Sinner-Nadal, Roland Garros 2021: quando si gioca? Data e programma

Jannik Sinner affronterà Rafael Nadal agli ottavi di finale del Roland Garros 2021, secondo Slam di questa intensa stagione di tennis. Il tennista italiano si è guadagnato la possibilità di affrontare il padrone indiscusso della terra rossa di Parigi, nella rivincita di quanto accaduto un mese fa agli Internazionali d’Italia e lo scorso anno proprio ai quarti di finale della kermesse nella capitale francese. L’altoatesino cercherà di tenere testa al fuoriclasse spagnolo, che naturalmente partirà con tutti i favori del pronostico. Il nostro portacolori ha un grande talento nelle mani e avrà modo di sfoggiarlo contro il mancino di Manacor in un match che si preannuncia davvero da brividi.

Il 19enne è riuscito a regalarsi questa sfida sempre estremamente affascinante contro uno dei tennisti più forti e vincenti di tutti i tempi. L’azzurro ha regolato nell’ordine il francese Herbert (al quinto set), Gianluca Mager nel derby italiano (3-1) e lo svedese Mikael Ymer in tre set. L’iberico ha invece battuto il canadese Popyrin, il francese Gasquet e il britannico Norrie sempre in tre set. In palio il quarto di finale contro il vincente di Schwartzman-Struff. L’appuntamento è per lunedì 7 giugno (ordine di gioco e presuno orario d’inizio ancora da definire).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Jannik Sinner-Rafael Nadal, ottavo di finale del Roland Garros 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Eurosport; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

