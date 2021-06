LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile in DIRETTA: sfida di grande fascino con le verdeoro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, sfida valida per la sesta giornata della VNL femminile in programma a Rimini. Il tour de force azzurro contro le squadre più forti di questa VNL prosegue con una delle sfide ritenute “impossibili” alla vigilia per la squadra di Giulio Bregoli, quella al Brasile di Zè Roberto.

La squadra sudamericana può contare su una formazione molto simile a quella che cercherà di riprendersi il titolo olimpico a Tokyo e per le giovani azzurre oggi l’obiettivo numero uno è quello di limitare i danni e cercare di giocare il più possibile alla pari con la solida formazione verde-oro. Il Brasile è un mix di velocità e potenza: l’alzatrice è Macris, che ha nel gioco veloce la sua caratteristica. Non sempre capolavori di precisione le sue alzate ma spesso palle stese che permettono alle sue schiacciatrici di attaccare a muro a uno o con muro scomposto.

La coppia di attaccanti di palla alta è super: Gabi e Tandara assicurano punti in attacco e qualità in ricezione, mentre nel ruolo di opposta viene schierata Fernanda ma in panchina c’è sempre e comunque una certa Sheilla che, quando viene chiamata in causa, mette sempre un po’ di timore alle rivali, così come la schiacciatrice di riserva che è nientemeno che Rosamaria Montibeller, una delle mattatrici del nostro campionato. Zè Roberto ha fatto giostrare le sue centrali nelle prime gare disputate a Rimini, anche se in linea di massima le tre a giocarsi il posto sono Carol Gattaz, Carol e Adenizia. I liberi sono Camila Brait e Nyeme.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, sfida valida per la sesta giornata della VNL femminile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21.00.

