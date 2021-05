L’Italia si appresta a incominciare la propria avventura nella Nations League 2021 di volley femminile. Si incomincia martedì 25 maggio nella bolla di Rimini, le azzurre esordiranno contro la Polonia. La nostra Nazionale non si presenterà all’appuntamento con la formazione tipo, visto che tutte le big sono impegnate in una serie di collegiali di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Nonostante l’assenza di tutte le stelle (Paola Egonu, Miriam Sylla, Ofelia Malinov, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro, giusto per citarne alcune), l’Italia ha comunque grandi ambizioni per questo appuntamento casalingo e può togliersi delle soddisfazioni, anche perché diverse avversarie giocheranno con i sestetti di riserva proprio perché mancano appena due mesi ai Giochi. Ogni squadra giocherà 15 partite, le prime quattro formazioni della classifica generale accedono alla Final Four.

Anche il CT Davide Mazzanti non sarà in panchina, poiché impegnato a seguire le ragazze di punta negli allenamenti a Cavalese (adesso) e a Caorle (successivamente). Il tecnico designato sarà Giulio Bregoli, che avrà a disposizione diverse novità. Stiamo parlando di giocatrici che si sono messe bene in luce negli ultimi due anni in campionato. Pensiamo ad esempio agli opposti Sylvia Nwakalor e Camilla Mingardi, le quali hanno una palla pesante e possono fare male. Francesca Bosio si è disinta in cabina di regina, poi figurano anche schiacciatrici di indubbia qualità come Anastasia Guerra, Giulia Melli e Loveth Omoruyi che hanno ben fatto nell’ultima Serie A. Le centrali Sara Bonifacio e Marina Lubian hanno il giusto talento per emergere.

La competizione andrà dunque seguita con grande attenzione perché potrebbe emergere qualche nome interessante anche per il futuro. Molto difficile, però, che qualche giocatrice impegnata in Nations League possa essere presa in considerazione da Mazzanti per la convocazione ai Giochi, ormai il gruppo che sta lavorando per la rassegna a cinque cerchi è assodato e difficilmente subirà scossoni. Di seguito le convocate dell’Italia per la bolla di Rimini.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

PALLEGGIATRICI: Francesca Bosio, Rachele Morello, Ilaria Battistoni

OPPOSTI: Sylvia Nwakalor, Camilla Mingardi

SCHIACCIATRICI: Anastasia Guerra, Rebecca Piva, Giulia Melli, Sofia D’Odorico, Loveth Omoruyi

CENTRALI: Sara Bonifacio, Marina Lubian, Alessia Mazzaro, Eleonora Furlan, Federica Squarcini

LIBERI: Chiara De Bortolo, Eleonora Fersino

Foto: FIVB