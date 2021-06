L’Italia è agli ottavi di finale: si è appena conclusa la quarta partita del Girone A degli Europei di calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Italia e Svizzera, con gli azzurri che hanno vinto per 3-0, passando il turno con una gara di anticipo.

Nel primo tempo al 19′ è stato annullato un gol per fallo di mano a Chiellini, il quale, dopo qualche minuto, ha lasciato il terreno di gioco per infortunio. L’Italia ha sbloccato la gara al 26′ con Locatelli, al quale Berardi ha consegnato un cioccolatino da spingere in fondo al sacco. Si è andati al riposo sull’1-0.

Nella ripresa gli azzurri hanno preso il largo, legittimando la loro supremazia in virtù del secondo gol di Locatelli, giunto al 52′ con una gran conclusione dal limite dell’area. Immobile al minuto 89 ha chiuso il confronto con la rete del definitivo 3-0 con una gran fuga ed il pallone che ha baciato il palo prima di insaccarsi.

Con questo successo l’Italia ha passato il turno ed è salita in vetta al Girone A in solitaria con sei punti, due in più del Galles, con la possibilità di agguantare il primo posto anche con un pari nello scontro diretto. La Svizzera è rimasta a quota uno, infine la Turchia, ferma a zero, è a rischio eliminazione.

Foto: LaPresse