Basket, calendario Olimpiadi Tokyo: date, orari, tv, programma giorno per giorno

Sarà una serie di lunghe giornate olimpiche, quella del basket di Tokyo. E sarà tutto con una nuova formula, quella dei tre gironi da quattro squadre invece dei due da sei che avevamo finora imparato a conoscere da quando le Olimpiadi si giocano con 12 squadre.

Ci sono su entrambi i fronti Giappone, Stati Uniti, Spagna, Francia, Australia, Nigeria, mentre tutte le altre hanno una sola selezione in gara. Per l’Italia c’è il ritorno alle Olimpiadi con la maschile dopo 17 anni. Si qualificano per i quarti le migliori due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze. Favoriti i due team americani, anche se hanno entrambi subito delle sconfitte in amichevole e hanno avuto, soprattutto quello maschile, qualche problema nell’avvicinamento. Contendenti principali le europee, l’Australia e, al maschile, la Nigeria.

Di seguito il calendario completo dei tornei olimpici di basket, comprensivi di tutte le date e di tutti gli orari. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai2 e RaiSport, in streaming su RaiPlay. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Gli orari indicati sono italiani (ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo).

OLIMPIADI TOKYO, BASKET: GRUPPI, ORARI E PROGRAMMA

I GRUPPI MASCHILI

GRUPPO A – Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca, Iran

GRUPPO B – Australia, Italia, Germania, Nigeria

GRUPPO C – Spagna, Argentina, Slovenia, Giappone

I GRUPPI FEMMINILI

GRUPPO A – Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

GRUPPO B – Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria

GRUPPO C – Australia, Belgio, Cina, Porto Rico

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:00 Iran-Repubblica Ceca (uomini)

Ore 6:40 Italia-Germania (uomini)

Ore 10:20 Australia-Nigeria (uomini)

Ore 14:00 Francia-Stati Uniti (uomini)

LUNEDI’ 26 LUGLIO

Ore 3:00 Corea del Sud-Spagna (donne)

Ore 6:40 Argentina-Slovenia (uomini)

Ore 10:20 Serbia-Canada (donne)

Ore 14:00 Giappone-Spagna (uomini)

MARTEDI’ 27 LUGLIO

Ore 3:00 Giappone-Francia (donne)

Ore 6:40 Nigeria-Stati Uniti (donne)

Ore 10:20 Australia-Belgio (donne)

Ore 14:00 Porto Rico-Cina (donne)

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

Ore 3:00 Nigeria-Germania (uomini)

Ore 6:40 Stati Uniti-Iran (uomini)

Ore 10:20 Italia-Australia (uomini)

Ore 14:00 Repubblica Ceca-Francia (uomini)

GIOVEDI’ 29 LUGLIO

Ore 3:00 Canada-Corea del Sud (donne)

Ore 6:40 Slovenia-Giappone (uomini)

Ore 10:20 Spagna-Serbia (donne)

Ore 14:00 Spagna-Argentina (uomini)

VENERDI’ 30 LUGLIO

Ore 3:00 Belgio-Porto Rico (donne)

Ore 6:40 Stati Uniti-Giappone (donne)

Ore 10:20 Francia-Nigeria (donne)

Ore 14:00 Cina-Australia (donne)

SABATO 31 LUGLIO

Ore 3:00 Iran-Francia (uomini)

Ore 6:40 Italia-Nigeria (uomini)

Ore 10:20 Australia-Germania (uomini)

Ore 14:00 Stati Uniti-Repubblica Ceca (uomini)

DOMENICA 1 AGOSTO

Ore 3:00 Canada-Spagna (donne)

Ore 6:40 Argentina-Giappone (uomini)

Ore 10:20 Spagna-Slovenia (uomini)

Ore 14:00 Corea del Sud-Serbia (donne)

LUNEDI’ 2 AGOSTO

Ore 3:00 Nigeria-Giappone (donne)

Ore 6:40 Francia-Stati Uniti (donne)

Ore 10:20 Cina-Belgio (donne)

Ore 14:00 Australia-Porto Rico (donne)

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Ore 3:00 Quarti di finale (uomini)

Ore 6:40 Quarti di finale (uomini)

Ore 10:20 Quarti di finale (uomini)

Ore 14:00 Quarti di finale (uomini)

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

Ore 3:00 Quarti di finale (donne)

Ore 6:40 Quarti di finale (donne)

Ore 10:20 Quarti di finale (donne)

Ore 14:00 Quarti di finale (donne)

GIOVEDI’ 5 AGOSTO

Ore 6:15 Semifinale maschile

Ore 13:00 Semifinale maschile

GIOVEDI’ 6 AGOSTO

Ore 6:40 Semifinale femminile

Ore 13:00 Semifinale femminile

SABATO 7 AGOSTO

Ore 4:30 Finale 1° posto

Ore 13:00 Finale 3° posto

OLIMPIADI TOKYO, BASKET MASCHILE: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

