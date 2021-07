LIVE Italia-Nigeria, Olimpiadi basket in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima partita del girone B delle Olimpiadi di Tokyo per quel che riguarda il basket maschile. Di fronte ci sono Italia e Nigeria, ed è la sfida decisiva per il raggruppamento.

Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale, che potrebbero ottenere a seconda dei risultati come primi o come secondi. Una sconfitta non sarebbe significato di eliminazione, almeno nell’immediato, a meno di un passivo di 14 o più punti; bisognerà poi guardare cosa succederà in Australia-Germania (con gli aussie privi di Aron Baynes, out per il resto del torneo).

Per due terzi, la squadra nigeriana è composta da giocatori NBA, ma ha finora mostrato un gioco che non rispecchia la qualità di molti, se si eccettua Jordan Nwora, grandissimo protagonista fino a questo momento. Ci sarà un osservato speciale, Ekpe Udoh, il nuovo centro della Virtus Bologna, che si troverà davanti due suoi nuovi compagni: Alessandro Pajola e, vicino a canestro, Amedeo Tessitori.

Mai prima d’ora Italia e Nigeria si erano affrontate, e la prima volta è legata a un momento topico del viaggio delle due squadre. Per la Nigeria potrebbe trattarsi del miglior risultato olimpico di sempre, per l’Italia di qualcosa che soltanto meno di un mese fa pareva insperato, prima del viaggio a Belgrado. Meo Sacchetti sfida un decano delle panchine NBA, Mike Brown, tre anelli da assistente ai San Antonio Spurs e poi head coach dei Los Angeles Lakers nell’annata 2011-2012, quando nel suo staff c’era anche Ettore Messina.

Italia-Nigeria inizierà alle ore 6:40, e definirà i primi scenari verso i quarti di finale del torneo olimpico di basket maschile. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo