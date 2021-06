LIVE Giro di Svizzera, Tappa di oggi in DIRETTA: Mader si prende la tappa! A Carapaz la vittoria finale, sesto Pozzovivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.02 Proprio all’ultimo tuffo, Jakob Fuglsang riesce a strappare il podio a Maximilian Schachmann, opaco nella giornata odierna.

17.01 Questa invece la classifica generale definitiva. Spicca la splendida sesta posizione dell’eterno Domenico Pozzovivo:

1 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 24:44:01

2 URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 0:17

3 FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech 1:15

4 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 1:19

5 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 2:55

6 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 3:16

7 COSTA Rui UAE-Team Emirates 3:43

8 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 4:16

9 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 4:39

10 CHAVES Esteban Team BikeExchange 5:33

17.00 Questa la top-10 odierna:

1 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 4:06:25

2 WOODS Michael Israel Start-Up Nation 0:00

3 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:09

4 DUNBAR Eddie INEOS Grenadiers 0:09

5 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:09

6 COSTA Rui UAE-Team Emirates 0:09

7 URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 0:09

8 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 0:09

9 FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech 0:09

10 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 0:21

16.59 Terza posizione per Mattia Cattaneo in questa tappa. Il bergamasco chiude questo Giro di Svizzera in nona posizione.

16.57 Gino Mader regala un’altra vittoria alla Svizzera in questo Tour de Suisse. E’ rientrato in discesa, si è piazzato nella posizione giusta in volata ed ha colpito. Carapaz ha controllato gli attacchi di Uran in salita e in discesa non ha corso rischi. Altra vittoria per la INEOS.

16.56 MADERRRRR! SFRUTTA LA SCIA DI WOODS E SENZA NEMMENO SPINGERE VINCE LA TAPPA FINALE DEL GIRO DI SVIZZERA!

16.55 LANCIA LA VOLATA WOODS!

16.55 Si stanno fermando Mader e Woods! Ultimo chilometro! Da dietro non stanno andando piano!

16.54 Si danno cambi regolari i due al comando che arriveranno fino agli ultimi metri a giocarsi la volata.

16.52 Tre chilometri alla conclusione! Rintuzzato il tentativo di Rui Costa. Ormai saranno Mader e Woods a giocarsi questa tappa con ogni probabilità.

16.50 Attacco di Dunbar! Anche Rui Costa si sgancia dal drappello.

16.49 In sordina Richard Carapaz nel gruppo che non vuole correre rischi.

16.48 Pozzovivo con questo piazzamento concluderebbe questo Tour de Suisse addirittura in sesta posizione! Davvero straordinario il corridore lucano.

16.47 Riesce a rientrare Mader! Lui e Woods si giocheranno quest’ultima tappa.

16.46 Woods con questa accelerazione si potrebbe guadagnare anche il podio ai danni di Maximilian Schachmann, che oggi si è staccato presto.

16.45 Mader sta recuperando qualcosa e ha recuperato cinque secondi a Woods. Non sarà semplice rientrare per l’elvetico.

16.44 Con questa grande azione, Woods si prende anche la classifica dei gpm, avendo preso ben 20 punti grazie alla prima posizione sul San Gottardo.

16.43 Mader ora è a 17 secondi da Woods, mentre il gruppo Carapaz a 24.

16.42 Sono rimasti solo in sette fra i migliori, c’è ancora uno straordinario Domenico Pozzovivo.

16.41 Woods transita al gran premio della montagna con 15 secondi di vantaggio su Mader e 17 su Cattaneo.

16.40 15 chilometri al traguardo! Lo scollinamento è sempre più vicino.

16.39 Come va Gino Mader! Lo svizzero si è già riportato su Mattia Cattaneo in un battito di ciglia!

16.38 Ci prova anche Gino Mader dietro! Gli altri sono tutti al gancio!

16.37 Cattaneo ha perso qualche metro da Woods: circa 10 secondi il ritardo dell’azzurro.

16.37 RIPARTE URAN! FRANCOBOLLATO ALLA RUOTA CARAPAZ!

16.36 Hanno accumulato un bel vantaggio Woods e Cattaneo, mentre da dietro prova l’allungo Fuglsang!

16.35 Cattaneo si è riportato su Woods che aveva guadagnato qualche secondo in precedenza.

16.34 CATTANEO! CHE BOTTA HA DATO IL CORRIDORE DELLA DECEUNICK QUICK-STEP!

16.33 RIGOBERTO URAN CI PROVA! CARAPAZ GLI VA SUBITO DIETRO! COMINCIANO I FUOCHI D’ARTIFICIO!

16.32 Solo dodici corridori rimasti. Powless ha una trentina di metri di vantaggio.

16.31 Adesso è Cattaneo a provarci! Rimane attaccato anche Pozzovivo! Sembrano in buonissima forma i due italiani.

16.29 Attacca Powless! Rigoberto Uran manda un uomo in avanscoperta per tastare il terreno per un eventuale attacco.

16.28 Maxim Van Gils (Lotto Soudal) è rimasto appicciato alle ultime ruote del gruppo. Il passo della INEOS è costante e logorante.

16.26 Niklas Eg (Trek-Segafredo) e Tiesj Benoot (Team DSM) si staccano dal drappello dei migliori.

16.25 Il gruppo è a 17″ da Pernsteiner, ma il distacco rimane stabile: rimane molto brillante l’azione del corridore austriaco.

16.23 Si sfila Sivakov nel plotone, il corridore russo ha lavorato tantissimo in questo inizio di salita.

16.21 Benoot viene ripreso dal gruppo, al comando rimane solo Pernsteiner!

16.20 Pernsteiner ci prova ancora! Ha perso qualche metro Benoot!

16.19 Sono rimaste solo 22 unità nel gruppo maglia gialla a dimostrazione di quanto sia dura questa tappa.

16.18 Sta per arrivare il gruppo con gli INEOS davanti. Ormai la vita della fuga sembrerebbe essere piuttosto breve.

16.16 Molto discutibile la tattica del Team DSM che sacrifica Leknessund, privandolo di una maglia bianca che avrebbe meritato per come ha condotto la corsa in questi giorni.

16.14 Sta per cominciare il tratto di lastricato che renderà ancor più insidiosa questa salita.

16.12 A Pernsteiner e Benoot rimangono una trentina di secondi sul gruppo. Cede invece Leknessund dietro che rischia di perdere la maglia bianca.

16.10 Nel gruppo c’è grande selezione: in diversi si stanno staccando nella coda del plotone.

16.08 Anche Nans Peters perde le ruote da Benoot e Pernsteiner.

16.07 Ci prova Pernsteiner! Non tiene al passo nemmeno Devenyns!

16.06 Leknessund si è già staccato dalla testa della corsa: il norvegese aveva lavorato precedentemente per Benoot.

16.04 Eccetto i cinque battistrada, tutti gli altri sono stati ripresi dal gruppo. Comincia ufficialmente l’ascesa al San Gottardo, l’ultima di questo Giro di Svizzera.

16.02 Pernsteiner è riuscito a rientrare su Nans Peters (AG2R Citroen Team), Andreas Leknessund (Team DSM), Tiesj Benoot (Team DSM) e Dries Devenyns (Deceunick Quick-Step). Ci sono cinque leader a comandare la corsa.

16.00 Vansevenant è stato appena ripreso dal gruppo come Antonio Nibali: gran parte della fuga è stata inglobata dal plotone.

15.59 30 chilometri al termine, si avvicina sempre di più il San Gottardo.

15.57 De La Cruz prova ad attaccare per riportarsi sui battistrada, mentre perde contatto Antonio Nibali.

15.55 I quattro al comando hanno accumulato un vantaggio di 22 secondi su Pernsteiner e 55 sugli altri fuggitivi fra cui Vansevenant e De la Cruz.

15.53 Questo il passaggio dal traguardo volante di Ambri:

1 DEVENYNS Dries 4 3”

2 PETERS Nans 2 2”

3 LEKNESSUND Andreas 1 1”

15.51 Sempre più vicino il Passo del San Gottardo: 12 chilometri al 7,4% medio.

15.49 Gli altri fuggitivi si trovano a 13 secondi dalla testa, mentre è rimasto in mezzo ai due drappelli Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious).

15.47 Hanno preso qualche metro di vantaggio rispetto agli altri Nans Peters (AG2R Citroen Team), Andreas Leknessund (Team DSM), Tiesj Benoot (Team DSM) e Dries Devenyns (Deceunick Quick-Step).

15.44 Wout Poels è riuscito a tornare sotto ai compagni di fuga: sul falsopiano a favore l’olandese si è difeso egregiamente.

15.42 40 chilometri al termine: il gruppo continua a controllare senza forzare particolarmente.

15.40 Probabilmente una crisi di fame ed una condizione non ottimale per l’olandese che sta mettendo sulle gambe chilometri in vista del Tour de France.

15.38 Si stacca Wout Poels! Proprio il corridore della Bahrain Victorious aveva dato via alle danze in fuga ed è anche il secondo a perdere contatto dalla testa della corsa.

15.36 Il gruppo adesso si è nuovamente messo a tirare e sta riuscendo a ricucire il distacco.

15.34 Ricordiamo i nomi dei 15 corridori all’attacco:

DEVENYNS Dries 21:18

VANSEVENANT Mauri 24:37

DE LA CRUZ David 34:05

NIBALI Antonio 46:56

POELS Wout 5:58

PERNSTEINER Hermann 10:53

PETERS Nans 16:28

SOLER Marc 39:52

SAMITIER Sergio 29:12

FRAILE Omar 16:12

KÜNG Stefan 20:32

DOUBEY Fabien 37:55

BENOOT Tiesj 6:12

KRAGH ANDERSEN Søren 35:16

LEKNESSUND Andreas 5:37

15.31 Fra poco i corridori arriveranno allo sprint intermedio di Ambri.

15.29 Lavora tanto Kragh Andersen in fuga insieme e Leknessund. Probabilmente il Team DSM punta forte su Tiesj Benoot oggi.

15.27 Adesso il gruppo si è riportato a circa 2’30” dai fuggitivi e mantiene questo ritardo da diversi chilometri, con pochi sbalzi.

15.24 I corridori sono già sul falsopiano che porta alle pendici del Passo del Gottardo.

15.22 50 chilometri alla conclusione: il gap di vantaggio dei battistrada si aggira intorno ai 2’50”, massimo margine dall’inizio di questo tentativo

15.20 Si è rialzato Omar Fraile: giornata no per lo spagnolo dell’Astana che non ha la condizione giusta per rimanere attaccato alla testa della corsa.

15.18 Ricordiamo i quindici corridori in fuga:

DEVENYNS Dries 21:18

VANSEVENANT Mauri 24:37

DE LA CRUZ David 34:05

NIBALI Antonio 46:56

POELS Wout 5:58

PERNSTEINER Hermann 10:53

PETERS Nans 16:28

SOLER Marc 39:52

SAMITIER Sergio 29:12

FRAILE Omar 16:12

KÜNG Stefan 20:32

DOUBEY Fabien 37:55

BENOOT Tiesj 6:12

KRAGH ANDERSEN Søren 35:16

LEKNESSUND Andreas 5:37

15.16 Stavolta è Leknessund ad accelerare! Il giovane norvegese vuole difendere la maglia bianca di miglior giovane.

15.13 Omar Fraile (Astana) perde contatto dal gruppo di testa. Il gruppo aveva accelerato in precedenza portandosi a poco più di un minuto, poi ha mollato un po’ la presa.

15.11 Anche la Bora Hansgrohe si trova nelle prime posizioni del plotone.

15.09 Nel gruppo si è messa a lavorare la Jumbo-Visma oltre alla Israel Start-Up Nation e il Team BikeExchange. Tutte queste formazioni puntano al successo di tappa.

15.07 Questi i risultati dello sprint intermedio:

1 KÜNG Stefan 4 3”

2 POELS Wout 2 2”

3 DEVENYNS Dries 1 1”

15.05 Siamo molto vicini al traguardo volante di Giornico.

15.03 Si ferma a bordo strada Kragh Andersen per ragioni fisiologiche. Probabilmente era questo il motivo del piccolo allungo del corridore danese del Team DSM.

15.00 Il gruppo si trova ora a 2’05” dalla fuga e ha guadagnato qualcosa nell’ultimo tratto.

14.58 Prova a partire in solitaria Kragh Andersen che ha già guadagnato una ventina di secondi sui compagni di avventura. Davvero in grande forma il danese che ieri ha disputato un’ottima crono.

14.55 Momento molto tranquillo in corsa: la sensazione è che si tratti della quiete prima della tempesta che arriverà sul Passo del Gottardo.

14.53 Sono stati raggiunti dal gruppo Hirschi, Schar e Jacobs: difficilmente quindi qualcun’altro si aggiungerà ai 15 in fuga.

14.50 Stanno lavorando nel gruppo il Team BikeExchange e l’Israel Start-Up Nation per Esteban Chaves e Michael Woods.

14.48 Due ore di corsa, mancano poco meno di 70 chilometri al traguardo.

14.46 Sembra doversi esaurire l’azione di Hirschi e compagni con il gruppo che sta per rientrare sui tre inseguitori.

14.43 Potrebbe fare bene oggi Domenico Pozzovivo che ha destato ottime sensazioni nella cronometro di ieri. Vedremo se il lucano sarà fra i protagonisti anche quest’oggi.

14.40 Dopo quasi due ore di corsa la media oraria è di oltre 43 km/h.

14.38 Negli ultimi chilometri Marc Hirschi (UAE Emirates), Johan Jacobs (Movistar) e Michael Schar (AG2R Citroen Team) hanno perso dalla fuga e accusano 1’55”.

14.35 Diversi attacchi nel gruppetto davanti, i fuggitivi ancora non hanno trovato un grande accordo.

14.33 Gli inseguitori stanno ricucendo sulla fuga: meno di 1’30” il divario, mentre il gruppo rimane a bagnomaria a circa 2’30”

14.31 E’ terminata la parte più tecnica della discesa, adesso comincia il tratto più facile con diversi rettilinei.

14.29 Questi gli attaccanti:

DEVENYNS Dries 21:18

VANSEVENANT Mauri 24:37

DE LA CRUZ David 34:05

NIBALI Antonio 46:56

POELS Wout 5:58

PERNSTEINER Hermann 10:53

PETERS Nans 16:28

SOLER Marc 39:52

SAMITIER Sergio 29:12

FRAILE Omar 16:12

KÜNG Stefan 20:32

DOUBEY Fabien 37:55

BENOOT Tiesj 6:12

KRAGH ANDERSEN Søren 35:16

LEKNESSUND Andreas 5:37

14.27 Quando mancano 90 chilometri alla conclusione, gli inseguitori si trovano a 1’40” dalla testa della corsa, mentre il gruppo è a 2’40”.

14.24 La classifica dei gpm si deciderà quindi sul gran premio della montagna fuori categoria del Passo del San Gottardo. Antonio Nibali vuole portare a casa questo grande obiettivo.

14.22 I corridori stanno affrontando la discesa che porta alle pendici del Passo del San Gottardo: si finirà di scendere quando mancheranno 60 chilometri al traguardo.

14.20 Il gruppo adesso è a 2’15” dai fuggitivi: vedremo se il plotone lascerà carta bianca alla fuga quest’oggi.

14.17 Questa invece la classifica provvisoria dei gran premi della montagna. C’è lotta serrata per la maglia a pois:

1▲3 DE LA CRUZ David 29 14

2▲3 SAMITIER Sergio 29 14

3▼2 NIBALI Antonio 28 8

4new POELS Wout 24 24

5▼2 URÁN Rigoberto 16 –

6▲1 MANNION Gavin 14 2

14.15 I corridori sono transitati in cima al secondo gran premio della montagna di giornata, il Lukmanierpass. Questi i risultati del passaggio:

1 POELS Wout 12

2 DE LA CRUZ David 8

3 SAMITIER Sergio 6

4 NIBALI Antonio 4

5 SOLER Marc 2

14.13 Oltre a Schar dal plotone si sono sganciati anche Marc Hirschi (UAE Emirates) e Johan Jacobs (Movistar).

14.11 Adesso è arrivato il ricongiungimento fra questi uomini. La fuga di conseguenza è formata da ben quindici corridori con un solo inseguitore: Michael Schar (Ag2r Citroen Team). Il gruppo si trova invece a 1’47” dai fuggitivi.

14.09 Più indietro ci provano anche Mauri Vansevenant (Deceunick Quick-Step), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious) e Nans Peters (Ag2r Citroen Team).

14.07 Diversi i corridori che hanno tentato la via della fuga oggi:

DEVENYNS Dries 21:18

DE LA CRUZ David 34:05

POELS Wout 5:58

SOLER Marc 39:52

FRAILE Omar 16:12

KÜNG Stefan 20:32

DOUBEY Fabien 37:55

BENOOT Tiesj 6:12

KRAGH ANDERSEN Søren 35:16

LEKNESSUND Andreas 5:37

All’inseguimento di questi uomini troviamo Sergio Samiter (Movistar) ad una manciata di secondi e Omar Fraile (Astana) ad una quindicina di secondi.

14.05 Esce molto rafforzato dalla tappa di ieri Rigoberto Uran che ha stravinto la cronometro, portandosi in seconda posizione in classifica generale a soli 17 secondi da Carapaz. Vedremo se oggi il colombiano troverà il guizzo giusto per prendersi questo Giro di Svizzera.

14.03 Tappa piuttosto dura con tre gran premi della montagna di cui già uno affrontato e un altro che i corridori stanno scalando in questi istanti.

14.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima frazione del Giro di Svizzera 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro di Svizzera 2021. L’anello di 158 km da Andermatt a Andermatt chiude questa settimana intensa e piena di montagne.

Si parte appunto da Andermatt e la strada comincerà subito a salire verso l’Oberalppass, salita già affrontata ieri nella cronometro, ma stavolta dal versante opposto. 10,8 km al 5,5% per poi scollinare e scendere verso Disentis. Da qui si tornerà in salita: scalata al Passo del Lucomagno, già visto nella sesta tappa (16,5 km al 5,3%). Superato questo ci sarà una lunga discesa che condurrà i corridori ai 60 chilometri dal traguardo. Si ricomincerà a salire con un falsopiano passando dai traguardi volanti di Giornico e Ambri per poi impennarsi verso il Passo del San Gottardo (2094 s.l.m.). Raggiunto il gpm rimarranno 15 chilometri prima del traguardo di Andermatt.

Tra i favoriti principali c’è la maglia gialla, Richard Carapaz. L’ecuadoregno, malgrado il terreno perso da Rigoberto Uran a cronometro, è in grande condizione e in salita è il numero uno in questa corsa a tappe. Vedremo se Jakob Fuglsang saprà reagire dalla debacle di ieri, mentre Uran dovrà confermare le buone sensazioni, provando ad aggredire la prima posizione in classifica generale. Vedremo come si disimpegneranno anche Maximilian Schachmann e il nostro Domenico Pozzovivo. Il tedesco ha sottoperformato nella prova contro il tempo, mentre il lucano è apparso in grande crescita e in salita è sempre da tenere d’occhio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro di Svizzera 2021. La partenza è prevista per le ore 12.45, noi ci collegheremo intorno alle 14.00 per vivere le fasi salienti di questa frazione decisiva. Buon divertimento!

