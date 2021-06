Djokovic-Tsitsipas, Finale Roland Garros 2021: programma, orario, tv, streaming

Domenica 13 giugno lo stadio ‘Philippe Chatrier’ di Parigi ospiterà la finale del Roland Garros 2021 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Un atto conclusivo inatteso, almeno per uno dei due contendenti. Se il greco ha sfruttato una parte bassa del tabellone tutto sommato non irresistibile, il n.1 al mondo ha dovuto invece valicare lo scoglio più temuto in semifinale: lo spagnolo Rafael Nadal.

Il serbo ha compiuto un’autentica impresa leggendaria, se pensiamo che l’iberico ha perso il suo terzo match in carriera sul rosso parigino in ben 16 anni! Gli unici a sconfiggerlo sono stati Djokovic (nel 2015 e 2021) e lo svedese Robin Soderling nel 2009. A questo punto il classe 1987 insegue il secondo Roland Garros della carriera dopo quello del 2016. Un successo che, peraltro, lo proietterebbe a -1 dalla coppia Federer-Nadal nella speciale classifica dei pluri-vincitori di tornei del Grande Slam (al momento il serbo è a quota 18, i primi due a 20).

La Grecia, al contrario, non ha mai vinto nella sua storia uno dei quattro eventi più importanti del tennis, anzi non vi è mai andata neppure vicina. A provare a calarsi nei panni di eroe nazionale sarà ora Tsitsipas, reduce dal successo in cinque set sul tedesco Alexander Zverev in semifinale. Sono sette i precedenti tra i due giocatori: 5 le vittorie del serbo, 2 del greco. Nell’autunno scorso si affrontarono nella semifinale del Roland Garros e la spuntò Djokovic in cinque set. La finale, dunque, si prospetta molto più incerta di quanto non si possa pensare.

L’atto conclusivo del Roland Garros 2021 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si svolgerà domenica 13 giugno alle ore 15.00 e sarà trasmesso in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus.

PROGRAMMA FINALE ROLAND GARROS 2021

Domenica 13 giugno

Ore 15.00 – Novak Djokovic (1, Serbia) vs Stefanos Tsitsipas (5, Grecia)

Diretta tv su Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player e Discovery Plus

Diretta scritta testuale su OA Sport