LIVE Italia-Australia 0-1, Olimpiadi softball in DIRETTA: le azzurre cedono di misura

9.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

9.41 Le azzurre torneranno in campo sabato 24 luglio alle 13.00 nella proibitiva sfida alle padrone di casa del Giappone, anche se le nipponiche oggi l’hanno spuntata per 3-2 con il Messico solo all’extra-inning.

9.39 Si complica la corsa alla finalina per il bronzo. A questo punto le azzurre dovranno battere Messico e Canada. Nel nord-americane, tuttavia, appaiono più forti. Esiste anche la possibilità che le azzurre sconfiggano il Messico e che le centro-americane, a loro volta, superino l’Australia. Staremo a vedere.

9.39 In classifica troviamo al comando Giappone e Usa con 2 vittorie, seguite da Australia e Canada a 1, mentre Messico e Italia restano a 0.

9.37 4 valide a testa per Italia ed Australia.

9.36 Seconda sconfitta in altrettante partite per l’Italia. Le azzurre hanno incassato appena 3 punti, ma non ne hanno realizzato nessuno. Oggi il pitcher Kaia Parnaby ha messo in difficoltà il nostro line-up.

9.35 L’Italia ha avuto una chance nell’ultimo inning portando due giocatrici in prima e seconda base, ma l’Australia si è salvata con il rilievo Ellen Roberts.

9.33 Strike-out. Finisce qui, terza eliminazione. Italia-Australia 0-1.

9.33 Fault. 2 ball e 2 strike.

9.32 2 ball e 1 strike.

9.32 1 ball, 1 strike.

9.32 Si comincia con un ball.

9.31 In battuta Marta Gasparotto. Qui si decide tutto.

9.30 L’Australia cambia la lanciatrice. Fuori Parnaby, dentro Ellen Roberts, 29 anni.

9.29 BASE SU BALL! Vigna avanza in prima base, Marrone sempre in seconda.

9.28 Fault molto lungo di Laura Vigna.

9.28 3 ball e 2 strike, conto pieno.

9.27 2 ball e 2 strike. Marrone ruba una base e va in seconda. E’ un’Italia che lotta!

9.26 1 ball e 2 strike per Vigna.

9.25 Fabrizia Marrone sostituisce Giulia Longhi in prima base.

9.24 VALIDA! Siamo ancora in corsa! Longhi in prima base! Ora Laura Vigna.

9.23 2 ball e 1 strike.

9.23 1 ball e 1 strike.

9.23 Giulia Longhi è l’ultima speranza, ma parte con uno strike.

9.22 Gira a vuoto Filler, strike-out. 2 out.

9.22 2 ball e 2 strike.

9.22 2 ball e 1 strike.

9.21 2 ball.

9.21 Andrea Filler in battuta. 1 ball.

9.21 Piancastelli subito eliminata al volo, Australia ad un passo dalla vittoria.

9.20 Subito uno strike.

9.20 Erika Piancastelli in battuta. Ora o mai più.

9.18 Godfrey prova la ‘rubata’, ma viene eliminata in seconda base. 3 out. Manca un inning, all’Italia serve un’impresa per ribaltare questa partita. Ma il softball è strano, mai dire mai…

9.17 Porter eliminata al volo, 2 out. Ora la temibile Tsitsikronis.

9.16 Stacey Porter in battuta, è la capitana dell’Australia.

9.16 Valida di Godfrey, Longhi poteva fare qualcosa in più in difesa.

9.15 2 ball e 2 strike.

9.15 Godfrey in battuta. 1 strike, 1 ball.

9.14 Cox eliminata in prima base.

9.13 Ora Greta Cecchetti deve fronteggiare Michelle Cox.

9.12 Niente da fare, lo swing di Carosone non produce effetti: l’italo-americana viene eliminata in prima base. Termina anche il penultimo inning offensivo per l’Italia. A questo punto serve un miracolo, ma non è impossibile.

9.12 Carosone ci sta provando in tutti i modi. Altro fault. Vai Emily…

9.11 1 ball e 2 strike.

9.10 0 ball, 2 strike.

9.09 Purtroppo Fama eliminata in prima base. 2 out per l’Italia e Carosone in battuta.

9.08 2 ball e 1 strike.

9.08 Amanda Fama in battuta.

9.07 Bount di sacrificio di Howard, che viene eliminata in prima base, ma consente a Koutsoyanopulos di arrivare in seconda.

9.06 Andrea Howard in battuta. 1 ball.

9.05 E ARRIVA LA VALIDA! Koutsoyanopulos in prima base! Crediamoci!

9.05 In battuta Koutsoyanopulos. Quanto sarebbe importante avanzare in prima base…

9.05 Mancano due inning, l’Italia è ormai spalle al muro. Deve muovere il punteggio.

9.04 Anche Parry eliminata in prima base, 3 out. Termina il quinto inning: Italia-Australia 0-1.

9.03 Leah Parry in battuta.

9.02 Immediata eliminazione in prima base per Warwick.

9.01 Wall eliminata in prima base. Ora Warwick in battuta.

9.00 2 ball e 2 strike.

8.59 Jade Wall in battuta, inizia con un fault.

8.58 Ricchi eliminata in prima base. Si chiude anche il quinto inning offensivo delle azzurre. Parnaby è un rebus che le azzurre non riescono proprio a risolvere.

8.57 1 ball, 2 strike.

8.56 Ora Beatrice Ricchi, che sostituisce Marta Gasparotto.

8.55 Vigna eliminata al volo. Già 2 out per l’Italia, ancora una volta con una rapidità allarmante.

8.55 Subito 2 strike incassati da Vigna.

8.55 Tocca a Laura Vigna.

8.54 Niente da fare, Longhi eliminata in prima base. Parnaby continua a farci malissimo.

8.53 Inizia il quinto inning con Giulia Longhi.

8.53 E’ una partita durissima, non sarà facile ribaltarla, ma le azzurre hanno le armi per provarci. Parnaby non sta concedendo nulla, ma nel softball basta poco per accendere la scintilla…

8.52 Stepto eliminata al volo, finisce qui il quarto inning. Italia-Australia 0-1.

8.51 Fault che porta al secondo strike.

8.51 2 ball, 1 strike.

8.50 Tarni Stepto in battuta.

8.50 Forkin eliminata in prima base. 2 out per l’Australia.

8.49 Chelsea Forkin in battuta.

8.49 Tsitsikronis eliminata al volo, 1 out per l’Australia.

8.48 2 strike per Cecchetti.

8.47 Attenzione adesso a Tsitsikronis, che in precedenza ha realizzato il punto dell’Australia.

8.46 Filler eliminata al volo. Altro inning offensivo volato via troppo rapidamente.

8.45 1 ball e 2 strike per Filler.

8.45 Andrea Filler in battuta, 1 ball e 1 strike.

8.44 Strike-out subito da Piancastelli, non ci siamo. 2 eliminazioni rapidissime.

8.43 2 ball e 1 strike.

8.43 Erika Piancastelli sul piatto.

8.42 Come non detto. Subito eliminata in prima base Emily Carosone.

8.42 Un punto da recuperare nel softball è nulla, ma è chiaro che le azzurre devono prendere le misure alla mancina Parnaby.

8.41 Godfrey eliminata in seconda base, termina qui il terzo inning. Italia-Australia 0-1.

8.40 Ora la capitana Stacey Porter in battuta.

8.40 Il ct Federico Pizzolini va a parlare sul monte con Greta Cecchetti.

8.39 Base ball concessa da Cecchetti, Godfrey avanza in prima base.

8.38 3 ball per Cecchetti.

8.37 Cox out in prima base, 2 eliminate per l’Australia. Leigh Godfrey in battuta.

8.37 2 ball e 1 strike.

8.36 Ricomincia il line-up australiano con Michelle Cox.

8.36 Subito eliminata al volo Leah Parry.

8.35 Per ora non si accende la scintilla in attacco per l’Italia.

8.34 Non fa male lo swing di Fama, che porta Howard a venire eliminata in seconda base. Termina anche il terzo inning offensivo dell’Italia.

8.34 Tocca ad Amanda Fama.

8.33 Ricomincia il line-up dell’Italia e arriva finalmente una valida con Andrea Howard. Singolo per lei.

8.32 Anche Koutsoyanopulos eliminata in prima base. Parnaby sta dominando ora.

8.31 3 ball e 2 strike, conto pieno.

8.31 3 ball e 1 strike.

8.30 Koutsoyanopulos in battuta.

8.29 Gasparotto subito eliminata in prima base. Le azzurre sono troppo impulsive, non attendono di far “lavorare” il pitcher.

8.29 Nulla è perduto, ma le azzurre devono iniziare a macinare in battuta. Sin qui hanno ottenuto una sola valida, contro le tre dell’Australia.

8.28 Warwick eliminata in prima base, terza eliminazione. Australia in vantaggio 1-0 dopo 2 inning.

8.27 2 ball e 2 strike.

8.26 1 ball e 2 strike.

8.25 Warwick in battuta.

8.24 Australia in vantaggio. C’è la valida di Wall, che arriva in prima base e, soprattutto, consente a Tsitsikronis di firmare il punto dello 0-1.

8.24 2 ball per Cecchetti.

8.24 Jade Wall in battuta, momento cruciale della partita.

8.23 Stepto eliminata in prima base, ma Tsitsikronis avanza pericolosamente in terza.

8.21 Importantissimo strike-out. Tocca a Tarni Stepto in battuta. L’Australia ha sempre Tsitsikronis in seconda base.

8.21 3 ball e 2 strike, conto pieno.

8.21 2 ball e 2 strike.

8.20 Altro fault di Forkin.

8.20 In fault una pericolosa battuta di Forkin.

8.19 1 ball e 2 strike.

8.18 Forkin in battuta.

8.18 Arriva un doppio per Tsitsikronis, che avanza in seconda base. Primo momento veramente difficile per l’Italia.

8.17 3 ball e 1 strike.

8.16 Due ball per l’azzurra.

8.16 Cecchetti affronta Tsitsikronis.

8.14 Subito eliminata in prima base Giulia Longhi. Termina il secondo inning offensivo dell’Italia. La mancina Parnaby sta facendo capire poco alle azzurre.

8.14 Anche Giulia Longhi eliminata al volo, inning che se ne sta andando troppo velocemente. Vediamo Laura Vigna.

8.14 Tocca a Giulia Longhi.

8.13 Filler eliminata al volo. Parnaby, dopo la valida concessa a Fama, non sta concedendo nulla.

8.12 Andrea Filler in battuta. Subisce subito 2 strike.

8.11 ITALIA-AUSTRALIA 0-0 DOPO IL PRIMO INNING.

8.10 GRANDE ITALIA! Doppio gioco difensivo, arrivano due eliminazioni in un colpo solo e termina qui l’inning dell’Australia.

8.10 2 ball e 1 strike.

8.10 Porter in battuta.

8.09 Valida immediata per Godfrey, che va in prima base.

8.08 Cox eliminata al piatto, prima eliminazione per l’Australia.

8.08 2 ball e 2 strike.

8.07 Greta inizia con uno strike.

8.05 Greta Cecchetti sul monte di lancio. Affronta Michelle Cox.

8.04 Non è potente lo swing di Piancastelli, che viene eliminata in prima base. Terza eliminazione, termina qui il primo inning dell’Italia. Peccato, occasione non sfruttata.

8.03 1 strike e 2 ball per Piancastelli.

8.03 Lancio pazzo di Parnaby, il catcher non trattiene e Fama avanza in terza. Ora serve una valida…

8.02 Carosone subito eliminata in prima base, Fama avanza in seconda. Vediamo se ora Erika Piancastelli farà la magia…

8.02 VALIDA PER AMANDA FAMA! L’italo-americana corre in prima base.

8.01 Due faults per Fama.

8.00 Subito eliminata in prima base Howard. Ora Amanda Fama.

8.00 Howard in battuta.

7.59 Questo il line-up azzurro: Howard, Fama, Carosone, Piancastelli, Filler, Longhi, Vigna, Gasparotto, Koutsoyanopulos.

7.58 L’Italia andrà per prima in battuta.

7.55 E ora l’inno australiano.

7.53 INNO DI MAMELI!

7.50 La pitcher partente dell’Italia sarà, come ieri, Greta Cecchetti. Per l’Australia Kaia Parnaby.

7.40 I risultati della notte: Usa-Canada 1-0, Giappone-Messico 3-2 dopo un extra-inning.

7.32 Si gioca a Fukushima, presso l’Azuma Baseball stadium.

7.31 Se la sconfitta di ieri, pur onorevole, contro gli Stati Uniti era da mettere in conto, oggi davvero le azzurre sono obbligate a vincere se realmente vogliono cullare il sogno di approdare alla finalina per il bronzo.

7.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Australia, secondo match per le azzurre alle Olimpiadi di Tokyo.

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia del softball alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il battesimo di fuoco con la corazzata americana, al cospetto delle azzurre si presenta l’Australia.

La squadra del manager Federico Pizzolini arriva dallo 0-2 con gli Stati Uniti, un risultato che, se da una parte è negativo, dall’altra ha mostrato un’evidente ottima condizione azzurra e rimarcato i buoni segnali arrivati già dalle amichevoli in tema di consistenza difensiva, mentre per quanto riguarda l’attacco il problema Osterman è difficilmente risolvibile per chiunque.

Per le giocatrici guidate da Laing Harrow, invece, durissimo 1-8 all’esordio contro il Giappone. Un risultato forse anche non del tutto veritiero, al pari della manifesta dopo cinque inning, perché proprio nel quinto si era verificata una buona chance a basi piene sul punteggio di 1-6. Si sta parlando di una squadra con tanta esperienza dalla sua parte, un fattore che potrebbe rivelarsi molto importante.

Questi i precedenti olimpici: 0-8 ad Atene 2004 e 0-7 a Sydney 2000. Si trattava però di un’Australia con maggiore incisività rispetto a quella attuale, e forse non c’è mai stato un momento più propizio per riuscire a infilarsi nella lotta per l’accesso alla sfida per la medaglia di bronzo. E questo anche perché la squadra azzurra, negli ultimi tre anni, è salita tantissimo di livello.

Italia-Australia, seconda partita delle azzurre alle Olimpiadi nel softball, si giocherà questa mattina alle ore 8:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

