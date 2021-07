Un ritorno alla normalità? Quasi. Il GP d’Italia di Motocross sarà un piccolo passo, il “nemico invisibile” ha portato a tante rinunce e sacrifici e la battaglia non è ancora finita. Storie di varianti alimentano le preoccupazioni e quindi ai 1000 spettatori che avranno il privilegio di godere dello spettacolo sullo sterrato di Maggiora non resta altro che staccare la spina dalle tensioni quotidiane e affogare i propri pensieri in aspetti decisamente diversi.

Il Circus delle due-ruote, dopo la Russia e la Gran Bretagna, guarda all’Italia con questo spirito. L’apertura delle porte del Maggiora Park è attesa e per Tony Cairoli la chance è importante per dar seguito a quanto accaduto a Matterley Basin. Nel Regno Unito il siciliano è risorto dalle proprie ceneri, mettendo in mostra velocità e aggressività. Risultato: una vittoria in gara-1 e un terzo posto in gara-2. Questa è stata la risposta dopo quello zero nella seconda manche del round russo che tanto male fa.

Alla fine della fiera a comandare le fila c’è sempre lui, Tim Gajser. Il campione del mondo in carica, su Honda, sarà tra gli osservati speciali, ma dovrà a fare attenzione a Cairoli. Tony, davanti al suo pubblico, vorrà replicare quanto accaduto in U.K. e dare continuità di risultati.

Altri però potranno inserirsi nella lotta: l’olandese Jeffrey Herlings e il francese Romain Febvre sono altamente qualificati per imporsi nelle run in programma. E poi occhio alla pattuglia italiana, con Ivo Monticelli e Alessandro Lupino, che ha fatto vedere cose interessanti nei primi due round iridati e del resto, si sa, gareggiare in casa è sempre particolare.

Credit: Infront