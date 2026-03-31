Calcio, gli esclusi di Gattuso per Bosnia-Italia. Una sola novità, Cambiaso torna tra i convocati

Ora dopo ora cresce sempre di più l’attesa per Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali. La nazionale azzurra si gioca tutto in quel di Zenica per tornare a disputare la rassegna iridata dodici anni dopo l’ultima volta e dopo aver saltato le due precedenti. L’Italia vuole dimenticare in questa serata gli incubi vissuti con Svezia e Macedonia del Nord e per farlo deve assolutamente vincere contro una Bosnia che sogna un’impresa storica e che vuole tornare anche lei ai Mondiali dopo quell’unica partecipazione nel 2014.

Il CT Gennaro Gattuso sembra sempre più intenzionato a riproporre lo stesso undici iniziale visto nel successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Dunque ancora Mateo Retegui in attacco insieme a Moise Kean e con Pio Esposito pronto ad entrare dalla panchina e ad essere un fattore proprio come giovedì scorso.

Delle prime scelte sono comunque già arrivate ed infatti Gattuso ha deciso di escludere dall’elenco dei convocati Elia Caprile, Diego Coppola, Giorgio Scalvini, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca. Quest’ultimo dunque non è assolutamente riuscito a recuperare e non va nemmeno in panchina.

C’è una sola novità rispetto agli esclusi del match con l’Irlanda del Nord. Infatti in quella circostanza era rimasto fuori dai convocati Andrea Cambiaso ed invece questa volta il giocatore della Juventus andrà in panchina. Gattuso ha preferito portarsi un ulteriore esterno a discapito di un difensore come Scalvini, visto che in panchina ci saranno comunque Alessandro Buongiorno e Federico Gatti.