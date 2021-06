Moto3, risultato FP3 GP Olanda 2021: Dennis Foggia il migliore davanti a Fenati. Pedro Acosta, che paura!

E’ stato Dennis Foggia il migliore del terzo turno di prove libere del GP d’Olanda, nono round del Mondiale 2021 di Moto3. Sullo storico tracciato di Assen il pilota italiano della Honda Leopard Racing ha fermato i cronometri sul tempo di 1’41″734 a precedere di appena 51 millesimi un convincente Romano Fenati (Husqvarna – Sterilgarda Max Racing Team) e di 401 lo spagnolo Sergio Garcia (GasGas – Aspar Team). Una prestazione davvero ottima per Foggia che ha messo in mostra un ottimo feeling sui continui cambi di direzione della pista dei Paesi Bassi.

A completare il quadro della top-10 troviamo il britannico John McPhee (Honda – Petronas Sprinta Racing) a 0″492, il turco Deniz Oncu (KTM – Red Bull Tech3) a 0″497, un eccellente Elia Bartolini (KTM – Avintia Esponsorama Moto3) a 0″504, Niccolò Antonelli (KTM – Avintia Esponsorama Moto3) a 0″550, l’iberico Jeremy Alcoba (Honda – Indonesian Racing Gresini Moto3) a 0″564, il giapponese Kaito Toiba (KTM – CIP Green Power) a 0″591 e l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda – Indonesian Racing Gresini Moto3) a 0″626.

Nella top-14 della classifica combinata dei tre turni di libere, qualificante per la Q2 del time-attack, sono da considerare anche il sudafricano Darryn Binder (Honda – Petronas Sprinta Racing), Andrea Migno (Honda – Rivacold Snipers Team), il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda – SIC58 Squadra Corse) e il leader del campionato Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Lo spagnolo è stato protagonista di un incidente poco dopo la bandiera a scacchi con Riccardo Rossi che ha colpito con la propria moto l’iberico finito a terra poco prima.

Four riders down at the final chicane 💢@37_pedroacosta, @riccardorossi54, @stefanonepa82 and @yamanaka_ryusei involved, with all riders conscious #Moto3 | #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/F6GN4Lw4Qe

