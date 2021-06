CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro di Svizzera 2021. L’anello di 158 km da Andermatt a Andermatt chiude questa settimana intensa e piena di montagne.

Si parte appunto da Andermatt e la strada comincerà subito a salire verso l’Oberalppass, salita già affrontata ieri nella cronometro, ma stavolta dal versante opposto. 10,8 km al 5,5% per poi scollinare e scendere verso Disentis. Da qui si tornerà in salita: scalata al Passo del Lucomagno, già visto nella sesta tappa (16,5 km al 5,3%). Superato questo ci sarà una lunga discesa che condurrà i corridori ai 60 chilometri dal traguardo. Si ricomincerà a salire con un falsopiano passando dai traguardi volanti di Giornico e Ambri per poi impennarsi verso il Passo del San Gottardo (2094 s.l.m.). Raggiunto il gpm rimarranno 15 chilometri prima del traguardo di Andermatt.

Tra i favoriti principali c’è la maglia gialla, Richard Carapaz. L’ecuadoregno, malgrado il terreno perso da Rigoberto Uran a cronometro, è in grande condizione e in salita è il numero uno in questa corsa a tappe. Vedremo se Jakob Fuglsang saprà reagire dalla debacle di ieri, mentre Uran dovrà confermare le buone sensazioni, provando ad aggredire la prima posizione in classifica generale. Vedremo come si disimpegneranno anche Maximilian Schachmann e il nostro Domenico Pozzovivo. Il tedesco ha sottoperformato nella prova contro il tempo, mentre il lucano è apparso in grande crescita e in salita è sempre da tenere d’occhio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima tappa del Giro di Svizzera 2021. La partenza è prevista per le ore 12.45, noi ci collegheremo intorno alle 14.00 per vivere le fasi salienti di questa frazione decisiva. Buon divertimento!

