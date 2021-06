La Nazionale italiana di calcio è agli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021, dopo aver sconfitto 3-0 la Svizzera, ed essersi assicurata il passaggio del turno, in attesa della sfida conclusiva contro il Galles, dove gli azzurri si giocheranno il primo posto del raggruppamento.

“La Svizzera è una squadra forte – ha dichiarato il tecnico Roberto Mancini ai microfoni della Rai -, è stata una partita durissima e lo sapevamo. Potevamo far gol prima, abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e abbiamo strameritato”.

Mancini non si nasconde nelle tattiche, e anzi si sofferma sulla prestazione e sulla volontà: “Abbiamo vinto pensando di doverla vincere a tutti i costi. Abbiamo avuto qualche difficoltà nelle fasi iniziali, e siamo andati a pressare molto alti, costringendoli a sbagliare. Non era semplice, è la seconda partita in cinque giorni e fa un gran caldo”.

Inoltre, c’è stato spazio per gli esperimenti, modificando l’assetto con una difesa a tre: “Un cambio di sistema che ci ha permesso di essere più tranquilli – ha commentato Mancini -. Abbiamo speso molte energie e avevamo bisogno di rifiatare”.

L’unica nota stonata è l’infortunio patito dal capitano Giorgio Chiellini, uscito malconcio al 25′: “Speriamo che non sia nulla di grave, vedremo meglio domani”. Domenica c’è però il Galles di Gareth Bale, in una gara da non fallire: “Non facciamo calcoli, giochiamo per vincere e vedremo quello che accadrà”.

Foto: LaPresse