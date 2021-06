Moto3, risultato Qualifiche GP Olanda 2021: prima pole di Jeremy Alcoba, Fenati e Foggia in prima fila

Si chiudono con la prima pole position in carriera per Jeremy Alcoba le qualifiche del GP d’Olanda 2021 della Moto3. Il nono round del Motomondiale ha offerto grande spettacolo in questo concitato sabato, con il centauro della Indonesian Racing Gresini che ha beffato tutti nel finale siglando il tempo di 1:41.194. L’Italia risponde tuttavia presente a piena voce alla pole spagnola, grazie a Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) e Dennis Foggia (Leopard Racing) che si sono presi di forza la prima fila e attaccheranno domani con piena energia alla ricerca del successo.

Nella Q1 avevano passato il “taglio” dei migliori quattro lo spagnolo Jaume Masiá (Red Bull KTM Ajo), Zavier Artigas (Leopard Racing), Lorenzo Fellon (Sic58 Squadra Corse) e Izan Guevara (Aspar Team), con i primi due che sono riusciti a fare letteralmente il vuoto rispetto ai compagni, rifilando quasi un secondo. La sessione è stata segnata soprattutto dalle non partenze di Riccardo Rossi e Stefano Nepa, ancora in ospedale al momento del via della sessione dopo il brutto incidente della mattina e dunque impossibilitati a prendere parte al weekend. Allo stesso modo, la notizia più critica per il campionato è che anche il leader Pedro Acosta è stato dichiarato unfit dai medici per una lieve lesione alla schiena e non è potuto scendere in pista, rinunciando anche alla gara di domani.

Grandissima occasione dunque per tutti i suoi inseguitori nel Mondiale, che domani potrebbero avere la chance di riaprire un discorso che pareva quasi già segnato dopo sole 8 gare. Fenati si è piazzato secondo a 212 millesimi dalla testa, con l’ex compagno di team che ne paga invece 278. Un altro dei principali rivali di Acosta è il connazionale Sergio Garcia, anch’egli molto brillante sulla sua GASGAS Aspar Team in queste qualifiche, chiuse in quarta posizione a soli 2 millesimi dal tempo di Foggia.

Può ritenersi soddisfatto anche Niccolò Antonelli, settimo sulla KTM Avintia a 473 millesimi da Alcoba e dietro anche a Kaito Toba (KTM Cip Greenpower) e Gabriel Rodrigo, che paga 340 millesimi dal suo compagno di box. Solamente decimo alla fine Jaume Masiá, che aveva dato la sensazione di essere in palla ma ha mancato l’ultimo assalto al tempo, mentre Andrea Migno chiude mestamente in 17esima piazza con l’ultimo tempo, distanziato di oltre un secondo e tre decimi.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA MOTO3

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.

1 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 214.3 1’41.194

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 213.6 1’41.406 0.212 / 0.212

3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 214.3 1’41.472 0.278 / 0.066

4 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 212.5 1’41.473 0.279 / 0.001

5 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 214.3 1’41.479 0.285 / 0.006

6 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 212.8 1’41.534 0.340 / 0.055

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 213.9 1’41.667 0.473 / 0.133

8 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 213.9 1’41.755 0.561 / 0.088

9 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 216.2 1’41.878 0.684 / 0.123

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1’42.003 0.809 / 0.125

11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 213.9 1’42.043 0.849 / 0.040

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 212.5 1’42.056 0.862 / 0.013

13 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 211.3 1’42.194 1.000 / 0.138

14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 213.6 1’42.388 1.194 / 0.194

15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.2 1’42.392 1.198 / 0.004

16 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 215.8 1’42.526 1.332 / 0.134

17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 211.7 1’42.539 1.345 / 0.013

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM

Foto: MotoGP Press