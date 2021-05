Volley femminile, Italia-Brasile Nations League: programma, orario, tv, streaming

L’Italia disputerà l’ultimo match del secondo trittico di incontri della Nations League di volley femminile mercoledì 2 giugno contro il Brasile. Le azzurre torneranno sul parquet nel complicato match contro le sudamericane alle ore 21.00, ovviamente nella “bolla” di Rimini.

La Nazionale del Bel Paese così come quella verdeoro sono qualificate alle Olimpiadi. In tal senso i coach hanno preferito lasciare spazio alle giovani più interessanti che avranno una vetrina importante per mettersi in luce. Sarà comunque una partita molto combattuta e che promette grande spettacolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BRASILE, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDì 2 GIUGNO:

21.00 Italia-Brasile

ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d (canale 29 del digitale terrestre).

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB