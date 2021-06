Volley femminile, Nations League 2021: Italia alla ricerca della prima vittoria contro il Giappone

L’Italia a caccia della prima gioia nella Nations League di volley femminile nel match di oggi contro il Giappone. Le azzurre, nonostante le tante assenza, di certo non si attendevano di rimanere ferme a quota 0 vittorie dopo quattro match nella manifestazione in corso di svolgimento nella “bolla” di Rimini.

Giulio Bregoli sta facendo ruotare con costanza le sue giocatrici al fine di dare a tutte la possibilità di mettersi in luce. Le azzurre, già qualificate alle Olimpiadi, infatti, sono alla ricerca di conferme proprio in vista della rassegna a cinque cerchi. Anche per questo motivo le big della nostra Nazionale sono rimaste a casa per prepararsi al meglio in vista di Tokyo.

Il coach dell’Italia, vista l’assenza di Davide Mazzanti, può contare comunque su un roster dalle indiscusse qualità tecniche e soprattutto molto giovane. Camilla Mingardi, Francesca Bosio, Anastasia Guerra, Sylvia Nwakalor, Sara Bonifacio e Marina Lubian sono solo alcune delle giocatrici sulle quali può fare affidamento Bregoli.

La carta d’identità di molte delle atlete azzurre porta con sé anche qualche passaggio a vuoto di troppo che può spiegare, seppur parzialmente, gli alti e bassi di questa prima parte di Nations League. Come detto l’Italia va a caccia del primo successo in questa competizione contro il Giappone.

Le nipponiche dal canto loro sono in piena corsa per entrare direttamente ai play-off, al quale si qualificano le prime quattro del round robin. La Nazionale asiatica, infatti, ha raccolto tre successi e una sconfitta, maturata contro il Brasile, nelle prime quattro partite. Per le azzurre non sarà un match agevole, tutt’altro, ma ci si attende dalla Nazionale azzurra un prova d’orgoglio per provare a dare un altro senso a questa Nations League.

Foto: FIVB