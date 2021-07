LIVE Italia-Australia, Olimpiadi softball in DIRETTA: sfida già decisiva per le azzurre verso il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Stati Uniti – Le parole dopo Italia-Stati Uniti – La prima giornata – La presentazione – Le squadre

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia del softball alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il battesimo di fuoco con la corazzata americana, al cospetto delle azzurre si presenta l’Australia.

La squadra del manager Federico Pizzolini arriva dallo 0-2 con gli Stati Uniti, un risultato che, se da una parte è negativo, dall’altra ha mostrato un’evidente ottima condizione azzurra e rimarcato i buoni segnali arrivati già dalle amichevoli in tema di consistenza difensiva, mentre per quanto riguarda l’attacco il problema Osterman è difficilmente risolvibile per chiunque.

Per le giocatrici guidate da Laing Harrow, invece, durissimo 1-8 all’esordio contro il Giappone. Un risultato forse anche non del tutto veritiero, al pari della manifesta dopo cinque inning, perché proprio nel quinto si era verificata una buona chance a basi piene sul punteggio di 1-6. Si sta parlando di una squadra con tanta esperienza dalla sua parte, un fattore che potrebbe rivelarsi molto importante.

Questi i precedenti olimpici: 0-8 ad Atene 2004 e 0-7 a Sydney 2000. Si trattava però di un’Australia con maggiore incisività rispetto a quella attuale, e forse non c’è mai stato un momento più propizio per riuscire a infilarsi nella lotta per l’accesso alla sfida per la medaglia di bronzo. E questo anche perché la squadra azzurra, negli ultimi tre anni, è salita tantissimo di livello.

Italia-Australia, seconda partita delle azzurre alle Olimpiadi nel softball, si giocherà questa mattina alle ore 8:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse