Classifica Motocross Mondiale MXGP 2021: Tim Gajser ancora in testa, Tony Cairoli a -23

Si è appena concluso il GP d’Olanda 2021, che ha visto continuare il Mondiale 2021 della MXGP del Motocross, ed il quarto fine settimana della nuova stagione vede lo sloveno Tim Gajser, rimanere in vetta alla classifica con 166 punti, mentre Tony Cairoli sale a 143.
CLASSIFICA MONDIALE MXGP MOTOCROSS 2021
CLASSIFICA PILOTI
1 243 Gajser, Tim SLO HON 166
2 84 Herlings, J. NED KTM 143
3 3 Febvre, Romain FRA KAW 143
4 222 Cairoli, A. ITA KTM 143
5 61 Prado, Jorge ESP KTM 97
6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 86
7 259 Coldenhoff, G. NED YAM 82
8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 82
9 77 Lupino, A. ITA KTM 69
10 89 Van Horebeek, J. BEL BET 60
11 19 Olsen, T. DEN HUS 45
12 919 Watson, Ben GBR YAM 44
13 22 Strijbos, K. BEL YAM 38
14 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 36
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 36
16 32 Van doninck, B. BEL YAM 32
17 161 Östlund, Alvin SWE YAM 30
18 29 Jacobi, Henry GER HON 27
19 24 Simpson, Shaun GBR KTM 27
20 811 Sterry, Adam GBR KTM 22
21 911 Tixier, Jordi FRA KTM 19
22 189 Bogers, Brian NED GAS 15
23 128 Monticelli, I. ITA KAW 10
24 520 Clochet, Jimmy FRA BET 4
25 991 Watson, Nathan GBR HON 4
26 183 Locurcio, L. VEN KTM 3
27 18 Brylyakov, V. MFR HON 2
28 297 Gole, Anton SWE HUS 1
29 92 Guillod, V. SUI YAM 1
CLASSIFICA COSTRUTTORI
1 KTM 134
2 Honda 125
3 Kawasaki 107
4 Yamaha 103
5 GASGAS 82
6 Husqvarna 46
Foto: LM / Otto Moretti