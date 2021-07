Vela, Olimpiadi Tokyo: Silvia Zennaro si allontana dalla zona podio nei Laser Radial ma non sprofonda

Terza giornata ufficiale di gara che va in archivio a Enoshima per la vela con il debutto di tre classi (Finn, 49er e 49erFX) ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e con la prosecuzione delle regate di qualificazione per altre due flotte (Laser maschile e Laser Radial femminile).

Dopo un esaltante day-2, Silvia Zennaro rallenta ed è fuori dalla top10 in entrambe le regate disputate oggi nei Laser Radial, mettendo a referto un 17° ed un 11° posto (non viene dunque scartata la 20ma piazza della Race 2) che la fanno scivolare dalla quarta all’ottava posizione assoluta in classifica generale con 49 punti complessivi. Saldamente al comando la danese Anne-Marie Rindom con 22 punti, davanti alla sorprendente svedese Josefin Olsson (34) e all’olandese Marit Bouwmeester (35).

Una sola regata disputata per i 49er (al debutto in questi Giochi), con la vittoria dell’Irlanda davanti a Gran Bretagna e Germania. Quarta piazza per la Croazia dei fratelli Sime e Mihovil Fantela, solo dodicesima la Nuova Zelanda dei grandi favoriti Peter Burling e Blair Tuke.

Prime tre prove olimpiche a Tokyo per i 49erFX, con la Gran Bretagna in vetta alla classifica generale provvisoria davanti a Stati Uniti, Brasile e Belgio. 6° posto al momento per le favorite olandesi Annemiek Bekkering e Annette Duetz, ma la graduatoria è ancora cortissima ed è destinata a mutare radicalmente nei prossimi giorni. Due vittorie parziali e leadership nella generale tra i Laser maschili per il cipriota Pavlos Kontides, che ha accumulato 9 punti di margine sull’australiano Matt Wearn e 15 sul brasiliano Robert Scheidt dopo 6 regate.

Foto: Lapresse