Softball, Olimpiadi Tokyo: Italia di livello con gli Stati Uniti. Esordio vincente per Giappone e Canada

Le tre grandi big del torneo olimpico vincono nell’esordio del torneo di softball, che anticipa di due giorni la cerimonia di apertura ufficiale della rassegna a cinque cerchi. Giappone, Stati Uniti e Canada partono con il piede giusto in quel di Fukushima, dove si sono giocate le prime tre partite.

La cronaca di Italia-Stati Uniti

Ad aprire il torneo (con tanto di orso bruno nelle vicinanze dello stadio) sono Australia e Giappone. Equilibrio solo nei primi due inning, con Ueno che fatica a carburare e concede una base su ball, colpisce due avversarie, provoca il punto di Cox. Reazione nipponica immediata con Naito che, già favorita da un walk e da un lancio pazzo, completa il giro su singolo di Yamamoto. Ancora Naito piazza il fuoricampo del 3-1 nella terza ripresa, e nella quarta il Giappone dilaga con un altro fuoricampo, stavolta di Fujita (2 RBI) e un singolo a basi piene di Harada. Anche l’Australia riempie le basi nel quinto inning, ma non riesce a trovare punti e, anzi, deve subire il terzo home run, stavolta di Yamamoto: 8-1 il punteggio finale.

Pochi problemi anche per il Canada, che regola il Messico per 4-0 amministrando nella seconda metà di gara. Nella prima, Hayward e Franklin vanno subito in seconda e prima al fine di far sì che i due singoli successivi di Rafter e Salling generino altrettanti RBI. Le messicane contro Sara Groenewegen (lanciatrice vincente) non riescono a fare quel che vorrebbero, dall’altra parte Salling piazza un solo homer che vale il 3-0 nella terza ripresa, mentre il quarto punto è opera, nella quarta, di Harshman con le basi piene. Nel quinto inning entrano i rilievi (Caira e McQuillin per Groenewegen ed Escobedo, il Canada fa poi entrare anche Lawrie), ma la sostanza non cambia.

Nel programma di domani si comincia con la prima sfida che consentirà di scoprire alcune reali ambizioni, quella tra Stati Uniti e Canada, per poi proseguire con Messico-Giappone e, infine, con l’incontro che più interessa dalle parti dello Stivale: Italia-Australia. Con buone prospettive.

Foto: LaPresse