LIVE Italia-Svizzera 1-0, Europei calcio 2021 in DIRETTA: Berardi incanta e poi Locatelli segna! Vantaggio azzurro

37′ ANCORA ITALIA! Spinazzola scappa via dopo il passaggio di Insigne ma prova con il destro un tiro complicato.

37′ Contropiede di Berardi condotto da Barella: sinistro deviato del giocatore del Sassuolo.

36′ Brivido per gli Azzurri: Shaqiri scappa, serve Rodriguez ma Di Lorenzo è reattivo in difesa.

34′ Azione combinata tra Immobile e Insigne: Sommer esce, il #24 riconquista palla e prova il pallonetto ma Akanji si supera.

33′ Locatelli è ovunque a centrocampo: partita pazzesca dell’oggetto di mercato del momento.

30′ Mezz’ora andata: dominio dei padroni di casa che cercano il raddoppio.

27′ Azione pazzesca degli Azzurri: Locatelli lancia a volo Berardi che domina la fascia destra, crossa per il centrocampista del Sassuolo che segna a porta vuota.

26′ VANTAGGIO AZZURRO!!!! 1-0 DI LOCATELLI DOPO L’AZIONE DI BERARDI

25′ Fuori il Capitano, dentro Francesco Acerbi: fascia a Bonucci adesso.

24′ SI FA MALE CHIELLINI! PROBLEMI AL POLPACCIO DEL CAPITANO

22′ Doccia fredda per gli azzurri che si vede annullare giustamente il gol: l’Italia riprende a giocare senza sosta.

21′ GOL ANNULLATO DAL VAR! FALLO DI MANO DI CHIELLINI

20′ Calcio d’angolo da destra spizzato dall’azzurro che poi segna con il sinistro sottoporta.

19′ VANTAGGIO AZZURRO!!!! 1-0 ITALIA CON GIORGIO CHIELLINI

18′ Forcing pazzesco dell’Italia sotto gli occhi di Francesco Totti in tribuna.

16′ Insigne prova lo scambio in area e poi tira alto con il destro.

15′ C’è solo una squadra in campo, un po’ come accaduto nella prima giornata del gruppo A.

12′ INSIGNE A TERRA IN AREA! Proteste azzurre come con la Turchia.

10′ IMMOBILE DI TESTA! Prima chance del match dopo il cross di Spinazzola.

9′ Pressing senza sosta dell’Italia che prova a costruire occasioni.

6′ Spunto di Insigne da fuori area con lo scavetto in area intercettato da Sommer.

3′ Inizio subito frizzante a Roma: ritmi sostenuti delle due squadre.

1′ Si comincia allo Stadio Olimpico! Battono gli ospiti.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.58 Oggi hanno giocato anche Finlandia e Russia, con i russi vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Aleksey Miranchuk.

20.57 Gli Azzurri sono giunti agli Europei grazie alle 10 vittorie su 10 nel Gruppo J terminando davanti la Finlandia.

20.55 SUONANO GLI INNI ALL’OLIMPICO!

20.54 Squadre in campo! Entusiasmo a Roma.

20.52 La Svizzera è giunta sin qui al primo posto davanti la Danimarca con 17 punti contro i 16 degli scandinavi nel girone D.

20.50 L’Italia tornerà in campo sempre a settembre negli stessi giorni proseguendo il percorso verso il Qatar contro Bulgaria, Svizzera e Lituania.

20.48 In caso di eliminazione ad Euro 2020, i prossimi impegni della Svizzera saranno a settembre: il 1° contro la Grecia, poi contro gli Azzurri e l’8 contro l’Irlanda del Nord.

20.46 Gli unici giocatori presenti nell’ultimo confronto nel 2010 sono Giorgio Chiellini e Xherdan Shaqiri, protagonisti anche quest’oggi.

20.44 Le squadre ultimano il riscaldamento allo Stadio Olimpico! Arbitra Sergei Karasev, nativo di Mosca e internazionale dal 2010.

20.42 Lorenzo Insigne o Ciro Immobile, o magari entrambi, potrebbero diventare i primi da Christian Vieri nel 2002 in Giappone e Corea del Sud ha segnare in due sfide di fila in una manifestazione internazionale.

20.40 L’Italia cerca altri record quest’oggi: Donnarumma potrebbe diventare il portiere più giovane degli Europei in caso di porta violata in più presenze di fila.

20.38 Gli Azzurri vogliono vincere per la terza volta nelle ultime nove partecipazioni agli Europei le prime due partite della competizione come avvenuto nel 2000 e nel 2016.

20.36 Di contro la Svizzera ha pareggiato 4 delle ultime 4 partite agli Europei: un record nella competizione mai ottenuto da nessuna nazionale.

20.34 Squadre ricche di record: Italia con la porta inviolata da 9 partite, o meglio 875 minuti. L’ultima volta in cui non ha subito gol per 10 partite di fila è stato a cavallo tra il 1989 e 1990.

20.32 Primo incrocio agli Europei tra le due squadre che si sono sfidate nel 1954 al Mondiale con le due vittorie della Svizzera in casa e nel 1962 con la vittoria per 3-0 degli Azzurri.

20.30 Ci sono anche le fidanzate di Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa a Roma: tanti tifosi anche oggi dopo Italia-Turchia!

20.28 Tanto entusiasmo a Roma! Alessandro Florenzi ha rilasciato anche delle dichiarazioni come riportato da Sky Sport: “Sto meglio, ma si tratta di un muscolo delicato e andiamo avanti con cautela. Dura stare fuori ma sono sicuro che i ragazzi faranno una grande partita e renderemo orgogliosi tutti gli italiani”

20.26 L’Italia invece ha giocato contro San Marino e Repubblica Ceca, schiantate rispettivamente 7-0 e 3-0 continuando la striscia di partite senza sconfitte, giunte ora a 28.

20.24 Prima dell’inizio di Euro 2020, la squadra di Petkovic ha sfidato gli Stati Uniti e il Liechtenstein battuti rispettivamente 2-1 e 7-0.

20.22 La Svizzera invece ha giocato solo due partite, vincendone entrambe, per 3-1 sul campo della Bulgaria e 1-0 contro la Lituania.

20.20 L’Italia ha vinto tutte e tre le prime partite nel girone C verso il Mondiale 2022, battendo 2-0 l’Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania ottenendo il primo posto.

20.18 Le due squadre infatti torneranno a sfidarsi il 5 settembre e il 12 novembre per il ritorno verso il Mondiale in Qatar.

20.16 In attesa delle sfide per le Qualificazioni Mondiali 2022 in Qatar, la Svizzera sfida già l’Italia per sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Euro2020.

20.14 Gli elvetici devono ripartire dopo l’1-1 contro il Galles dove non è bastato il vantaggio di Breel Embolo poi recuperato dal centro di Kieffer Moore.

20.12 Obiettivo continuità per i padroni di casa dopo aver segnato più di due gol per la prima volta all’esordio in un Europeo. Mancini proverà a non complicarsi la vita considerando il trend azzurro nelle grandi manifestazioni.

20.10 I britannici sono a 4 punti dopo il pareggio contro la Svizzera e la vittoria contro la Turchia. Gli elvetici devono dare il massimo e possono ancora arrivare primi mentre i turchi hanno bisogno di un miracolo anche come migliore terza considerando i 5 gol subiti.

20.08 In caso di vittoria, gli Azzurri balzerebbero al primo posto con 6 punti, con l’ultima sfida da giocare domenica contro gli ipotetici diretti concorrenti del Galles.

20.06 Chance ghiotta per Roberto Mancini e i suoi giocatori che dovranno fare a meno di Alessandro Florenzi dopo l’infortunio patito contro la Turchia all’esordio.

20.04 L’Italia ha vinto 3-0 all’esordio nella Città Eterna grazie all’autogol di Merih Demiral e le reti dei partenopei Ciro Immobile e Lorenzo Insigne: ritorno allo Stadio Olimpico per la sfida delle ore 21!

20.02 Proprio la X è uscita nell’ultimo incrocio che risale a 11 anni fa nell’amichevole tra le due nazionali: tre pareggi nelle ultime tre sfide, con gli elvetici che non vincono contro l’Italia dal 1993.

20.00 59esima sfida tra le due “vicine”: 28 successi in favore dei padroni di casa contro i 22 degli avversari e gli otto pareggi. 3 pareggi nelle ultime 3 sfide tra le due squadre.

19.58 Intanto primo assolo del Galles che vince per 2-0 contro la Turchia grazie alle reti di Aaron Ramsey e Connor Roberts: in caso di vittoria degli Azzurri, la Svizzera e la Turchia avrebbero residue chance di passaggio.

19.56 Miglior XI per Petkovic che conferma il tandem Embolo-Seferovic con il giovane centravanti a segno contro il Galles. Presente Freuler a centrocampo e Shaqiri sulla trequarti.

19.54 Tridente confermato per Roberto Mancini che schiero un altro giocatore del Napoli dal 1′: fuori Alessandro Florenzi per infortunio, dentro Giovanni Di Lorenzo. Per il resto, XI confermato dopo la vittoria sulla Turchia.

19.52 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic

19.50 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Svizzera, sfida valida per la seconda giornata del girone A Campionato Europeo di calcio maschile 2021.

59esima sfida tra le due "vicine": 28 successi in favore dei padroni di casa contro i 22 degli avversari e gli otto pareggi. Proprio la X è uscita nell'ultimo incrocio che risale a 11 anni fa nell'amichevole tra le due nazionali: tre pareggi nelle ultime tre sfide, con gli elvetici che non vincono contro l'Italia dal 1993.

Chance ghiotta per Roberto Mancini e i suoi giocatori che dovranno fare a meno di Alessandro Florenzi: gli Azzurri vogliono consolidare il primo posto e potrebbero chiudere i giochi in caso di pareggio tra Turchia e Galles alle ore 18. L'Italia ha vinto 3-0 all'esordio nella Città Eterna grazie all'autogol di Merih Demiral e le reti dei partenopei Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Obiettivo continuità per i padroni di casa dopo aver segnato più di due gol per la prima volta all'esordio in un Europeo.

In attesa delle sfide per le Qualificazioni Mondiali 2022 in Qatar, la Svizzera sfida già l'Italia per sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Euro2020. Gli elvetici devono ripartire dopo l'1-1 contro il Galles dove non è bastato il vantaggio di Breel Embolo poi recuperato dal centro di Kieffer Moore. Vladimir Petkovic sfida gli Azzurri con una componente di giocatori che ha esperienza in Serie A: i test prima degli Europei hanno visto gli svizzeri battere 2-1 gli Stati Uniti e 7-0 il Liechtenstein.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Svizzera, sfida valida per la seconda giornata del girone A Campionato Europeo di calcio maschile 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma in Italia. Il match sarà trasmesso da Rai 1 sul digitale terrestre e su Sky Sport Uno (201 satellite), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite) oltre che sulle piattaforme streaming ovvero RaiPlay, Sky Go e NOW. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic

Foto: LaPresse – Alfredo Falcone