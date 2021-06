Classifica Slam, Novak Djokovic a -1 da Federer e Nadal. La graduatoria storica

Novak Djokovic ce l’ha fatta. Il serbo, di classe e di determinazione, vince il suo secondo Roland Garros in carriera, battendo il greco Stefanos Tsitsipas per 6-7 (6) 2-6 6-3 6-2 6-4, dimostrando ancora una volta il suo valore. Un successo in rimonta molto importante perché la vecchia guardia ancora una volta respinge la nuova generazione.

Con questo riscontro Nole si porta a -1 da Roger Federer e Rafael Nadal nella graduatoria degli Slam vinti, candidandosi con sensatezza a realizzare il Grande Slam in questo 2021, avendo vinto anche gli Australian Open a gennaio. Un riscontro incredibile se si tiene conto che per Djokovic diventa il primo tennista ad aver vinto i Major almeno due volte in carriera (Era Open).

Di seguito la classifica degli Slam vinti:

CLASSIFICA SLAM VINTI

Roger Federer 20

Rafael Nadal 20

Novak Đoković 19

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Björn Borg 11

Rod Laver 11

Bill Tilden 10

Andre Agassi 8

Henri Cochet 8

Jimmy Connors 8

Max Décugis 8

Ivan Lendl 8

Fred Perry 8

Ken Rosewall 8

René Lacoste 7

William Larned 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

William Renshaw 7

Richard Sears 7

Mats Wilander 7

Boris Becker 6

Don Budge 6

Jack Crawford 6

Laurie Doherty

Stefan Edberg 6

Frank Sedgman 5

Anthony Wilding 6

Tony Trabert 5

Foto: LaPresse