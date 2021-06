Novak Djokovic entra nella storia con il successo al Roland Garros 2021 diventando il primo giocatore dell’era Open a vincere tutte le prove dello Slam per almeno due volte. Il serbo trionfa rimontando due set a Stefanos Tsitsipas, riuscendo a trionfare a Parigi a cinque anni di distanza dall’ultima volta, risalente al lontano 2016.

Subito dopo la partita, Djokovic è stato intervistato a caldo da Cedric Pioline: “Ringrazio il pubblico per la sua presenza. L’atmosfera era veramente elettrica, stupenda. Sono grato del fatto che il mio staff, i miei genitori, mia moglie potessero essere qui. Penso alle ultime 9 ore di tennis contro due grandi campioni come Nadal e Tsitsipas, non è stato facile né fisicamente né mentalmente. Sono stati giorni davvero durissimi, davvero indimenticabili. Ho avuto grande fiducia in me stesso e nelle mie capacità. È un sogno che si è realizzato ancora una volta”.

Durante la premiazione, il serbo ha avuto nuovamente la parola, con cui ha ‘rincuorato’ Tsitsipas: “Un piacere essere qui. Immagino cosa stia provando Stefanos, so com’è difficile sentirsi quando si perde una finale di uno Slam. Sono le partite in cui impari di più, e conoscendo lui ed il suo team so che sarà più forte dopo questa partita. Sono sicuro che vincerà tanti tornei dello Slam in futuro, ho grande rispetto per lui. Il futuro del tennis è in buone mani in Grecia”.

In ultima analisi Djokovic ha sottolineato che cosa lo spinge a fare sempre meglio: “Non sono giovane come Stefanos, devo trovare ogni giorno la motivazione per fare meglio, e la mia più grossa motivazione è mostrare alla mia famiglia di voler lottare e condividere questi momenti con loro. Ma non voglio fermarmi qui, spero di rivedere il pubblico almeno per un altro anno o due”.

Foto: LaPresse