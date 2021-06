La seconda partita dell’Italia ai Campionati Europei di calcio 2021 vedrà la nazionale allenata da Roberto Mancini opposta alla Svizzera. Quello che andrà in scena mercoledì 16 giugno sarà il 59° confronto tra le due squadre, le quali ricoprono vicendevolmente il ruolo di avversaria più comune della propria storia. La sfida tra azzurri e rossocrociati è infatti la più replicata di sempre per ambedue i team.

Il primo match si giocò addirittura 110 anni fa. Era il 7 maggio 1911 quando, a Milano, un’amichevole terminò con il punteggio di 2-2. Per trovare il primo incontro ufficiale bisogna invece risalire ai Giochi olimpici di Parigi 1924, durante i quali le nazionali si affrontarono nei quarti di finale. Vinse la Svizzera per 2-1, con gli elvetici poi fregiatisi della medaglia d’argento.

Comunque sia, quella del 2021 sarà in un certo senso una “prima assoluta”. Mai, nell’ambito degli Europei, gli azzurri e i rossocrociati si erano incrociati nel corso della fase finale. Esistono però sei precedenti nella sfera delle qualificazioni. Nell’autunno 1967 i due team pareggiarono 2-2 a Berna, mentre l’Italia vinse facilmente 4-0 la successiva partita disputata a Cagliari nel percorso di avvicinamento all’edizione 1968. Copione simile in vista dell’edizione 1988. Nel novembre 1986, a Milano, gli azzurri si imposero 3-2, quindi nell’ottobre del 1987 pareggiarono 0-0 a Berna. Infine, nel sentiero verso l’edizione 2000, si verificò ancora la stessa situazione! Nell’ottobre 1998 l’Italia vinse 2-0 il match giocato in casa, quindi nel giugno 1999 l’incontro di Losanna si concluse 0-0.

Dunque, per gli azzurri 3 vittorie e 3 pareggi se guardiamo agli Europei. Invece, allargando il campo a tutte le competizioni ufficiali, si arriva a un totale di 24 partite. Bisogna infatti aggiungere 7 incontri nella galassia dei Mondiali, tre nella fase finale e quattro in qualificazione, a cui vanno sommati 11 match nella Coppa Internazionale, autentica antesignana del Campionato Europeo. Pertanto, il bilancio complessivo tra Italia e Svizzera nelle partite ufficiali parla di 12 successi degli azzurri e 3 degli elvetici (tutti nell’ambito del Mondiale), a cui vanno sommati 6 pareggi.

Va rimarcato come gli incontri si siano notevolmente diradati nel XXI secolo, poiché se ne contano solamente quattro negli ultimi due decenni. Le due formazioni non si affrontano ormai da 11 anni, ovvero dal 5 giugno 2010, giorno in cui in un’amichevole giocata a Ginevra impattarono per 1-1. Gli elvetici passarono in vantaggio Gökhan Inler, ma gli azzurri pareggiarono prontamente con Fabio Quagliarella. L’ultima vittoria italiana risale al 30 aprile 2003, sempre in amichevole, mentre i rossocrociati non battono l’Italia dal 1° maggio 1993, quando si imposero in un match valido per le qualificazioni di Usa’94.

L’attuale Svizzera è una squadra solida e concreta. Nelle partite di Nations League disputate poche mesi orsono ha infatti saputo costringere al pareggio formazioni più quotate, quali la Germania e la Spagna. Inoltre, a marzo ha cominciato alla grande le qualificazioni ai Mondiali 2022, con due vittorie ai danni di Bulgaria e Lituania.

ITALIA – PRECEDENTI VS SVIZZERA

Partite giocate: 58

Vittorie: 28

Pareggi: 22

Sconfitte: 8



Gol fatti: 107

Gol subiti: 67

Foto: La Presse