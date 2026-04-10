L’Iran si ritirerà dai Mondiali di calcio 2026? La FIFA valuta un super-playoff che potrebbe riguardare anche l’Italia…

Le 48 squadre che prenderanno parte ai Mondiali di calcio 2026 sono già state ufficializzate e decise. Tutto vero? Ne siamo davvero sicuri? Secondo quanto riportato da The Athletic, molto ancora bolle in pentola e, di riflesso, anche la nazionale italiana potrebbe essere coinvolta da uno scenario quanto mai imprevisto e di non semplice lettura dopo la dolorosa sconfitta nella finale dei playoff contro la Bosnia della scorsa settimana.

Cosa starebbe accadendo in casa FIFA? Tutto ruota attorno all’Iran. Per le ben note vicende legate alla guerra che mettono Teheran contro Stati Uniti ed Israele, la Nazione asiatica starebbe valutando seriamente l’opportunità di non prendere parte alla manifestazione iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Già negli scorsi giorni, infatti, è partita la richiesta di non giocare negli USA preferendo il Messico ma, vista la difficile richiesta, le possibilità di forfait sono sempre più concrete.

A quel punto cosa succederebbe? Senza l’Iran, quindi, si libererebbe un posto per una nuova nazionale. Si opterebbe per una asiatica come gli Emirati Arabi? Non è detto, la scelta, a norma di regolamento, spetterebbe proprio alla FIFA. Secondo The Athletic, quindi, non sarebbe immediata e scontata la scelta della sostituta asiatica ma, in teoria, potrebbe succedere qualcosa che avrebbe del clamoroso e che coinvolgerebbe anche l’Italia che, giova ricordarlo, rimane l’esclusa dal ranking più alto (siamo al 12° posto).

La FIFA, secondo la pagina sportiva del New York Times, starebbe prendendo in considerazione l’idea di decidere la squadra da inserire nei Mondiali per mezzo di un super-playoff intercontinentale con diverse squadre ai nastri di partenza. Gli Azzurri, di conseguenza, sarebbero certamente invitati. Siamo davanti ad una notizia realistica? La sensazione è che di vero ci sia ben poco, ma un precedente esiste ed è davvero recente. Riguarda, infatti, il Mondiale per Club della scorsa estate. Dopo l’esclusione del Leon (Messico) la FIFA decise di far disputare uno spareggio tra Club America (Messico) e Los Angeles FC (Stati Uniti) con la vittoria dei californiani.

Cosa succederà, dunque, in direzione degli attesissimi Mondiali di calcio 2026? La decisione finale degli iraniani dovrebbe arrivare in tempi stretti. Entro il 13 maggio, a rigor di logica, ovvero un mese prima del via ufficiale della kermesse globale. In caso di ritiro della nazionale asiatica entreranno di diritto gli Emirati Arabi oppure scatterà davvero il super-playoff? L’Italia attende novità ma, oggettivamente, le chance che tutto possa prendere forma sono davvero basse…