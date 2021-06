LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Foggia si impone ad Assen! Fenati chiude terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI ALLE 9.40 E 14.00

11.51 Grazie a tutti per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento ad agosto con un’importante di doubleheader in Stiria. Grazie a tutti!

11.48 Lo spagnolo Sergio Garcia strappa il secondo posto ed accorcia il gap nel Mondiale sullo spagnolo Pedro Acosta. Ottima prova anche per il centauro di Aspar che nel finale ha sfidato Fenati il secondo gradino del podio.

11.46 Rimonta incredibile per Romano Fenati. Il #55 di Max Racing ha conquistato il podio nonostante due Long Lap Penalty!

11.43 Seconda gioia in stagione per Dennis Foggia che si conferma a podio dopo il terzo posto in quel del Sachsenring. Gara perfetta per il nostro connazionale.

11.39 La classifica all’arrivo:

1 7 D. FOGGIA 37:35.287 2 11 S. GARCIA +0.078 3 55 R. FENATI +0.207 4 40 D. BINDER +1.338 5 37 P. ACOSTA +1.352 6 24 T. SUZUKI +1.445 7 17 J. MCPHEE +1.510 8 2 G. RODRIGO +9.095 9 43 X. ARTIGAS +9.140 10 52 J. ALCOBA +10.383

11.38 Dennis Foggia vince il Gran Premio d’Olanda! Secondo posto per Sergio Garcia davanti a Romano Fenati! Doppietta italiana sul podio ad Assen!

-1 Foggia allunga ancora! Incredibile performance per l’italiano che vede il successo!

-2 Garcia attacca, ma non riesce ad impensierire Foggia. Ultimo giro tra poco!

-2 Romano Fenati torna secondo! Garcia si mette in lotta con lui, Foggia resta ancora in vetta a due tornate dalla conclusione!

-3 Cambia ancora tutto! Foggia torna leader e prova ad allungare! Attenzione al portacolori di Leopard che sfrutta la posizione di Binder per avvantaggiarsi.

-4 Errore di Foggia che cede a Fenati il comando. Garcia è terzo al momento davanti a Binder.

-4 Italia all’attacco! Foggia è ancora leader su Fenati. Gara perfetta per i nostri due connazionali.

-5 Fenati si mette all’inseguimento di Foggia. Binder è terzo, Acosta scivola sesto alle spalle di Garcia.

-6 Momento cruciale della gara. Foggia detta ancora il passo, mentre Acosta è quinto e minaccia la testa della corsa.

-6 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 26:19.420 2 11 S. GARCIA +0.133 3 40 D. BINDER +0.253 4 55 R. FENATI +0.455 5 17 J. MCPHEE +0.638 6 24 T. SUZUKI +0.799 7 37 P. ACOSTA +0.946 8 43 X. ARTIGAS +1.408 9 2 G. RODRIGO +1.535 10 52 J. ALCOBA +6.101

-7 Fenati deve cedere il secondo posto a Garcia. Foggia detta il ritmo, nuovo passaggio da leader per il #7 di Leopard.

-8 Foggia sta comportando come al Sachsenring. Il portacolori di Leopard potrebbe salire sul podio per la quarta volta in questo 2021.

-9 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 22:31.050 2 55 R. FENATI +0.095 3 11 S. GARCIA +0.222 4 17 J. MCPHEE +0.379 5 40 D. BINDER +0.483 6 24 T. SUZUKI +0.573 7 43 X. ARTIGAS +0.756 8 37 P. ACOSTA +0.854 9 2 G. RODRIGO +1.035 10 52 J. ALCOBA +4.520

-9 Foggia e Fenati si contendono la vittoria del GP d’Olanda! Italia sugli scudi ad Assen con una prova perfetta.

-10 Romano Fenati! Terzo posto per il #55 di Max Racing che con due Long Lap Penalty resta nella Top3. Foggia è al comando davanti a Garcia.

-11 Quarto 0 per Migno. Si allontana la possibilità del romagnolo di combattere per la classifica generale.

-12 Terzo posto per Suzuki che insegue Binder e Foggia. Acosta è nono ed al momento non sembra in grado di beffare i rivali.

-12 Dennis Foggia allunga! Che passo per il portacolori di Leopard che, lo ricordiamo, ha vinto il GP d’Italia 2021.

-13 Caduta per Migno ed Antonelli! I due italiani si eliminano nel primo settore della pista. Anche Toba è rimasto coinvolto nella scivolata.

-14 Binder è attualmente secondo alle spalle di Garcia che cerca di recuperare punti preziosi ad Acosta che è risalito ottavo.

-15 Garcia strappa a Foggia la prima piazza virtuale. ROMANO FENATI insegue la Top5!

-16 Acosta e Fenati tornano tra i primi! L’italiano ed il leader del Mondiale stanno dando spettacolo. Foggia è sempre leader su Garcia e Binder. Anche Migno potrebbe raggiungere i protagonisti.

-16 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 11:17.094 2 11 S. GARCIA +0.161 3 40 D. BINDER +0.222 4 24 T. SUZUKI +0.526 5 43 X. ARTIGAS +0.673 6 52 J. ALCOBA +0.777 7 2 G. RODRIGO +0.872 8 37 P. ACOSTA +1.166 9 55 R. FENATI +1.343 10 16 A. MIGNO +1.587

-17 Foggia conquista la leadership! Garcia e Binder inseguono il portacolori di Leopard che è partito terzo.

-18 Il gruppo sgrana. I primi sette allungano sulla concorrenza. Migno guida gli inseguitori davanti ad Acosta.

-19 Secondo Long Lap Penalty effettuato per Fenati che scivola 14°. Garcia resta il primo della classifica su Foggia ed Artigas. Occhio a Migno che dalla sesta fila è ottavo.

-19 Sergio Garcia! Lo spagnolo passa su Foggia ed Artigas. Fenati è sesto in questo momento.

-19 Sanzione fatta per Fenati che dovrà rifare un nuovo long lap penalty. Foggia guida il gruppo su Artigas e Garcia. Leopard detta il passo in quel di Assen!

-20 Tutti insieme in pit lane! Masià guida il gruppo dei piloti sanzionati. Gara compromessa per loro.

-21 Fenati allunga! Il #55 del gruppo cerca di sgranare il gruppo. Garcia è secondo davanti a Foggia e Rodrigo ed Alcoba. 14° posizione per Migno, 19° Acosta che per ora non riesce a risalire.

-22 Ottimo spunto per Fenati che prova subito ad allungare. Il portacolori del Max Racing cerca di allungare per affrontare i due long lap penalty senza perdere troppo tempo dalla testa della corsa.

11.00 Semaforo verde! Scatta il Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3!

10.57 La griglia di partenza! Scatta il warm-up:

1 52 J. ALCOBA 1:41.194 2 55 R. FENATI +0.212 3 7 D. FOGGIA +0.278 4 11 S. GARCIA +0.279 5 27 K. TOBA +0.285 6 2 G. RODRIGO +0.340 7 23 N. ANTONELLI +0.473 8 40 D. BINDER +0.561 9 43 X. ARTIGAS +0.684 10 5 J. MASIA +0.809

10.55 Dennis Foggia è terzo sullo schieramento alle spalle di Romano Fenati e Jeremy Alcoba. L’iberico è leader del gruppo con il Team Gresini. Ricordiamo la penalità per il nostro Fenati che molto probabilmente attaccherà sin da subito.

10.52 La classifica del Mondiale dopo otto gare.

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 145

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 90

3 Jaume MASIA KTM SPA 72

4 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 65

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 64

6 Dennis FOGGIA Honda ITA 61

7 Darryn BINDER Honda RSA 60

8 Andrea MIGNO Honda ITA 58

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 57

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 52

11 Gabriel RODRIGO Honda ARG 51

12 Kaito TOBA KTM JPN 49

13 Filip SALAC Honda CZE 35

14 Izan GUEVARA GASGAS SPA 32

15 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 28

16 John MCPHEE Honda GBR 27

17 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

18 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 26

19 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 24

20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 23

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

22 Carlos TATAY KTM SPA 14

23 Stefano NEPA KTM ITA 14

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

25 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

26 Yuki KUNII Honda JPN 7

27 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 2

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

30 Lorenzo FELLON Honda FRA

31 Joel KELSO KTM AUS

32 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

10.50 Sei piloti dovranno scontare un passaggio obbligato nella corsia dei box in gara. Due Long Lap Penalty per i centauri del Max Racing, mentre Rossi scatta dalla pit lane per aver testato il circuito di Assen a meno di due settimane da questo evento.

10.48 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 217.4 1’41.867

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 218.1 1’41.946 0.079 / 0.079

3 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 217.7 1’42.009 0.142 / 0.063

4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 218.9 1’42.078 0.211 / 0.069

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.0 1’42.089 0.222 / 0.011

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 217.4 1’42.141 0.274 / 0.052

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 217.4 1’42.216 0.349 / 0.075

8 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 217.0 1’42.277 0.410 / 0.061

9 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 218.5 1’42.440 0.573 / 0.163

10 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 217.7 1’42.441 0.574 / 0.001

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 215.8 1’42.453 0.586 / 0.012

12 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.7 1’42.578 0.711 / 0.125

13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 216.2 1’42.631 0.764 / 0.053

14 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 215.1 1’42.730 0.863 / 0.099

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 216.6 1’43.071 1.204 / 0.341

16 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 214.3 1’43.104 1.237 / 0.033

17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 215.1 1’43.157 1.290 / 0.053

18 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 218.9 1’43.164 1.297 / 0.007

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 215.8 1’43.172 1.305 / 0.008

20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 215.8 1’43.240 1.373 / 0.068

21 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 215.1 1’43.527 1.660 / 0.287

22 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 216.6 1’43.545 1.678 / 0.018

23 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.2 1’43.620 1.753 / 0.075

24 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 212.1 1’44.000 2.133 / 0.380

25 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 213.6 1’44.180 2.313 / 0.180

26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 210.6 1’45.067 3.200 / 0.887

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

10.45 Sarà sulla griglia di partenza anche il leader del Mondiale Pedro Acosta, assente nelle qualifiche dopo una caduta nella FP3 che gli ha provocato dei problemi alla schiena. Presente in pista anche Stefano Nepa e Riccardo Rossi, scivolato ieri insieme allo spagnolo di KTM.

10.43 La prima notizia è la negatività al Coronavirus di Tatsuki Suzuki. Il pilota giapponese di SIC58 ha saltato il warm-up di questa mattina dopo il risultato positivo di un tampone.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Olanda! Tra pochi minuti si parte!

9.10 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle 11.00 per il nono atto del Mondiale Moto3 2021. Un saluto a tutti!

9.08 Warm-up positivo per i nostri italiani. Migno al comando con un buon passo che potrebbe dagli la possibilità di rimontare dalla sesta fila dello schieramento.

9.04 La classifica aggiornata:

1 16 A. MIGNO 1:41.867 2 23 N. ANTONELLI +0.079 3 43 X. ARTIGAS +0.142 4 7 D. FOGGIA +0.211 5 37 P. ACOSTA +0.222 6 17 J. MCPHEE +0.274 7 40 D. BINDER +0.349 8 11 S. GARCIA +0.410 9 27 K. TOBA +0.573 10 82 S. NEPA +0.574

9.01 Andrea Migno al comando! Il romagnolo beffa Antonelli e conquista il best lap del warm-up! Quattro italiani in Top5!

9.00 Bandiera a scacchi! Antonelli sempre leader davanti ad Artigas

8.58 Niccolò Antonelli! Best lap per il portacolori di Esponsorama che detta il passo in 1.41.946. Acosta è secondo davanti a Migno ed a Binder.

8.57 Tatsuki Suzuki è risultato positivo al test del Coronavirus. Il portacolori di SIC58 non gareggerà in quel di Assen.

8.55 Tatsuki Suzuki non è in pista. La moto è ferma nel box ed il giapponese non è in pista.

8.52 La classifica aggiornata:

1 37 P. ACOSTA 1:42.173 2 16 A. MIGNO +0.144 3 53 D. ÖNCÜ +0.280 4 11 S. GARCIA +0.389 5 7 D. FOGGIA +0.391 6 23 N. ANTONELLI +0.514 7 82 S. NEPA +0.590 8 40 D. BINDER +0.763 9 43 X. ARTIGAS +0.809 10 17 J. MCPHEE +0.905

8.49 Masià, Kelso, Fellon, Matsuyama, Kunii ed Izdihar dovranno scontare una sanzione per una guida scorretta in qualifica.

8.47 Deniz Oncu al comando! 1.42.759 per il turco di KTM che precede Nepa, Garcia, Acosta, Migno e Fellon.

8.46 Riccardo Rossi dovrà scattare dalla pit lane per aver testato il circuito di Assen meno di 15 giorni fa. L’italiano non ha disputato le qualifiche ieri in seguito ad una caduta nella FP3 di ieri.

8.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Il sole splende al momento in quel di Assen, non dovrebbe piovere oggi.

8.40 Bandiera verde! Scatta il warm-up del GP d’Olanda!

8.37 Pedro Acosta svolgerà il warm-up. Lo spagnolo scatterà dal fondo dello schieramento.

8.35 I piloti si preparano per scendere in pista per gli ultimi dettagli prima del GP d’Olanda 2021.

8.33 Pedro Acosta potrebbe non correre oggi. Il leader della classifica generale è stato coinvolto ieri in una brutta caduta nella FP3 che gli ha provocato dei problemi alla schiena e non gli ha permesso di svolgere le qualifiche.

8.30 La classifica del Mondiale alla vigilia di Assen.

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 145

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 90

3 Jaume MASIA KTM SPA 72

4 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 65

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 64

6 Dennis FOGGIA Honda ITA 61

7 Darryn BINDER Honda RSA 60

8 Andrea MIGNO Honda ITA 58

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 57

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 52

11 Gabriel RODRIGO Honda ARG 51

12 Kaito TOBA KTM JPN 49

13 Filip SALAC Honda CZE 35

14 Izan GUEVARA GASGAS SPA 32

15 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 28

16 John MCPHEE Honda GBR 27

17 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

18 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 26

19 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 24

20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 23

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

22 Carlos TATAY KTM SPA 14

23 Stefano NEPA KTM ITA 14

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

25 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

26 Yuki KUNII Honda JPN 7

27 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 2

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

30 Lorenzo FELLON Honda FRA

31 Joel KELSO KTM AUS

32 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

8.27 La classifica della Q2:

1 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 214.3 1’41.194

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.6 1’41.406 0.212 / 0.212

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 214.3 1’41.472 0.278 / 0.066

4 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 212.5 1’41.473 0.279 / 0.001

5 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 214.3 1’41.479 0.285 / 0.006

6 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 212.8 1’41.534 0.340 / 0.055

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 213.9 1’41.667 0.473 / 0.133

8 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 213.9 1’41.755 0.561 / 0.088

9 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 216.2 1’41.878 0.684 / 0.123

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1’42.003 0.809 / 0.125

11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 213.9 1’42.043 0.849 / 0.040

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.5 1’42.056 0.862 / 0.013

13 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 211.3 1’42.194 1.000 / 0.138

14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 213.6 1’42.388 1.194 / 0.194

15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.2 1’42.392 1.198 / 0.004

16 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 215.8 1’42.526 1.332 / 0.134

17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 211.7 1’42.539 1.345 / 0.013

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

8.23 Tutto è pronto ad Assen per la nona prova del Mondiale, evento che nel 2020 non è stato presente nel calendario in seguito all’emergenza sanitaria.

8.20 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Tra pochi minuti si parte!

Presentazione GP d’Olanda Moto3 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Lo spettacolo è assicurato in una pista molto impegnativa come quella di Assen.

Dopo una stagione di assenza il Motomondiale torna nei Paesi Bassi per la nona competizione del 2021. Pedro Acosta ha imposto il suo passo settimana scorsa in Germania, manifestazione in cui ha ottenuto il quarto acuto del 2021. Lo spagnolo potrebbe non essere della partita oggi in seguito ad una caduta nella FP3 che non gli ha permesso di svolgere la qualifica per dei problemi alla schiena.

Occhi puntati sugli italiani. Dennis Foggia (Leopard), protagonista per tutto il fine settimana e molto veloce anche al Sachsenring nell’ultima corsa, insegue il secondo acuto del 2021. Il #7 del gruppo partirà dalla terza casella della griglia alle spalle di Romano Fenati. Gara in salita per quest’ultimo che è stato sanzionato con due long lap penalty per un comportamento irregolare nella FP2 di venerdì.

Appuntamento alle 8.40 per la Diretta Live del warm-up del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press