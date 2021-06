LIVE MotoGP, GP Barcellona in DIRETTA: orario qualifiche TV8 in chiaro. Morbidelli il migliore nella FP3, Valentino Rossi in Q2! Dalle 13.30 la FP4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.55: Appuntamento quindi alle 13.30 per la FP4 dove i piloti simuleranno le condizioni della gara, a precedere le qualifiche (ore 14.10). Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.52: Un turno importante dunque per definire gli equilibri nel quale la Ducati si è conformata abbasta performante nella simulazione del time-attack, ma non sul passo. Il degrado delle gomme per Bagnaia e soci è un problema.

10.49: Analizzando i passi gara, Morbidelli ha un rendimento davvero confortante perché la sua successione di giri è sull’1’40” basso, con alcune punte da 1’39” alto. Prestazioni migliori addirittura di Quartararo!

10.46: Estromesso dalla Q2 invece Marc Marquez, solo 14° con la sua Honda a 0″772 dalla vetta. Fatica decisamente lo spagnolo nei cambi di direzione e quando si tratta di trovare il limite non ha le risposte giuste.

10.43: Grande prestazione di Franco Morbidelli che ottiene il crono di 1’38″929 a precedere di 0″046 Quartararo e di 0″122. Un vero e proprio capolavoro del “Morbido” che, nonostante una moto vecchia di due anni, vola letteralmente su questa pista. Bene anche la Ducati con Bagnaia in quarta posizione a 0″144. Da sottolineare la qualificazione in Q2 di Valentino Rossi che, con grinta e determinazione, ha dimostrato di saper andare forte (+0″497). Q2 centrata anche per Mir, ottavo in questa sessione a 0″395.

POS # RIDER GAP 1 21 F. MORBIDELLI 1:38.929 2 20 F. QUARTARARO +0.046 3 88 M. OLIVEIRA +0.122 4 63 F. BAGNAIA +0.144 5 41 A. ESPARGARO +0.150 6 33 B. BINDER +0.237 7 12 M. VIÑALES +0.353 8 36 J. MIR +0.395 9 46 V. ROSSI +0.497 10 43 J. MILLER +0.566

10.41: FUOCHI D’ARTIFICIO!!! Morbidelli ottiene il miglior crono della sessione con il tempo di 1’38″929 a precedere Quartararo di 0″046 e Oliveira di 0″122. Bagnaia è quarto a 0″144 e Valentino Rossi è nono a 0″497 ed entra in Q2! Bravo Valentino.

10.40: BANDIERA A SCACCHI!! Fioccano i caschi rossi in quest’ultimo tentativo.

10.36: Caduta per Lorenzo Savadori con l’Aprilia, perdendo l’anteriore in curva-4. Per fortuna nesuna conseguenza per lui.

10.35: 5′ alla fine del turno e i piloti faranno un ulteriore tentativo per centrare la Q2.

10.33: Vinales! Doppietta Yamaha davanti con lo spagnolo secondo a 0″377 da Quartararo.

10.32: Marc Marquez è 11° a 0″943 ora con la Honda.

10.31: Migliora il tempo Valentino Rossi e sale in nona posizione a 0″869 con una coppia di soft.

10.30: Notevole davvero il crono di Fabio Quartararo con la Yamaha che con la coppia soft ha fatto una grande differenza.

10.28: Luca Marini scala la classifica, portandosi in decima piazza con la sua Ducati Sky VR46 Avintia a 1″100.

10.26: Fabio Quartararo impressionante che con questa coppia soft vola con il tempo di 1’38″975 a precedere di 0″473 Oliveira e di 0″523 Nakagami. Morbidelli è quarto a 0″591, Bagnaia 9° a 0″897 e Valentino Rossi 12° a 1″352.

10.25: Quartararo comincia a spingere davvero e con una coppia di soft si porta in vetta con il tempo di 1’39″168.

10.23: Di seguito l’ordine dei tempi:

POS # RIDER GAP 1 88 M. OLIVEIRA 1:39.448 2 30 T. NAKAGAMI +0.050 3 21 F. MORBIDELLI +0.118 4 36 J. MIR +0.257 5 12 M. VIÑALES +0.315 6 63 F. BAGNAIA +0.424 7 33 B. BINDER +0.517 8 5 J. ZARCO +0.716 9 27 I. LECUONA +0.871 10 46 V. ROSSI +0.879

10.20: KTM che con il nuovo telaio sembra davvero andar forte, come il crono migliore di Oliveira in questo turno conferma.

10.18: Uno bello scossone l’ha dato dunque Mir che con questo crono è in Q2 e continua a spingere.

10.15: Lo spagnolo Joan Mir risale la china con la Suzuki: 1’39″705 con una coppia di medie.

10.12: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 88 M. OLIVEIRA 1:39.448 2 21 F. MORBIDELLI +0.118 3 12 M. VIÑALES +0.315 4 63 F. BAGNAIA +0.424 5 33 B. BINDER +0.517 6 5 J. ZARCO +0.716 7 27 I. LECUONA +0.871 8 46 V. ROSSI +0.879 9 43 J. MILLER +1.123 10 20 F. QUARTARARO +1.125

10.10: Da capire poi che cosa accadrà quando saliranno le temperature, visto che il livello di grip sarà diverso. Nella FP4 avremo delle risposte importanti.

10.09: Valentino Rossi è ottavo a 0″879 con due medie. Diversi piloti stanno girando con una media anche sul posteriore.

10.08: 1’39″566 per Morbidelli che si porta in seconda posizione a 0″118 da Oliveria. Il centauro italiano sta girando con una coppia di medie.

10.07: Bagnaia migliora il proprio riscontro in questa FP3 portandosi a 0″424 dal crono di Oliveira, in quarta posizione, preceduto da Vinales (+0″321) e Morbidelli (+0″403).

10.06: Valentino Rossi è settimo in questo turno con una coppia di media a 0″879 dalla vetta.

10.04: Oliveira comanda con il tempo di 1’39″448 con la KTM a precedere di 0″342 Vinales e di 0″424 Bagnaia. I primi due piloti girano con una coppia di soft/media, mentre Bagnaia e con due medie.

10.02: Da segnalare una caduta di Bastianini alla curva-5: perdita d’anteriore per lui senza conseguenze sul fisico del pilota.

10.01: Oliveira si porta in testa con il crono di 1’39″677 a precedere di 0″644 Bagnaia e di 0″650 Valentino Rossi, che sta girando con una coppia di medie.

10.00: Arrivano i primi tempi con Lecuona davanti a tutti con il crono di 1’41″082 con la KTM a precedere di 24 millesimi l’altro alfiere della KTM Binder.

9.58: Prime tornate senza spingere per i piloti che devono portare in temperatura le gomme

9.55: VIA ALLA FP3!

9.54: I piloti pronti a entrare in pista per una FP3 decisiva per stabilire la presenza in Q2 e in Q1.

9.51: Si prospetta quindi un turno particolarmente interessante.

9.49: Entrambi sono lontani dalle posizioni di vertice che vorrebbero occupare e le motivazioni sono diverse: l’asso nativo di Cervera fatica a portare al limite una Honda molto nervosa sull’anteriore.

9.46: Altro tema del fine-settimana è quello riguardante due campioni in difficoltà, ovvero Marc Marquez e Valentino Rossi.

9.43: Il degrado degli pneumatici è tra le criticità che la scuderia di Borgo Panigale deve fronteggiare e dovrà tenerne conto se vorrà centrare il meglio possibile su questa pista.

9.40: Ducati da questo punto di vista ha fatto vedere buone cose sul giro secco, come testimoniato dal miglior crono della Rossa del Team Pramac del francese Johann Zarco, ma non altrettanto si può dire della prestazione con benzina nel serbatoio.

9.37: I due nelle libere di ieri hanno impressionato per la costanza di rendimento: tanti giri inanellati sul passo dell’1’39” alto e dell’1’40” basso a testimonianza di un ottimo feeling con la moto e le Michelin. Due ottimi presupposti in vista del time-attack di oggi e ancor più del GP di domani dove sarà importante mettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

9.34: Ci si aspetta un confronto che non è una novità in questo campionato della classe regina, ovvero quello tra la Yamaha e la Ducati. La M1, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere di essere particolarmente in palla grazie soprattutto a due piloti: Franco Morbidelli del Team Petronas e Fabio Quartararo (leader del Mondiale), alfiere del Team Factory.

9.31: L’appuntamento delle qualifiche odierne è importante perché ormai, con il livello raggiunto nella classe regina, la conquista di un posto in griglia di partenza nelle prime file è una condizione necessaria e non sufficiente per centrare la vittoria la domenica. Non sufficiente proprio perché il resto del lavoro andrà fatto in corsa e in quest’ultimo caso la gestione delle mescole sarà un fattore determinante.

9.28: Altro argomento del fine-settimana riguarda il momento vissuto da Marc Marquez e da Valentino Rossi. I due campioni in crisi di risultati sono in cerca di un qualcosa che possa confortarli, ma al momento la via d’uscita in fondo al tunnel è lontana: l’iberico soffre ancora tremendamente i cambi di direzione alla guida della Honda; il “Dottore” è lento nel complesso in tutte le dinamiche in pista.

9.24: Al momento, però, il transalpino procede spedito per la sua strada, esibendo un’ottima costanza di rendimento e una velocità pura ragguardevole. Per le moto di Borgo Panigale, invece, alcune criticità sul degrado delle gomme ci sono.

9.21: Primo tema sarà il confronto tra Ducati e Yamaha. La Rossa, dopo la batosta del GP del Mugello, ha la necessità di invertire la rotta e far capire al francese Fabio Quartararo che non sarà tutto troppo facile.

9.18: Sul tracciato di Barcellona i team e i piloti dovranno massimizzare le loro prestazioni per ottenere il pass per la Q2 e poi concentrarsi sul time-attack del pomeriggio.

9.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

