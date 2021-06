LIVE Italia-Svizzera, Europei calcio 2021 in DIRETTA: azzurri a caccia del bis, ma Embolo fa paura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Svizzera, sfida valida per la seconda giornata del girone A Campionato Europeo di calcio maschile 2021. 59esima sfida tra le due “vicine”: 28 successi in favore dei padroni di casa contro i 22 degli avversari e gli otto pareggi. Proprio la X è uscita nell’ultimo incrocio che risale a 11 anni fa nell’amichevole tra le due nazionali: tre pareggi nelle ultime tre sfide, con gli elvetici che non vincono contro l’Italia dal 1993.

Chance ghiotta per Roberto Mancini e i suoi giocatori che dovranno fare a meno di Alessandro Florenzi: gli Azzurri vogliono consolidare il primo posto e potrebbero chiudere i giochi in caso di pareggio tra Turchia e Galles alle ore 18. L’Italia ha vinto 3-0 all’esordio nella Città Eterna grazie all’autogol di Merih Demiral e le reti dei partenopei Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Obiettivo continuità per i padroni di casa dopo aver segnato più di due gol per la prima volta all’esordio in un Europeo.

In attesa delle sfide per le Qualificazioni Mondiali 2022 in Qatar, la Svizzera sfida già l’Italia per sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Euro2020. Gli elvetici devono ripartire dopo l’1-1 contro il Galles dove non è bastato il vantaggio di Breel Embolo poi recuperato dal centro di Kieffer Moore. Vladimir Petkovic sfida gli Azzurri con una componente di giocatori che ha esperienza in Serie A: i test prima degli Europei hanno visto gli svizzeri battere 2-1 gli Stati Uniti e 7-0 il Liechtenstein.

Si comincia a partire dalle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma in Italia.

