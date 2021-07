LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: impresa di Tony Cairoli, vittoria in gara-2! Fuori Herlings!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GARA 2

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Seconda vittoria di manche stagionale per Tony Cairoli, che porta a casa anche il sesto podio su 8 run disputate.

Con questo risultato, Cairoli raggiunge Herlings e Febvre al secondo posto nel Mondiale con 23 punti di ritardo dal leader Gajser.

Tim Gajser ha vinto la classifica overall del GP d’Olanda con 42 punti totali nelle due manche, con Cairoli 2° a 38 e Febvre 3° a 36.

CAIROLI VINCE GARA-2!!! Prestazione strepitosa da parte del 35enne siciliano e segnale importante per il Mondiale! 2° Gajser, 3° Prado.

CAIROLI DAVANTI!!!!!!!!! L’azzurro è scatenato in questo finale e passa anche Gajser, involandosi verso la vittoria di manche!!!

Ultimo giro: Prado è in grandissima difficoltà e rischia di perdere anche il podio in favore di Romain Febvre, mentre Cairoli ha ripreso Gajser e lotta per la vittoria!!

2 giri alla fine: Cairoli affonda l’attacco su Prado ed è 2°!!!!! Bellissima seconda manche in rimonta per il siciliano della KTM!!

3 giri alla fine: Tim Gajser passa Prado e si invola verso il successo di manche, mentre Cairoli adesso mette nel mirino la piazza d’onore!

-1′ Finale al cardiopalma!! Prado allarga i gomiti e respinge tutti gli attacchi di Gajser, ma così facendo permette a Cairoli di rientrare in lotta per la vittoria!

-2′ Febvre supera Bogers e sale in quarta posizione con la Kawasaki, a 7″ dal leader e a 4″ dal terzo posto di Cairoli.

-4′ Prado e Gajser battagliano per la vittoria e perdono tempo, Cairoli ne approfitta e si porta a 3″ dalla testa della gara!!

-6′ Cairoli è terzo!!!! Sorpasso su Bogers che vale al siciliano virtualmente un posto sul podio!! La coppia di testa è lontana 4″…

-8′ Tempi sul giro abbastanza simili in questa fase per i primi 5: Prado è leader con 1″ su Gajser, 5″ su Bogers, 6″ su Cairoli e 9″ su Febvre.

-10′ Bellissima rimonta di Ivo Monticelli, risalito fino alla decima posizione dopo una partenza difficile. Si infiamma il duello per la vittoria tra Prado e Gajser!!

-12′ Gajser ne ha di più ed è attualmente il grande favorito per la vittoria di manche… Cairoli non riesce nel frattempo ad attaccare Bogers per il terzo posto.

-14′ Tim Gajser è scatenato!! Lo sloveno della Honda attacca Prado, ma lo spagnolo resiste e tiene la prima posizione!

-16′ Gruppo di testa abbastanza compatto, con i primi quattro racchiusi in 5″. Febvre nel frattempo supera Watson e torna in quinta posizione.

-18′ Comincia ad accusare la fatica Prado, abituato a calare progressivamente nel corso delle manche. Gajser sembra ormai pronto ad affondare l’attacco…

-20′ Prado detta il passo con 2″ di margine su Gajser, 4″ su Bogers, 6″ su Cairoli, 8″ su Watson e 10″ su Febvre.

-23′ Febvre commette un errore e retrocede in sesta piazza, consentendo a Cairoli di balzare in quarta posizione. L’azzurro della KTM mette nel mirino il podio di manche!

-25′ Jorge Prado guida la manche davanti a Febvre, Gajser, Bogers e Cairoli. Ricordiamo che Herlings non si è presentato al via di gara-2 per un infortunio alla spalla.

-26′ Cairoli passa Jacobi e sale in quinta piazza!! Prossimo obiettivo Bogers per agguantare la top4.

-28 minuti: Cairoli chiude il primo giro in sesta posizione, mentre non è partito in gara-2 Herlings.

PARTITI!!!!! Holeshot Prado, che precede Febvre e Gajser. Primo colpo di scena con la caduta di Coldenhoff!

16.09 Ormai ci siamo, i piloti si stanno schierando dietro i cancelletti di partenza! Un minuto al via di gara-2 per il GP d’Olanda!

16.08 Per quanto visto sinora quest’oggi sulla sabbia di Oss, i favoriti per il podio in gara-2 sono Herlings, Febvre, Gajser, Coldenhoff, Seewer, Prado e Cairoli.

16.05 In gara-2 il fuoriclasse siciliano dovrà centrare una partenza ottimale per lottare per il podio e limitare i danni in ottica iridata in una giornata cominciata male (8° in gara-1).

16.02 La partenza si è rivelata come di consueto determinante per l’andamento della prima manche, con Cairoli che è rimasto intruppato a centro gruppo perdendo di conseguenza il treno dei migliori.

15.59 Grande attesa per capire le effettive condizioni fisiche di Jeffrey Herlings dopo la brutta botta alla spalla sinistra rimediata nel corso del primo giro di gara-1 (con Monticelli che lo ha centrato in pieno con la sua Kawasaki in atterraggio da un salto), che non gli ha comunque precluso la possibilità di concludere la manche e soprattutto di vincerla in rimonta.

15.55 Con il risultato di gara-1, Herlings si è portato ad un solo punto in classifica generale dal leader del campionato Tim Gajser. 3° Febvre a -19 dalla vetta, 4° Cairoli a -26 e 5° Prado a -32.

15.48 In gara-1 Herlings ha dato spettacolo, rendendosi protagonista di una fantastica rimonta dal quarto al primo posto nonostante una spalla sinistra dolorante davanti al proprio pubblico. Per l’olandese della KTM si tratta del secondo successo di manche consecutivo dopo l’affermazione in gara-2 a Maggiora.

15.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta di gara-2 del Gran Premio d’Olanda 2021, quarto round stagionale del Mondiale MXGP.

13.59 Alle ore 16.10 ci attendiamo un’altra manche davvero spettacolare, con Herlings che vorrà chiudere in bellezza la sua gara di casa e, di conseguenza, prendere la vetta della generale

13.58 Cairoli con questo amaro ottavo posto si ritrova a 26 punti di distacco dalla vetta, mentre Herlings ora è ad una sola lunghezza da Gajser.

13.55 ORDINE DI ARRIVO GARA-1

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:28.182 17 0:00.000 0:00.000 2:06.939 7 50.339

2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:30.745 17 0:02.563 0:02.563 2:06.155 3 50.652

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:33.741 17 0:05.559 0:02.996 2:06.425 3 50.544

4 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:39.677 17 0:11.495 0:05.936 2:05.983 3 50.721

5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:50.413 17 0:22.231 0:10.736 2:06.687 7 50.439

6 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 37:07.043 17 0:38.861 0:16.630 2:07.023 4 50.306

7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 37:14.766 17 0:46.584 0:07.723 2:09.185 4 49.464

8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:17.020 17 0:48.838 0:02.254 2:08.645 9 49.672

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 37:18.767 17 0:50.585 0:01.747 2:09.242 4 49.442

10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:26.591 17 0:58.409 0:07.824 2:09.587 6 49.311

11 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:31.584 17 1:03.402 0:04.993 2:09.146 6 49.479

12 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 37:34.222 17 1:06.040 0:02.638 2:09.298 4 49.421

13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 37:36.352 17 1:08.170 0:02.130 2:10.590 6 48.932

14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 37:42.231 17 1:14.049 0:05.879 2:10.646 4 48.911

15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 37:46.382 17 1:18.200 0:04.151 2:09.978 7 49.162

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 38:02.936 17 1:34.754 0:16.554 2:11.977 9 48.418

17 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 38:18.100 17 1:49.918 0:15.164 2:11.451 9 48.611

18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 38:21.519 17 1:53.337 0:03.419 2:11.383 8 48.636

19 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 38:23.390 17 1:55.208 0:01.871 2:12.338 4 48.285

20 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 38:27.747 17 1:59.565 0:04.357 2:10.796 9 48.855

21 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 38:31.884 17 2:03.702 0:04.137 2:13.714 5 47.789

22 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 36:35.161 16 1 lap 1 lap 2:13.161 3 47.987

23 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:37.274 16 1 lap 0:02.113 2:12.246 5 48.319

24 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 36:45.176 16 1 lap 0:07.902 2:14.042 4 47.672

25 194 Van der Mierden, Sven NED KNMV GASGAS 37:02.745 16 1 lap 0:17.569 2:13.832 5 47.746

26 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:10.294 16 1 lap 0:07.549 2:11.021 2 48.771

27 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 37:35.341 16 1 lap 0:25.047 2:13.031 3 48.034

28 202 Martens, Yentel BEL MUL Honda 37:53.879 16 1 lap 0:18.538 2:16.388 6 46.852

29 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 24:42.843 11 6 laps 5 laps 2:10.992 9 48.782

30 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 21:56.687 10 7 laps 1 lap 2:10.960 4 48.794

31 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 22:45.780 10 7 laps 0:49.093 2:14.124 3 47.642

32 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 22:46.041 10 7 laps 0:00.261 2:13.404 6 47.9

33 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 23:28.612 10 7 laps 0:42.571 2:17.890 3 46.341

34 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 19:25.310 8 9 laps 2 laps 2:15.275 5 47.237

13.53 Nella intervista post-gara Jeffrey Herlings conferma di sentire molto dolore alla spalla dopo il contatto iniziale ma, nonostante tutto, è stato in grado di andare a vincere!

ARRIVO – Tony Cairoli con l’errore finale chiude ottavo a 48.8

ARRIVO – JEFFREY HERLINGS VINCE GARA-1!!!!!!!!!!!!!! Il padrone di casa precede Coldenhoff e Gajser! Quarto Febvre, quinto Seewer.

-1 giro: Cairoli non molla e si porta a 1.5 da Prado che è in crisi! Il siciliano ci prova ma cade e perde una grande occasione!

-1 giro: Herlings è ormai ad un passo dal successo con 6.2 su Coldenhoff, quindi terzo Gajser a 7.7.

-2 giri: Herlings ha in mano Gara-1 e apre il penultimo giro con un margina di 5.6 su Coldenhoff, quindi 8.3 su Gajser. Cairoli continua a spingere ma rimane a 4.3 da Prado

-3 giri: HERLINGS SCAPPA!!!!!!!!!! L’olandese ha già 2 secondi su Coldenhoff, quindi 6.5 su Gajser che approfitta del crollo di Febvre. Cairoli è sempre settimo a 6.5 da Prado

-1 Herlings affonda l’attacco ma Coldenhoff chiude all’ultimo secondo! Ma Herlings ci riprova e ora è primo!!!!!!!!!!!!! Che rimonta!!!!!!!!

-1 Herlings passa Febvre!!!!!!! E ora assalta Coldenhoff!!!!!!!! Un duello olandese nel GP di casa!!!!!

-2 Gajser perde terreno, i primi tre invece si danno battaglia curva dopo curva! Herlings sembra davvero scatenato e ci riprova su Febvre!

-3 Herlings attacca Febvre e quasi vanno a contatto!!!!!!! Coldenhoff prova a fuggire ma occhio ai doppiati ora!!

-4 Febvre continua ad attaccare Coldenhoff! Il francese vuole il successo! L’olandese tiene duro e chiude la porta curva dopo curva, Herlings è in scia ormai!!!!!!!

-5 Herlings passa Gajser!!!!!!!! Febvre va all’assalto di Coldenhoff!!!!! Succede di tutto!!!!!!

-6 Gajser si porta a 1.2 da Coldenhoff con Febvre in scia, quindi Herlings è quarto a 3.6!!! Sarà un finale clamoroso!!!!!! Cairoli è sempre settimo a 27.8

-7 Spettacolo puro a Oss!!!!!!!!!! I primi 3 si sono avvicinati moltissimo tra di loro e Herlings non è distante!!!!!!!

-8 Cairoli fa segnare il suo miglior tempo ma rimane settimo e, soprattutto, a quasi 10 secondi da Prado che lo precede in classifica

-9 Si apre il nono giro con Coldenhoff in vetta con 2.8 su Gajser e 4.4 su Febvre! Herlings rimonta ed è quarto a 5.7 attenzione!!! Nulla è ancora deciso a Oss!!!!!!!!!

-10 Febvre ci prova, ma Coldenhoff è durissimo e chiude la porta a ripetizione! Cairoli intanto supera Jonass ed è settimo! ATTENZIONE!!!!! CADE FEBVRE!!!!!!!!!! Il francese attacca ma sbaglia e ora sono guai!!!!!!!!!!!

-11 Febvre continua a spingere per non lasciare scappare Coldenhoff, e ora è a soli 359 millesimi! Si annuncia battaglia a Oss!!!!!!! Gajser è terzo a 2.4 e si avvicina… attenzione al campione del mondo!

-12 Cairoli prova a insidiare Jonass ma il lettone scappa a 1.077 di vantaggio. Il siciliano accusa orai mezzo minuto dal leader della gara

-13 Coldenhoff sembra aver trovato il passo giusto e porta il suo margine a 1.4 su Febvre, quindi Gajser è terzo a 3.5. Herlings, stoico, non molla e rimane quarto a 8.1

-14 Cade Bogers! Jonass e Cairoli ringraziano e passano l’olandese

-15 Cairoli è sempre nono a 25.2 ma si è messo in scia a Jonass per l’ottava posizione

-16 Coldenhoff apre il sesto giro allungando a 1.1 su Febvre, quindi terzo Gajser a 4.2. Il campione del mondo non sembra davvero avere il passo per insidiare i primi due sino ad ora

-17 Coldenhoff mantiene la vetta per qualche millesimo quindi è terzo Gajser che si riporta a 3.321, quarto Herlings a 8.3, mente Cairoli è sempre nono a 22.3 a 1.6 da Jonass.

-18 SPLENDIDA BATTAGLIA IN VETTA!!!!!! Febvre forza, si mette in scia di Coldenhoff e lo attacca a ripetizione! L’olandese risponde e tiene duro!

-19 Cairoli, sempre nono, non riesce ad avvicinarsi a Jonass, che lo precede per 1.505. Il siciliano accusa complessivamente 20.328 dalla vetta

-20 Coldenhoff reagisce e allunga di nuovo a 1.033 su Febvre, con Gajser sornione a 4.1. Herlings non molla e si conferma quarto a 8.5

-21 Febvre si porta a meno di mezzo secondo da Coldenhoff, mentre Prado è in scia a Seewer per il quinto posto!

-22 Herlings è quarto ma già staccato di 8.2 secondi, quindi Seewer, Prado, Bogers e Jonass. Nono Cairoli a 17.8 dopo essersi sbarazzato di Watson

-23 Febvre non molla e si porta a 637 millesimi da Coldenhoff, quindi Gajser è sempre terzo a 3.53

-24 Herlings rimane quarto nonostante nella fasi iniziali abbiamo subito una botta notevole alla spalla. Stoico il padrone di casa più illustre

-25 Coldenhoff apre il terzo giro con 809 millesimi su Febvre e 3.2 su Gajser che non riesce ad avvicinarsi, quarto Herlings a 6.3, mentre Cairoli è decimo a 13.6 in scia a Watson

-26 Cairoli inizia a premere su Watson e Prado, mentre Febvre spinge per non perdere terreno da Coldenhoff

-27 Coldenhoff comanda con 888 millesimi su Febvre, quindi è terzo Gajser a 2.0 dopo aver superato Herlings, quarto a 3.7. Cairoli accusa già 8.7 secondi in decima posizione

-28 minuti: Coldenhoff ora comanda su Febvre e Herlings, quarto Gajser, mentre Cairoli è solamente 14° intruppato alle spalle di Lupino. Pessima partenza per il siciliano

13.15 PARTENZA – Incomincia Gara-1!!!!!!! Ottimo scatto di Herlings che tiene la vetta davanti a Coldenhoff che lo infila! Monticelli cade subito ed è ko

13.13 Ci stiamo avvicinando alle fasi del via ufficiale. Sale la tensione ad Oss, i piloti prendono posto nelle rispettive piazzole di partenza e iniziano a scaldare i motori. Si correrà, come sempre, sulla distanza dei 30 minuti + 2 giri

13.10 Tony Cairoli sta dimostrando di avere approcciato nel migliore dei modi alla nuova annata, aggredendo sin dai primi metri ogni manche, gestendo poi lo sforzo fisico nel finale. Senza il passo falso di Orlyonok sarebbe ancor più vicino alla vetta della graduatoria ma, nel complesso, non è mai sceso dal podio nelle altre cinque manche, confermando il suo ottimo momento di forma.

13.07 Dopo qualche pasticcio di troppo, specialmente in partenza, Tim Gajser cercherà di ribadire la propria forza, ma dovrà guardarsi soprattutto dal padrone di casa Jeffrey Herlings che, dopo il successo di Maggiora, farà di tutto per prendere la vetta della classifica generale

13.04 I TEMPI DELLE PROVE LIBERE DI QUESTA MATTINA. Jeffrey Herlings partirà davanti a tutti, doppietta olandese con Glenn Coldenhoff.

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 2:03.203 5 0:00.000 0:00.000 10 51.866

2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 2:03.461 7 0:00.258 0:00.258 7 51.757

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 2:03.853 8 0:00.650 0:00.392 9 51.593

4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 2:04.211 5 0:01.008 0:00.358 5 51.445

5 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 2:05.140 8 0:01.937 0:00.929 9 51.063

6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 2:05.424 8 0:02.221 0:00.284 9 50.947

7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 2:05.534 4 0:02.331 0:00.110 7 50.903

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 2:06.000 9 0:02.797 0:00.466 9 50.714

9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:06.086 9 0:02.883 0:00.086 9 50.68

10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 2:06.096 7 0:02.893 0:00.010 8 50.676

11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 2:06.688 2 0:03.485 0:00.592 6 50.439

12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 2:06.700 7 0:03.497 0:00.012 8 50.434

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 2:06.763 1 0:03.560 0:00.063 8 50.409

14 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 2:06.893 3 0:03.690 0:00.130 8 50.357

15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 2:07.213 3 0:04.010 0:00.320 8 50.231

16 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 2:07.303 1 0:04.100 0:00.090 8 50.195

17 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 2:07.313 8 0:04.110 0:00.010 8 50.191

18 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 2:07.765 5 0:04.562 0:00.452 5 50.014

19 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 2:07.845 6 0:04.642 0:00.080 9 49.982

20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2:07.962 1 0:04.759 0:00.117 7 49.937

21 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 2:08.116 5 0:04.913 0:00.154 8 49.877

22 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 2:08.148 6 0:04.945 0:00.032 9 49.864

23 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 2:09.189 8 0:05.986 0:01.041 9 49.462

24 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 2:09.437 6 0:06.234 0:00.248 9 49.368

25 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 2:09.693 8 0:06.490 0:00.256 9 49.27

26 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 2:09.812 5 0:06.609 0:00.119 7 49.225

27 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 2:11.961 5 0:08.758 0:02.149 10 48.423

28 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 2:12.380 8 0:09.177 0:00.419 8 48.27

29 130 De Jong, Rene NED KNMV KTM 2:12.467 1 0:09.264 0:00.087 6 48.238

30 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 2:12.564 5 0:09.361 0:00.097 7 48.203

31 107 van Berkel, Lars NED KNMV Honda 2:12.653 9 0:09.450 0:00.089 9 48.171

32 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 2:13.053 1 0:09.850 0:00.400 7 48.026

33 194 Van der Mierden, Sven NED KNMV GASGAS 2:13.398 7 0:10.195 0:00.345 8 47.902

34 202 Martens, Yentel BEL MUL Honda 2:16.114 4 0:12.911 0:02.716 9 46.946

13.03 Temperatura di ben 28° ad Oss e sole pieno. Meteo tipicamente estivo anche a queste latitudini e clima ideale per gareggiare su questo tracciato sabbioso di 1775 metri.

13.01 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MXGP 2021

1 243 Gajser, Tim SLO HON 124

2 84 Herlings, J. NED KTM 118

3 3 Febvre, Romain FRA KAW 107

4 222 Cairoli, A. ITA KTM 105

5 61 Prado, Jorge ESP KTM 97

6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 86

8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 82

10 89 Van Horebeek, J. BEL 60

12.58 Sul tracciato olandese andrà in scena il quarto appuntamento della stagione, il Gran Premio d’Olanda, che andrà ad aprire un filotto di ben quattro gare da vivere tutte d’un fiato. Dopo il fine settimana Oranje di Oss, infatti, sarà la volta dei Gran Premi di Repubblica Ceca, Belgio e Lettonia, che ci condurranno fino all’8 agosto

12.55 Buongiorno e benvenuti ad Oss! Tra 20 minuti esatti scatterà Gara-1 del GP di Olanda della MXGP

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Olanda, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2021. Si entra in un momento di capitale importanza per l’intera stagione. Dopo questa tappa di Oss, infatti, sarà la volta dei Gran Premi di Repubblica Ceca, Belgio e Lettonia, che ci condurranno fino all’8 agosto.

Per il momento pensiamo ad oggi ed al grandissimo equilibrio che vedremo in pista. In classifica generale vediamo al comando il campione del mondo in carica, lo sloveno della Honda, Tim Gajser, con 124 punti, ma con appena 6 punti di margine sul padrone di casa Jeffrey Herlings. In terza posizione troviamo il francese Romain Febvre con 107 punti, mentre al quarto c’è il nostro Tony Cairoli con 105 punti.

Tim Gajser, grande favorito per questa tappa, cercherà di ribadire la propria forza, dopo qualche passaggio a vuoto di troppo in queste prime uscite, ma dovrà guardarsi soprattutto dal padrone di casa Jeffrey Herlings che, dopo il successo del GP d’Italia, farà di tutto per prendere la vetta della classifica generale. Cosa aspettarci da Tony Cairoli? Il siciliano sta dimostrando di avere approcciato nel migliore dei modi alla nuova annata e, senza lo “zero” di Orlyonok sarebbe ancor più vicino alla vetta della graduatoria ma, nel complesso, non è mai sceso dal podio nelle altre cinque manche, confermando il suo ottimo momento di forma.

Il Gran Premio di Olanda della MXGP scatterà alle ore 13.15 con gara-1, mentre alle ore 16.10 toccherà a gara-2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le manche, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale motocross 2021.

Credit: MXGP.com