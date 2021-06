Pagelle Italia-Svizzera 1-0 LIVE, Europei calcio 2021: Locatelli firma il vantaggio azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE PAGELLE LIVE

ITALIA

Donnarumma 6:

Di Lorenzo 6:

Bonucci 6:

Chiellini 6: la partita del capitano azzurro dura una ventina di minuti. Dalla gioia per il gol, poi annullato dal VAR per un fallo di mano, al problema muscolare che lo costringe al cambio. La speranza è che non sia nulla di grave. Dal 23′ Acerbi 6:

Spinazzola 6,5: Il solito stantuffo sulla sinistra. Impressionante la facilità di corsa e di dribbling dell’esterno azzurro, che aveva regalato ad Immobile un pallone delizioso.

Barella 6:

Jorginho 6:

Locatelli 7: apre e chiude l’azione del gol. Apertura fantastica di sinistro per Berardi, segue l’azione in area e si fa trovare prontissimo per il tap in sul cross del compagno.

Berardi 7: è l’uomo che fa la differenza nella Nazionale di Mancini. Ubriaca la difesa elvetica e serve un cioccolatino che Locatelli deve solo scartare.

Insigne 6:

Immobile 5,5: Il centravanti azzurro spreca subito una grande occasione sul cross di Spinazzola. Il bomber della Lazio colpisce in solitaria, ma il suo colpo di testa finisce alto.

All. Mancini 6:

SVIZZERA: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic.

Dopo il roboante 3-0 all’esordio, l’Italia torna in campo agli Europei di calcio 2021. Gli azzurri affronteranno la Svizzera nel loro secondo impegno e con una vittoria metterebbero in ghiaccio la qualificazione alla fase successiva. Gli elvetici sono reduci dal pareggio con il Galles e vanno a caccia di punti per non mettere ancora più in salita il cammino verso gli ottavi di finale. Seguite con noi la DIRETTA LIVE delle pagelle di Italia-Svizzera, calcio di inizio alle ore 21.00.

FOTO LAPRESSE