Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo il Roland Garros? Montepremi e cifra milionaria

Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros 2021 sconfiggendo Stefanos Tsitsipas in una spettacolare Finale andata in scena sulla terra rossa di Parigi. Il serbo si è imposto dopo cinque set al cardiopalma, rimontando dallo 0-2 in una maniera incredibile e da vero fuoriclasse. Il 34enne ha così conquistato il 19mo Slam della sua gloriosa carriera, mettendo il secondo sigillo nella capitale transalpina e confermandosi ai massimi livelli dopo essersi imposto agli Australian Open quattro mesi fa. Il nativo di Belgrado si lancia ora verso Wimbledon, dove cercherà una nuova magia per provare ad avvicinarsi al Grande Slam.

Novak Djokovic ha saputo risalire dal momento più critico, proprio come aveva fatto agli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti. Reduce dalla memorabile semifinale contro Rafael Nadal, lo slavo ha annichilito il temibile greco, che inseguiva la sua prima affermazione in uno dei quattro tornei principali e che ha fallito quando era davvero a un soffio dal colpaccio clamoroso. Il ribattezzato Nole ha trionfato col punteggio di 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 4 ore e 12 minuti di gioco, tornando meritatamente a casa con la Coppa dei Moschettieri.

Il trionfo odierno non incide soltanto sul palmares del serbo, che resta numero 1 al mondo, ma ha anche un importantissimo risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo il Roland Garros 2021? Il montepremi è davvero succulento e sostanzioso, degno di un torneo di questa importanza: l’assegno che finirà nelle mani di Nole riporta la cifra mostruosa di 1,4 milioni di euro. Stefanos Tsitsipas si dovrà invece consolare con i 750.000 euro che gli verranno accreditati sul conto corrente.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO DJOKOVIC VINCENDO IL ROLAND GARROS?

1,4 milioni di euro.

Stefanos Tsitsipas si consola con i 750.000 euro previsti per il finalista perdente.

Foto: Lapresse