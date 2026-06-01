Quando gioca l’Italia di volley femminile in Nations League: orari con Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile. Dove vederle in tv

Una squadra giovane, tante novità e l’obiettivo di costruire il futuro senza perdere competitività. Inizia da Brasilia il cammino dell’Italia nella Volleyball Nations League 2026 femminile, ma quella che scenderà in campo nella prima settimana della competizione sarà una Nazionale profondamente diversa da quella che negli ultimi anni ha dominato la scena internazionale sotto la guida di Julio Velasco.

Le assenze non rappresentano una sorpresa. Il commissario tecnico aveva annunciato già nei mesi scorsi la volontà di utilizzare la prima parte della stagione per allargare la base della Nazionale, concedendo spazio a giocatrici giovani o meno utilizzate e permettendo ad alcune delle titolari storiche di recuperare energie dopo un ciclo particolarmente intenso. Il risultato è una squadra sperimentale, ricca di curiosità tecniche e di elementi chiamati a dimostrare di poter recitare un ruolo importante anche in prospettiva futura. La novità più attesa riguarda senza dubbio Ekaterina Antropova. L’opposta di Scandicci, una delle attaccanti più devastanti del panorama mondiale, verrà utilizzata da schiacciatrice-ricevitrice, un esperimento che Velasco aveva già lasciato intendere durante i collegiali primaverili. Sarà uno dei principali motivi di interesse della tappa brasiliana: verificare se una giocatrice con il suo potenziale offensivo possa diventare una soluzione stabile anche in posto quattro, aumentando ulteriormente le opzioni tattiche a disposizione dell’Italia.

Accanto a lei troveranno spazio atlete che negli ultimi anni hanno gravitato attorno alla Nazionale senza riuscire ancora a ritagliarsi un ruolo centrale. Le palleggiatrici saranno Carlotta Cambi e Francesca Scola, mentre in posto quattro saranno osservate speciali Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini e Stella Nervini. In posto due toccherà soprattutto a Merit Adigwe e Binto Diop, mentre al centro ci saranno giocatrici interessanti come Linda Nwakalor, Yasmina Akrari, Linda Manfredini e Denise Meli. L’esperienza dei liberi Eleonora Fersino e Ilaria Spirito dovrà invece garantire equilibrio a un gruppo molto giovane.

Il calendario della prima settimana si presenta subito impegnativo. L’esordio del 3 giugno contro la Bulgaria appare sulla carta la sfida più abbordabile del lotto, ma sarà soprattutto un banco di prova per valutare l’amalgama di una squadra assemblata da poche settimane. Successivamente arriverà l’Olanda, formazione tradizionalmente ostica e sempre ricca di talento fisico, prima del confronto contro la Turchia, una delle grandi potenze del volley mondiale nonostante anch’essa si presenti con una rosa parzialmente rinnovata.

La chiusura sarà affidata al match più affascinante e complicato dell’intera settimana: la sfida contro il Brasile padrone di casa. Giocare a Brasilia contro una delle nazionali più forti del pianeta rappresenterà un test estremamente indicativo per comprendere il reale valore di questo gruppo e il livello di competitività raggiunto dalle seconde linee azzurre. I risultati, almeno in questa fase, non saranno l’unico parametro di giudizio. La prima settimana di Nations League servirà soprattutto a capire quali giocatrici potranno candidarsi a un ruolo importante nelle prossime tappe della stagione e quali risposte potrà offrire il nuovo corso tecnico. In questo senso la VNL 2026 rappresenta per l’Italia molto più di una semplice competizione: è il primo passo di un percorso che guarda ai grandi appuntamenti internazionali dell’estate e, più in prospettiva, al quadriennio che porterà verso Los Angeles 2028.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della prima settimana di gare della Nations League a Brasilia

CALENDARIO VOLEYBALL NATIONS LEAGUE FEMMINILE A BRASILIA

Mercoledì 3 giugno

Ore 21.30 – Italia-Bulgaria – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Sabato 6 giugno

Ore 01.00 – Italia-Olanda – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Ore 20.30 – Italia-Turchia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 7 giugno

Ore 19.30 – Italia-Brasile – Diretta streaming su Dazn e VBTV