntamento per la finale per il bronzo tra Italia e Cina è in programma alle ore 11.30 italiane.

7.50 La Corea del Sud, infatti, ha vinto la semifinale contro le cinesi con il punteggio di 38-29.

7.48 Le azzurre nella finale per il terzo posto troveranno le favorite della vigilia della Cina.

7.45 L’Estonia è stata per larghi tratti superiore alle azzurre che non sono riuscite a trovare le contromisure giuste.

34-42 L’Estonia vince meritatamente la semifinale. L’Italia andrà a giocarsi il bronzo.

34-41 Lehis colpisce al braccio l’azzurra.

34-40 Fiamingo all’assalto trova la stoccata.

33-40 Lehis è brava a sfruttare l’avanzamento di Fiamingo.

33-39 L’Estonia riesce ad allungare.

33-38 Ottima stoccata dell’azzurra.

32-38 Brava FIamingo a non mollare.

31-38 Lehis tiene a distanza l’Italia.

31-37 Ancora l’azzurra trova la stoccata.

30-37 Fiamingo in allungo.

29-37 Brava l’estone a tenere a distanza l’azzurra con una stoccata interna.

29-36 Lehis spegne le velleità dell’Italia.

29-35 Brava Fiamingo almeno a provarci e a portare a casa la seconda stoccata consecutiva.

28-35 Fiamingo spinge e con un allungo trova la stoccata.

27-35 Fiamingo alza il ritmo ma Lehis è brava a parare e rispondere.

27-34 Finalmente si sblocca Fiamingo che riesce a portare una stoccata.

26-34 Colpo doppio che serve solo all’Estonia

25-33 Monologo di Lehis che trova ancora una stoccata vincente.

25-32 Stoccata al braccio dell’estone che ha la vittoria in pugno.

25-31 Di nuovo Lehis a 1’35” dalla fine.

25-30 Implacabile Lehis che seppur costretta sulla difensiva trova la stoccata.

7.35 Un grande assalto di Isola consente all’Italia di provarci. In pedana Fiamingo-Lehis.

25-29 Isola attacca ancora bene a pochi secondi dalla fine dell’assalto.

24-29 Colpo doppio.

23-28 Bravissima Isola che nel giro di pochi secondi piazza due stoccate che valgono il -5.

22-28 Isola spinge a fondo della pedana l’avversaria e colpisce.

21-28 Colpo doppio, il distacco resta invariato tra Italia ed Estonia.

20-27 Isola prova a ricucire mettendo a segno due stoccate consecutive.

19-27 Brava Isola che anticipa l’avversaria.

18-27 L’azzurra colpisce al bersaglio basso.

17-27 Isola riesce ad entrare.

16-27 Isola prova la parata e risposta ma non riesce a colpire, cosa che invece riesce a fare l’estone.

16-26 Nulla da fare l’Estonia prende il largo. Le azzurre non riescono ad arginare la superiorità delle avversarie.

16-25 Ancora una volta colpo doppio che fa il gioco dell’Estonia.

15-24 Colpo doppio che non serve a nulla alle azzurre in questa fase.

7.28 Kirpu vince nettamente l’assalto. A questo punto pare impossibile riuscire a ribaltare l’esito dell’incontro. In pedana Isola-Beljajeva

14-23 Quinto punto consecutivo per Kirpu, le azzurre si avviano verso la finale per il bronzo.

14-22 Estone scatenata, riesce ancora a pizzare la stoccata giusta.

14-21 Ancora Kirpu, a questo punto le azzurre hanno bisogno di un’impresa.

14-20 Affonda Navarria ma è troppo lontana, Kirpu è lesta ad approfittarne e ad entrare.

14-19 Peccato, Kirpu beffa l’azzurra con il contro movimento.

14-18 Parata e risposta vincente dell’azzurra.

13-18 Brava Navarria che con grande rapidità colpisce il piede dell’avversaria.

7.23 Niente da fare l’Italia non riesce a ricucire lo strappo, anzi. Le azzurre a -6 quando mancano gli ultimi tre assalti. In pedana Navarria-Kirpu.

12-18 Cerca l’allungo Fiamingo ma era troppo lontana e l’estone ne approfitta per mettere la stoccata.

12-17 Prova a cercare il ferro l’azzurro ma l’estone trova la stoccata.

12-16 Stoccata d’incontro di Fiamingo che sta provando a riportare in scia le azzurre.

11-16 Beljaeva tocca al braccio e ristabilisce le distanze.

11-15 Fiamingo trova la stoccata sul bersaglio esterno.

7.18 Finalmente l’Italia ha vinto un assalto. Le azzurre devono recuperare 5 stoccate di distacco. In pedana Fiamingo-Beljaeva per il sesto assalto.

10-15 Lehis attacca ma Navarria si difende e contrattacca.

9-15 Navarria spinge l’avversaria in fondo alla pedana e prova un colpo al piede ma Lehis è brava a difendersi e colpire.

9-14 Finta sul bersaglio esterno e stoccata su quello interno dell’azzurra. Brava Navarria!

8-14 Stoccata alla mano di Navarria.

7-14 Parata e risposta di Navarria che prova a darsi la spinta.

6-14 Navarria prova ad essere aggressiva ma Lehis è più lesta.

7.12 Si conclude così anche il quarto assalto, tutti sono stati vinti dall’Estonia. In pedana Navarria-Lehis.

6-13 Doppio colpo che vista la situazione non aiuta le azzurre.

5-12 Isola prova a spingere in fondo alla pedana l’avversaria che riesce comunque a entrare.

5-11 Finalmente! Brava Isola che finta l’attacco alto e colpisce il bersaglio basso.

4-11 Kirpu trova la stoccata al braccio, le azzurre non riescono a sbloccarsi.

7.07 Termina così il terzo assalto, le estoni sin qui superiori. In pedana Isola-Kirpu.

4-10 Niente da fare, l’estone in allungo trova la stoccata alla gamba.

4-9 Parata e risposta dell’estone che incrementa il vantaggio.

4-8 Ancora un doppio colpo che lascia invariate le distanze.

3-7 Doppio colpo che non aiuta in questo caso le azzurre.

2-6 L’estone entra con precisione sul bersaglio basso.

7.04 Termina così il secondo assalto. In pedana Beljaeva-Navarria.

2-5 Finalmente si sblocca Fiamingo con una stoccata al corpo.

1-5 In difficoltà Fiamingo che non riesce a trovare le contromisure giuste.

1-4 Kirpu ancora aggressiva e lesta a trovare la stoccata. L’Estonia allunga.

1-3 Allungo vincente dell’estone.

6.59 Termina così il primo assalto con le azzurre sotto 1-2. In pedana Fiamingo-Kirpu.

1-2 BRAVISSIMA ISOLA! PARATA E RISPOSTA SPETTACOLARE. SI SBLOCCA L’ITALIA.

0-2 Ancora l’estone che prende bene il tempo all’azzurra e la beffa.

0-1 La prima stoccata dell’assalto è di Lehis che tocca al braccio.

6.53 Ad aprire la contesa l’assalto che vedrà opposte Federica Isola a Katrina Lehis, medaglia di bronzo nella prova individuale.

6.50 Mancano pochi minuti alla presentazione delle squadre.

6.46 Ricordiamo la composizione della squadra italiana: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio con quest’ultima che ha fatto da riserva nella sfida contro la Russia.

6.41 Sarò una sfida estremamente complicata per le azzurre contro una squadra di ottimo livello.

6.38 Tra pochi minuti le azzurre troneranno in pedana per la semifinale contro l’Estonia.

6.35 Ben ritrovati con il live di OA Sport della prova a squadre di spada femminile.

5.53 Chiudiamo temporaneamente il live della prova a squadre della spada femminile. Riprenderemo poco prima della semifinale tra Italia ed Estonia in programma alle ore 6.40. Grazie per l’attenzione e a più tardi.

5.47 In pedana le atlete per il tabellone dal 5° all’8° posto.

5.42 Tra pochi minuti la sfida tra Russia-Polonia e Hong Kong-USA per le posizioni di rincalzo.

5.37 La Corea del Suda ha sconfitto gli USA col punteggio di 38-33. L’Estonia, prossimo avversario delle azzurre, ha superato la Polonia 29-26.

5.34 La Cina ha stravinto la sfida contro Hong Kong con il risultato di 44-32.

5.31 Una sfida estremamente complicata per le azzurre che però si sono sbloccate contro le russe e quindi proveranno a giocarsi tutte le loro carte per conquistare una medaglia.

5.30 L’Italia vince il quarto di finale contro la Russia e conquista la possibilità di giocarsi la semifinale contro l’Estonia.

33-31 FINISCE QUI!!!!!!! L’ITALIA IN SEMIFINALE!!! BATTUTA LA RUSSIA, BRAVISSIME LE AZZURRE!

33-30 SCALTRA FIAMMINGO CHE PRENDE BENE LE MISURE ALLA RUSSA, MANCANO 2”.

32-30 Colpo doppio.

31-29 FIAMINGOOOOOO!!!! SI ABBASSA E TROVA UNA STOCCATA DETERMINANTE A 3” DALLA FINE.

30-29 La russa quando mancano pochi secondi alla fine attacca senza pensarci troppo.

30-28 Colpo doppio.

29-27 L russa attacca senza sosta.

29-26 La russa trova il modo di entrare nella difesa dell’azzurra.

29-25 Colpo doppio.

28-24 L’azzurra colpisce al corpo.

27-24 Ancora una volta colpo doppio, ottima notizia per l’Italia.

26-23 Colpo doppio.

25-22 Kolobova beffa sul tempo l’azzurra.

25-21 FIAMINGO!!!!!! TOCCA AL BRACCIO!

24-21 Entra con un allungo la russa.

24-20 SCATTO FULMINEO DI FIAMINGO!!! STOCCATA FONDAMENTALE

23-20 La russa trova la stoccata al bersaglio basso.

23-19 La russa è più rapida nell’attacco e tocca.

23-18 Colpo doppio, bene così per l’Italia che tiene a distanza la Russia.

22-17 ANCORA FIAMINGO!!! ITALIA AVANTI DI 5 QUANDO MANCA 1’50”.

21-17 BRAVISSIMA FIAMINGO CHE SCEGLIE IL TEMPO GIUSTO E TROVA UNA STOCCATA IMPORTANTISSIMA

20-17 FIAMINGOOO!!!!!! ENTRA ALL’INTERNO DELLA DIFESA DELLA RUSSA.

5.19 In pedana Fiamingo contro Kolobova.

5.18 Si chiude così il penultimo assalto. Anche in questo caso è stata la russa ad avere la meglio 3-2. L’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo assalto con sole due stoccate di vantaggio.

19-17 Parata e risposta estremamente spettacolare di Lichagina.

19-16 Si ripete ancora una volta la stessa situazione, entrambe le atlete colpiscono in contemporanea.

18-15 Colpo doppio, il distacco resta invariato.

5.14 Dopo una buona partenza di Navarria, l’azzurra si è fatta rimontare e superare. L’assalto si è chiuso sul 3-2 in favore della russa. Il punteggio recita 17-14 in favore dell’Italia. In pedana Isola-Lichagina.

17-14 In chiusura di assalto la russa piazza la stoccata che porta la sua squadra a -3.

17-13 Murtazaeva parte da lontano e riesce a colpire alla spalla.

17-12 La russa riesce a colpire al bersaglio basso.

17-11 PARATA E RISPOSTA ESTREMAMENTE SPETTACOLARE DI NAVARRIA CHE COLPISCE IL BERSAGLIO ESTERNO.

16-11 NAVARRIA!!!!!! MOLTO BENE L’AZZURRA CHE TROVA LA STOCCATA GIUSTA

5.08 Termina così il sesto assalto. Italia avanti 15-11 sulla Russia. In pedana Navarria contro Murtazaeva.

15-11 Fiamingo costretta sulla difensiva, dopo diversi secondi di studio la russa trova la stoccata.

15-10 Lichagina tocca sotto misura.

15-9 Colpo doppio. Il distacco resta quindi invariato tra Italia e Russia.

5.05 Nel corso del sesto assalto la Polonia è avanti 15-13 sull’Estonia. Ci siamo torna in pedana la russa.

5.04 Al quinto assalto la Corea del sud è avanti 17-15 sugli USA.

5.03 Quando mancano quattro assalti al termina la sfida tra Cina e Hong Kong è in equilibrio: 14-13.

5.02 Qualche istante di attesa. La russa sta cambiando l’arma. Ricordiamo che le azzurre sono in vantaggio 14-8 quando mancano quattro assalti alla conclusione.

5.00 In pedana Rossella Fiamingo contro Yulia Lichagina.

4.59 Bravissima Mara Navarria che vince 6-2 il suo assalto con Kolobova e consente all’Italia di portarsi sul 14-8.

14-8 NAVARRIA! L’AZZURRA RIESCE ANCORA AD ENTRARE NELLA DIFESA DELLA RUSSA

13-8 PARATA E RISPOSTA DI NAVARRIA!!!!

12-8 BRAVISSIMA NAVARRIA! DAL FONDO DELLA PEDANA TROVA L’AFFONDO GIUSTO

11-8 Kolobova va a segno colpendo al braccio.

11-7 NAVARRIA ANTICIPA KOLOBOVA IN ALLUNGO

10-7 La russa colpisce al bersaglio basso.

10-6 PARATA E RISPOSTA DI NAVARRIA!!!! L’ITALIA ALLUNGA!!!

9-6 La russa prova a prendere in mano la situazione ma Navarria la anticipa entrando sulla spalla.

4.53 In pedana torna Mara Navarria contro Violetta Kolobova.

4.52 Si conclude il quarto assalto con l’Italia in vantaggio 8-6 sulla Russia.

8-6 Murtazaeva va a segno con un bel allungo al corpo.

8-5 L’Italia prova a prendere il largo con Isola che colpisce il bersaglio basso.

7-5 ISOLA!!!!! BRAVISSIMA L’AZZURRA A BEFFARE SUL TEMPO LA RUSSA

4.49 Torna in pedana Isola contro Murtazaeva.

4.48 Si chiude così il primo turno di assalti con l’Italia in vantaggio 6-5.

6-5 ITALIA PER LA PRIMA VOLTA IN VANTAGGIO. NAVARRIA COLPISCE IL BERSAGLIO BASSO

5-5 Cartellino per entrambe per non combattività, la situazione resta in parità.

4-4 MARA NAVARRIA RIPORTA IN PARITA’ L’ITALIA!

4.44 In pedana Mara Navarria.

4.43 Termina con la Russia in vantaggio 4-3 il secondo assalto. Fiamingo ha recuperato una stoccata.

3-4 Murtazaeva riesce a trovare lo spiraglio a destra e colpisce.

3-3 Fiamingo spinge in fondo alla pedana l’avversaria e la punisce con ottima scelta di tempo.

2-3 BRAVA FIAMINGO! L’AZZURRA SI RIPORTA IN SCIA

1-3 Anche in questo caso c’è una lunga fase di studio la Russia riesce a trovare la stoccata sotto misura.

4.37 Ora è il momento di Rossella Fiamingo contro Aizanat Murtazaeva.

4.36 Termina sul 2-1 in favore della Russia il primo assalto.

1-2 La russa prova ad attaccare al piede ma Isola è brava a trovare il momento giusto per piazzare la stoccata.

0-2 La russa sorprende l’azzurra e allunga leggermente.

0-1 Kobolova piazza la prima stoccata.

4.34 Avvio molto tattico con le due atlete che si studiano.

4.32 Sta per iniziare la sfida della spada a squadra tra Italia e Russia. La prima a scendere in pedana sarà Federica Isola che dovrà vedersela con Violetta Kolobova. Alberta Santuccio riserva in questa prima sfida.

4.29 E’ IL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE ATLETE.

4.25 CI SIAMO: TRA POCHI ISTANTI IN GARA LE AZZURRE SULLA PEDANA VERDE.

4.20 Mancano pochi minuti all’inizio degli assalti. Le azzurre potranno vestire i panni delle outsider.

4.15 Esordio non facile per la nazionale azzurra che affronterà subito la Russia, una delle squadre candidate a un ruolo da protagonista.

4.10 L’Italia si affiderà a Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

4.05 Gli assalti inizieranno tra 20 minuti.

4.00 Si parte dai quarti di finale: Italia-Russia, Cina-Hong Kong, Estonia-Polonia e USA-Corea del Sud.

3.57 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prova a squadra di spada femminile.

Il borsino e le speranze di medaglia italiane del 27 luglio – I favoriti gara per gara nella scherma – I convocati di tutte le nazionali arma per arma

Buonanotte o buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo dedicata alla scherma. Oggi prendono il via le prove a squadre con la spada femminile. L’Italia nonostante i due argenti conquistati sin qui non può dirsi soddisfatta del bilancio, anche perchè la scherma storicamente è una delle discipline che regala più gioie ai nostri colori.

Le ragazze della spada proveranno a conquistare un altro podio anche se non sarà per nulla semplice. Le azzurre al primo turno affronteranno la Russia, avversario molto ostico, poi eventualmente in semifinale una tra Polonia o Estonia. Di certo le nostre ce la metteranno tutta per rimpinguare il bottino nel medagliere.

La nazionale favorita è probabilmente la Cina anche se mai come nel caso della gara a squadre della spada è complicato fare un pronostico. Alla Polonia il ruolo di outsider, molto avanti nella griglia di partenza anche Russia e Corea del Sud. L’Italia potrà provare ad inserirsi in questa situazione di incertezza.

Il gruppo azzurro è composto da atlete di primo piano che dovranno riuscire a fare squadra. Scenderanno in pedana Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Nella prova individuale le prime due sono state le migliori ma si sono fermate ai quarti di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della prova a squadre di spada femminile delle Olimpiadi di Tokyo, facendovi seguire ogni emozione e in particolare le sfide della nostra nazionale stoccata per stoccata. Buon divertimento!

Foto: Bizzi/Federscherma