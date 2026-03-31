Basket, l’Italia prepara le Qualificazioni al Mondiale con un’amichevole contro la Slovenia

Se nel calcio questa sera l’Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali, nel basket dovrà aspettare ancora più tempo, ma nel mese di luglio ci saranno due sfide che possono davvero essere decisive per il futuro della Nazionale allenata da Luca Banchi. Gli azzurri sono in testa al proprio girone con tre vittorie ed una sola sconfitta, ma sono attesi ancora dalla trasferta in Islanda (2 luglio) e poi dalla partita in casa con la Lituania (5 luglio).

Due partite davvero fondamentali per l’Italbasket, che vuole presentarsi alla seconda fase delle Qualificazioni con cinque vittorie all’attivo. Un bottino che sarebbe davvero molto importante e che renderebbe questa seconda parte del percorso un po’ più agevole. L’Italia si troverà di fronte sicuramente Turchia, Serbia e Bosnia ed al momento solo i turchi hanno un record migliore di quello degli azzurri (4 vittorie e zero sconfitte).

Prima di pensare a questa seconda fase (comincerà a fine agosto), però, come detto ci sono le partite con Islanda e Lituania e per preparare al meglio queste sfide l’Italia disputerà due amichevoli. Una di questa è già sicura ed è quella contro la Slovenia, che si giocherà a Celje il 27 giugno.

Questa amichevole rappresenta il ventiseiesimo confronto tra Italia e Slovenia dal 1992. L’ultimo è stato quello degli Europei dello scorso anno, quando Doncic e compagni si imposero negli ottavi di finale. La nazionale azzurra vanta nove vittorie nella sua storia contro gli sloveni.