Pallamano: Svizzera-Italia, primo atto di una sfida che vale i Mondiali 2027

Il momento dell’attesa sta per finire. La nazionale italiana di pallamano è attesa dalla doppia sfida da “Tutto o Niente” contro la Svizzera: in 120 minuti ci si gioca l’accesso ai Mondiali 2027, vetrina che darebbe continuità a una squadra e a un movimento che hanno messo insieme due importanti partecipazioni ai tornei internazionali, con anche ottimi risultati, fra Mondiali 2025 ed Europei 2026.

Si parte dalla gara di Zurigo, in programma domani – 13 maggio – alle ore 19.00, in un Hallenstadion che sarà gremito con quasi 10.000 persone.

L’Italia di Bob Hanning ha un compito preciso: cercare di indirizzare l’eliminatoria provando a portare il duello al return match di Faenza (domenica 17 maggio alle ore 18.00) almeno in posizione aperta, se non di vantaggio (in quel caso vorrebbe dire aver firmato un blitz pesantissimo).

Organizzazione, precisione, inventiva, ma soprattutto carattere. Gli “ingredienti” per giocare la sfida contro gli elvetici di Andy Schmid, che sta facendo crescere i rossocrociati (arrivati al Main Round agli ultimi Europei e che nel 2028 saranno una delle nazioni ospitanti della rassegna continentale), devono essere questi ma non solo.

Gli azzurri non potranno contare sugli infortunati Filippo Angiolini e Marco Mengon e dovranno capire se Simone Mengon sarà a piena disposizione, ma potranno fare affidamento comunque su elementi del calibro di Domenico Ebner, fra i pali, e poi Leo Prantner, Davide Bulzamini, Giacomo Savini e capitan Andrea Parisini.

Dall’altra parte, una Svizzera che si affiderà a giocatori come: Nikola Portner, Lenny Rubin e Lukas Laube, a cui aggiungere Samuel Zehnder, Noam Leopold e un ascendente Manuel Zehnder, pronti ad aggredire il match puntando sul fattore campo.

Infine gli ultimi precedenti, in un quadro ricchissimo per due formazioni che si conoscono molto bene. Le due gare più recenti mettono in piedi un quadro di perfetta parità: nel 2025, prima la vittoria dell’Italia nella Yellow Cup di preparazione ai Mondiali (29-31 all’AXA Arena di Winterthur) e poi l’affermazione elvetica nel Main Round del torneo iridato (33-25 al Jyske Bank Boxen di Herning in Danimarca).