Roland Garros 2021, Stefanos Tsitsipas conquista la Finale a Parigi: piegato Alexander Zverev in cinque set

Stefanos Tsitsipas ce l’ha fatta. Il greco alla quarta semifinale Slam in carriera centra il suo obiettivo e sarà in Finale al Roland Garros 2021. L’ellenico (n.5 del mondo) ha sconfitto in cinque parziali il tedesco Alexander Zverev (n.6 del mondo) per 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 in 3 ore e 40 minuti di partita.

Un match che nella prima fase sembrava nelle mani del nativo di Atene, che poi però ha dovuto fare i conti con la reazione dell’avversario, salito in maniera esponenziale dal terzo parziale in avanti. Il merito di Stefanos però è stato quello di farsi trovare pronto nel quinto set, approfittando di un momento di calo del teutonico. Sarà dunque lui il rivale contro cui uno tra Rafael Nadal (13 volte vincitore di questo Major) e Novak Djokovic (n.1 del ranking) dovrà confrontarsi nell’atto conclusivo.

PRIMO SET – L’avvio è di marca greca: Zverev è bloccato dalla tensione e Tsitsipas facendo il compitino si porta facilmente sul 3-0. Gestisce senza affanni i suoi turni al servizio l’ellenico, approfittando di una versione dell’originario di Amburgo troppo nervosa e scarsamente propositiva. Sullo score di 6-3 cala il sipario in favore di Stefanos in un parziale che dal punto di vista tecnico ha offerto meno spunti di quelli che ci si poteva immaginare e magari anche sperare.

SECONDO SET – Nel secondo set il n.5 del mondo ha un piccolo passaggio a vuoto nel secondo game, ma il tedesco non riesce ad approfittarne a dovere. Sascha, infatti, subisce dal 3-0 in proprio favore una serie di sei giochi a zero, accumulando un gran numero di errori non forzati (12 contro gli 8 dell’ellenico). Per questo, il n.1 della Race vince anche questa frazione sul 6-3.

TERZO SET – Il terzo parziale è quello della riscossa del teutonico. Zverev trova finalmente beneficio dagli scambi lungo la diagonale di rovescio, decidendo di prende maggiormente l’iniziativa. Tsitsipas non trova soluzioni al nuovo problema che gli propone il n.6 ATP e infatti c’è il break nel terzo game. Il tedesco tiene botta nei suoi turni in battuta, annullando solo una palla break nel sesto gioco e completando l’opera nel decimo sul 6-4 senza concedere neanche un quindici all’ellenico.

QUARTO SET – L’inerzia della partita è dalla parte di Zverev e il break in apertura della quarta frazione lo certifica. Sascha mantiene una velocità di crociera invidiabile nel parziale (l’88% dei punti vinti con la prima di servizio e il 71% con la seconda), realizzando 10 vincenti e commettendo soli 7 errori non forzati. Tsitsipas non ha modo di rientrare in corsa e il 6-4 vale il pari nel match.

QUINTO SET – In quest’ultimo e decisivo parziale ogni punto è pesante e Tsitsipas è bravissimo a salvare tre palle break pericolose in apertura. Un episodio importante perché questo alimenta di energie mentali Stefanos, abile a forzare nel quarto gioco e a trovare il break (3-1). In questa sfida sui nervi il teutonico annulla quattro match point nell’ottavo game, ma poi deve capitolare alla pressione esercitata dal dritto dell’ellenico che può festeggiare sul 6-3.

Tsitsipas archivia la pratica totalizzando 8 ace, ottenendo il 76% dei quindici con la prima di servizio e il 52% con la seconda, mettendo a segno 36 vincenti e commettendo 43 errori non forzati. Per Sascha 45 winners e 47 gratuiti.

