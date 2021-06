Juan Ayuso è pronto per debuttare tra i professionisti. Il giovane spagnolo, ritenuto da diversi addetti ai lavori un possibile fenomeno del futuro, si unirà alla UAE Emirates già in occasione del Giro dell’Appennino, in programma il prossimo 24 giugno. Sarà l’esordio tra i grandi per il fresco dominatore del Giro d’Italia Under 23, che aveva già firmato un contratto quadriennale con la squadra emiratina lo scorso aprile e che negli ultimi mesi aveva continuato a correre tra gli under 23 con la casacca del Team Colpack-Ballan.

Il 18enne saggerà così la gamba in un evento di rilievo con alcuni big al via. Il team manager Joxean Fernandez Matxin ha svelato in un’intervista ad As che il suo calendario si concentrerà prevalentemente sulle corse spagnole, senza però la Vuelta di Spagna. Possibile però la presenza in altre corse World Tour, sembra certa quella alla Clasica San Sebastian del 31 luglio. Juan Ayuso sarà uno dei dominatori dei Grandi Giri nel prossimo futuro?

Foto: Valerio Origo