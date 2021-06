LIVE Djokovic-Tsitsipas, Finale Roland Garros in DIRETTA: il serbo per il 19° Slam, il greco per il primo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Ottavo confronto tra i due giocatori, con il serbo in vantaggio 5-2: l’ultimo confronto l’ha vinto proprio il #1 al mondo a Roma nei quarti di finale in tre set memorabili. Secondo incrocio a Parigi dopo quello dello scorso autunno vinto dal classe 1987 in cinque set in semifinale: terza finale tra i due con il serbo avanti 2-0 nei testa a testa.

Novak Djokovic gioca la sua sesta finale parigina dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro il Re della terra rossa e l’unico successo del 2016. Il serbo è reduce dalle battaglie contro gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che gli hanno portato via in totale tre parziali e contro Rafael Nadal battuto in quattro set. Il #1 al mondo ha schiantato nei primi turni Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis. Il classe 1987 vuole il 19° Slam in carriera per accorciare a -1 dallo spagnolo e Roger Federer.

Stefanos Tsitsipas vuole vincere all’esordio in una finale Slam e consolidare il primo posto nella Race verso Torino contro un diretto concorrente. Il greco inoltre in caso di vittoria diventerebbe #3 al mondo scavalcando Rafael Nadal. Grande stagione sin qui per lui che gioca la 17esima finale ATP in carriera e quinta quest’anno dopo le vittorie a Montecarlo e Lione e le sconfitte ad Acapulco e Barcellona. L’ellenico ha perso solo tre set sin qui contro John Isner al secondo turno e Sascha Zverev in semifinale.

Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 15.00 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go.

Foto: La Presse – AP Photo/Thibault Camus