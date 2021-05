Non basta Nwakalor (22 punti), non basta un vantaggio di 4 punti nel finale del terzo set, non basta il debutto positivo di Bonifacio, non bastano gli sprazzi di Omoruyi e Guerra. L’Italia si ferma sempre sul più bello in questa prima parte della VNL e ancora una volta esce dal campo sconfitta e arrabbiata per i tanti regali concessi ad un Russia meno fallosa e molto più scafata nei momenti decisivi del match.

Le russe vincono 3-0 ma il risultato non deve ingannare. Hanno sofferto per quasi due ore le ragazze di Busato che si sono aggrappate alla più giovane, la 17enne Fedorovtseva per piegare la resistenza di un’Italia coriacea a cui è mancato sempre il centesimo per fare l’Euro. Bregoli punta sulla coppia iniziale di bande: D’Odorico (in serata negativa) e Guerra, con Nwakalor opposta titolare e Bosio in regia. La Russia parte con la squadra titolare.

Nel primo set le russe provano per due volte a distanziare l’Italia che si riprende in entrambe le occasioni: le azzurre si portano da 17-21 a 22-21 grazie al muro di Lubian. nel finale, però, qualcosa si inceppa in casa azzurra. Goncharova e Fedorovtseva ribaltano la situazione e la fast out di Lubian chiude il parziale: 24-26.

Nella seconda frazione di gioco parte forte l’Italia (6-3) ma la Russia è sempre lì: 6-6. Si gioca punto a punto fino al 23 pari, poi sale in cattedra Fedorovtseva che prima mette a terra l’ennesimo attacco vincente e poi piazza l’ace del 2-0: 25-23.

L’Italia sembra poter prendere il sopravvento nel quarto set quando conduce sempre fin dalle prime battute e soprattutto con Omoruyi e le centrali si porta sul 23-19. La Russia non molla e soprattutto le azzurre iniziano ancora una volta a sbagliare permettendo alla squadra di Busato di riportarsi in parità. La Russia annulla un set ball alle azzurre e poi ribalta la situazione: è un errore di Guerra a regalare il successo alla formazione avversaria.

In casa Russia 18 punti per Fedorovtseva, ottenuti in due set. 10 punti per Goncharova e 11 punti per Kosheleva. Nwakalor è la top scorer del match con 22 punti, poi 9 punti per Guerra in casa Italia. Domani Italia-Giappone alle 19.

Foto Fivb