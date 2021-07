Dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, Jago Geerts rialza la testa e torna a vincere imponendosi in gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2021, quarto appuntamento stagionale del Mondiale MX2. Il 21enne belga della Yamaha, vice-campione iridato in carica di categoria, ha sfruttato una buona partenza (2° posto al termine del primo giro) sulla sabbia di Oss per poi passare al comando e gestire nel migliore dei modi la sua leadership fino alla bandiera a scacchi.

Ottima prestazione e primo podio di manche stagionale per l’australiano dell’Husqvarna Jed Beaton, 2° al termine di una bellissima rimonta con un passo estremamente convincente, mentre ha completato la top3 il padrone di casa olandese Roan Van De Moosdijk, molto veloce sin dalle prove cronometrate del mattino in sella alla Kawasaki.

Per quanto riguarda la corsa al titolo iridato, l’azzurro Mattia Guadagnini è incappato in una manche negativa a causa di un problema in partenza (si è ritrovato in fondo al gruppo dopo lo start) ma è stato comunque in grado di limitare i danni chiudendo in 14ma posizione con una buona progressione e portando a casa 7 punticini importanti per il suo campionato.

Purtroppo il giovane talento veneto della KTM ha perso la tabella rossa di leader del Mondiale (ottenuta vincendo l’ultimo GP d’Italia a Maggiora) per soli 3 punti nei confronti del francese Maxime Renaux, a sua volta autore di una bella rimonta fino al 9° posto in gara-1. Classifica comunque davvero cortissima, con i primi 5 piloti racchiusi in 9 punti ed un Jago Geerts in forte rimonta a -31 dalla vetta.

CLASSIFICA GP OLANDA 2021 GARA-1 MX2

1 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:07.172 0.000 48.520 25

2 14 BEATON, Jed AUS MA Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 Husqvarna 35:13.451 6.279 48.376 22

3 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 35:17.684 10.512 48.279 20

4 711 HOFER, Rene AUT AMF Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:31.785 24.613 47.960 18

5 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MX2 Husqvarna 35:32.042 24.870 47.954 16

6 20 TODD, Wilson AUS ACU Bike it MTX Kawasaki Kawasaki 35:36.071 28.899 47.864 15

7 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY RACING GASGAS 35:36.550 29.378 47.853 14

8 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 35:37.144 29.972 47.840 13

9 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:41.704 34.532 47.738 12

10 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda 114 Motorsports Honda 35:45.214 38.042 47.660 11

11 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY RACING GASGAS 35:53.286 46.114 47.481 10

12 172 BOISRAME, Mathys FRA FFM F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 35:57.727 50.555 47.383 9

13 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:58.399 51.227 47.368 8

14 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:00.087 52.915 47.331 7

15 80 ADAMO, Andrea ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 36:03.595 56.423 47.255 6

16 403 BOEGH DAMM, Bastian DEN DMU WZ RACING TEAM KTM 36:08.192 1:01.020 47.154 5

17 239 FLORIAN, Lion GER DMSB WZ RACING TEAM KTM 36:08.592 1:01.420 47.146 4

18 192 MEIER, Glen DEN DMU KTM 36:15.167 1:07.995 47.003 3

19 426 MEWSE, Conrad GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 36:27.174 1:20.002 46.745 2

20 118 RUBINI, Stephen FRA FFM Honda Racing Assomotor Team Honda 36:29.486 1:22.314 46.696 1

21 730 PETRASHIN, Timur MFR MFR KTM 36:34.258 1:27.086 46.594 0

22 313 POLAK, Petr CZE ACCR hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:54.266 1:47.094 46.173 0

23 115 DICKINSON, Ashton GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 37:03.796 1:56.624 45.975 0

24 300 LUDWIG, Noah GER DMSB KTM 37:22.924 2:15.752 45.583 0

25 253 PANCAR, Jan SLO AMZS KTM RACESTORE MX2 KTM 37:26.241 2:19.069 45.516 0

26 766 SANDNER, Michael AUT AMF Raths Motorsports KTM 35:35.388 -1 Lap 44.886 0

27 440 APPELT, Marnique GER DMSB Raths Motorsports KTM 35:40.885 5.497 44.771 0

28 94 FACCHETTI, Gianluca ITA FMI Honda Racing Assomotor Team Honda 35:56.739 21.351 44.442 0

29 48 COLLINGS, Adam GBR ACU KTM 35:57.149 21.761 44.434 0

30 912 RIZZI, Joel GBR FFM Honda 114 Motorsports Honda 37:11.387 1:35.999 42.955 0

31 491 HABERLAND, Paul GER DMSB KMP HONDA RACING Honda 37:13.276 1:37.888 42.919 0

32 181 VANDER AUWERA, Julian BEL FMB Everest Racing Team Husqvarna 36:06.886 -2 Laps 41.285 0

33 45 CONGOST, Gerard ESP RFME JK Racing Yamaha Yamaha 21:11.979 -7 Laps 45.213 0

34 575 HAMMAL, Taylor GBR ACU Bike it MTX Kawasaki Kawasaki 6:56.560 -13 Laps 46.020 0

Foto: MXGP.com