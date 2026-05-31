LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa già spalle al muro

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026. Va in scena la gara-2 delle semifinali scudetto che potrebbe già indirizzare le sorti di questa serie al meglio delle cinque partite.

La Germani deve rialzare la testa dopo aver perso il fattore campo in gara-1 terminata venerdì sera (72-88), dove ha sofferto la fisicità degli avversari cercando di limitare i danni dopo essere scivolata addirittura a -26 (58-84) nel quarto conclusivo. Serviranno ancora una volta i punti di Amedeo Della Valle (24 messi a referto in gara-1), con Miro Bilan e Jason Burnell pronti ad osservare il pitturato.

Dall’altra parte l’Olimpia Milano dell’ex coach ‘Peppe’ Poeta che si è portata avanti 1-0 nella serie, con l’EA7 Emporio Armani che proverà nuovamente ad espugnare l’impianto bresciano per presentarsi poi al Forum con la possibilità di archiviare la pratica e centrare la finale scudetto. Fari puntati su Leandro Bolmaro (20 punti per l’argentino nel match di venerdì), con Armoni Brooks e Shavon Shields ad armare il braccio da qualsiasi posizione col supporto di ‘Pippo’ Ricci (11 punti).

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaLeonessa di Brescia alle ore 20:00. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su LBA TV, SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Brescia-Olimpia Milano, gara-2 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2026!