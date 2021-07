Softball, Olimpiadi Tokyo: le convocate e le rose di tutte le Nazionali

Si stanno avvicinando le Olimpiadi anche per il softball, che vi ritorna dopo 13 anni e che, assieme al baseball, punta al 2028 come momento del ritorno dopo un altro stop a Parigi 2024. Sei le squadre candidate per giocarsi la medaglia d’oro. C’è anche l’Italia, passata dal torneo di qualificazione olimpica di metà 2019 e recentemente riconfermata Campione d’Europa con ancora più margine rispetto a due anni fa. Andiamo a vedere i roster nel loro complesso.

Australia

C’è una particolare curiosità legata alle aussie: si sono presentate a Tokyo ben 43 giorni prima dell’inizio. Tutto, naturalmente, in nome della sicurezza sanitaria. La tradizione in questo caso è grande: quattro le medaglie olimpiche, tre di bronzo e una d’argento (Atene 2004). Scelta, in sostanza, una gran quantità di esperienza.

Pitchers

Kaia Parnaby

Gabbie Plain

Ellen Roberts

Tarni Stepto

Catchers

Chelsea Forkin

Taylah Tsitsikronis

Clare Warwick

Infielders

Rachel Lack

Leigh Godfrey

Stacey McManus

Stacey Porter

Outfielders

Michelle Cox

Leah Parry

Jade Wall

Belinda White

Manager

Laing Harrow

Canada

A Pechino 2008 era giunto il quarto posto, stavolta le canadesi ci riprovano contando su un roster molto forte. Parliamo, del resto, della squadra terza nel ranking mondiale della WBSC. Ma anche della terza dei Mondiali di Giappone 2018, dove soltanto Giappone e Australia hanno saputo sconfiggere le nordamericane.

Pitchers

29 Jenna Caira

17 Sara Groenewegen

15 Danielle Lawrie

38 Lauren Regula

Catchers

55 Kaleigh Rafter

2 Natalie Wideman

Infielders

19 Emma Entzminger

1 Kelsey Harshman

14 Janet Leung

7 Jennifer Salling

5 Joey Lye

Outfielders

26 Larissa Franklin

25 Jennifer Gilbert

8 Victoria Hayward

3 Erika Polidori

Manager

0 Mark Smith

Italia

Le azzurre puntano a disputare una rassegna olimpica da battaglia, dopo aver chiarito come l’Europa, ad oggi, sia un contesto in cui semplicemente neanche l’Olanda si avvicina. Greta Cecchetti ed Erika Piancastelli sono di classe mondiale, recuperata Marta Gasparotto. Corsa non semplice al match per il bronzo, ma le azzurre sanno dar fastidio già da qualche anno.

Pitchers

Greta Cecchetti (P)

Ilaria Cacciamani (P / OF)

Alexia Lacatena (P)

Catchers

Erika Piancastelli (C / OF)

Marta Gasparotto (C / IF)

Elisa Cecchetti (C / OF)

Infielders

Amanda Fama (SS)

Andrea Filler (IF)

Emily Carosone (2B / DP)

Giulia Koutsoyanopoulos (1B)

Giulia Longhi (3B)

Outfielders

Andrea Howard (IF / OF)

Fabrizia Marrone (OF)

Beatrice Ricchi (OF)

Laura Vigna (OF)

Manager

Federico Pizzolini

Giappone

Non si può dimenticare la memorabile prova iridata di Yukiko Ueno ai Mondiali 2018: 17 inning al lancio in una singola giornata, quella che poi ha portato il Giappone in finale, e un trionfo che a Chiba sfuggì veramente per poco. Stavolta le nipponiche ci riprovano e non vogliono essere da meno: c’è un oro, quello di Pechino 2008, da difendere.

Pitchers

1 Yukiko Ueno

2 Nozomi Goto

3 Yamato Fujita

Catchers

4 Yuka Izuma

5 Kiyohara Nayu

6 Yukiyo Mine

Infielders

7 Atsumi Mana

8 Yuka Ichiguchi

9 Hitomi Kawabata

10 Miho Naito

11 Yu Yamamoto

Outfielders

12 Nodoka Harada

13 Sayaka Mori

14 Saki Yamazaki

15 Eri Yamada

Manager

0 Reika Utsugi

Messico

Gli osservatori italiani ricorderanno Dallas Escobedo nel suo lunghissimo duello al lancio con Greta Cecchetti prima e Ilaria Cacciamani agli ultimi Mondiali. Per questa spedizione si è unito anche un discreto contingente di giocatrici di origine americana, nonché di estrazione sportiva di quell’ambiente universitario.

Pitchers

Dallas Escobedo

Danielle O’Toole

Sierra Hyland

Taylor McQuillin

Catchers

Sashel Palacios

Bryttany Cervantes

Infielders

Victoria Vidales

Chelsea González

Amanda Sánchez

Anissa Urtez

Sydney Romero

Outfielders

Tatyana Forbes

Suzannah Brookshire

Nicole Rangel

Stefanía Aradillas

Manager

Carlos Bernáldez

Stati Uniti

C’è il ritorno di Cat Osterman, che a 38 anni ancora non ha detto l’ultima parola sulla propria esperienza agonistica, tornando per queste Olimpiadi del riscatto a stelle e strisce. Con correttezza, però, fa notare il manager Ken Eriksen che, attorno all’America, il mondo è cresciuto. E per questo non sarà di certo facile il compito di riprendersi un oro sfuggito in Cina.

Pitchers

14 Monica Abbott

21 Rachel Garcia

38 Cat Osterman

Catchers

1 Aubree Munro

4 Amanda Chidester

34 Dejah Mulipola

Infielders

2 Ali Aguilar

3 Ally Carda

7 Kelsey Stewart

20 Valerie Arioto

99 Delaney Spaulding

Outfielders

8 Haylie McCleney

9 Janie Takeda

16 Michelle Moultrie

48 Bubba Nickles

Manager

0 Ken Eriksen

Foto: FIBS / EzR NADOC