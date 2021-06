Italia-Svizzera in tv: orario, canali, streaming, programma Europei calcio 2021

Italia-Turchia è andata bene, con un 3-0 netto: ora per gli azzurri è tempo di ricevere all’Olimpico la Svizzera, per un’altra sfida dal contorno cromatico simile, visto il colore biancorosso della bandiera elvetica. Anche stavolta si gioca di sera, alle 21:00.

Gli svizzeri hanno esordito pareggiando con il Galles per 1-1, in questa particolare ed itinerante edizione degli Europei, che tanto spazio lascia all’Europa per mostrarsi attraverso gli stadi verso le proprie bellezze. In chiave azzurra potrebbe essere realistico l’ingresso di Di Lorenzo per Florenzi, mentre la Svizzera viene preannunciata come più dinamica nel modulo scelto da Petkovic. Sarà il russo Sergei Karasev l’arbitro: questi ha già diretto per tre volte la Nazionale azzurra, con altrettanti successi entrati nelle statistiche.

Italia-Svizzera, seconda partita del girone A degli Europei, andrà in scena mercoledì 16 alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1, oltre che su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203); garantita la diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-SVIZZERA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO

Ore 21:00 Italia-Svizzera (Girone A)

ITALIA-SVIZZERA, EUROPEI CALCIO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse