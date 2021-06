LIVE Djokovic-Tsitsipas 3-2, Finale Roland Garros in DIRETTA: il serbo rimonta da 0-2 e si porta a -1 da Federer e Nadal per numero di Slam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FINALE

LA NEXT GEN SEMBRA GODOT

ILNUOVO RECORD DI NOVAK DJOKOVIC

LA CLASSIFICA DEGLI SLAM VINTI

IL MONTEPREMI DI DJOKOVIC

NOVAK DJOKOVIC: “UN MATCH INDIMENTICABILE”

STEFANOS TSITSIPAS: “HO DATO TUTTO”

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

19.33 Grazie a tutti per averci seguito quest’oggi e in generale per il torneo francese. Buona serata!

19.32 Analizziamo dunque le statistiche del match: 5 ace per il serbo contro i 14 del greco che ha piazzato 4 doppi falli contro i 3 del balcanico. 3 break subiti in tutta la partita dal #1 al mondo che ha salvato 5 palle break e 5 turni di servizio persi dall’ellenico pur salvando 11 chance. 164 punti vinti da Djokovic contro i 147 di Tsitsipas: 78% di punti con la prima per il serbo contro il 67% del classe ’98 e 53% di punti vinti con la seconda contro il 50% dello sconfitto.

19.29 Novak Djokovic conquista il secondo Roland Garros contro Stefanos Tsitsipas! Il serbo vince 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4 in più di 4 ore e sale a 19 Slam a -1 da Roger Federer e Rafael Nadal. Il serbo fa la Storia perché diventa il primo giocatore dell’Era Open a vincere almeno due Major in ogni prova del Grand Slam come avvenuto con Rod Laver e Roy Emerson. Inoltre diventa il giocatore over30 a vincere più Slam, ovvero 7 scavalcando lo spagnolo a cui succede dopo il successo dello scorso anno. Finale pazzesca per la qualità messa in campo dai due giocatori e dai continui alti e bassi di entrambi i giocatori. Il serbo allunga in classifica generale mentre il greco diventa #4 al mondo: nella Race il balcanico supera proprio l’ellenico in vetta.

FINE QUINTO SET

6-4 GAME SET AND MATCH NOVAK DJOKOVIC! Servizio e diritto a volo e chiusura con la volée alta del serbo.

AD-40 SCAMBIO PAZZESCO MA TSITSIPAS CEDE! Diritto vincente del serbo dopo una serie di diagonali pazzesche.

40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO DEL GRECO!!!!! Tsitsipas esce alla grande dalla diagonale di rovescio.

40-30 MATCH POINT DJOKOVIC! Servizio e diritto del serbo.

30-30 ROVESCIO LUNGO DI NOLE! Diritto profondo del greco in risposta.

30-15 Stecca di rovescio il greco dopo il diritto lavorato del serbo.

15-15 INCREDIBILE ERRORE DI NOLE!!!! Il serbo piazza il diritto a volo, Tsitsipas trova il rovescio comodo per il serbo che sbaglia sottorete con la volée di rovescio.

15-0 CONTINUITA’ PAZZESCA DI DJOKOVIC! Scappa via il diritto del greco che termina esausto lo scambio.

5-4 TSITSIPAS RESISTE! Ma al cambio campo Nole servirà per il titolo.

AD-40 CHE ROVESCIO DEL GRECO!!! Gran lungolinea del greco che resiste alla profondità del serbo.

40-40 CHE ERRORE DI TSITSIPAS! Servizio e diritto con direzione sbagliata del greco che sbaglia la volée di rovescio.

40-30 Scappa via la risposta di Nole.

30-30 Smorzata vincente del serbo dopo il rovescio diagonale del greco che non ne ha più.

30-15 Prima al centro dell’ellenico.

15-15 Che profondità di Djokovic: in rete il diritto in recupero del greco.

15-0 Diritto lungo di Nole.

5-3 Servizio a zero per il serbo: il greco serve per allungare il match.

40-0 Scappa via il rovescio di Tsitsipas dopo una gran risposta di diritto.

30-0 Altro punto pazzesco su cui il greco avrebbe potuto fare di più: gran recupero sulla palla corta ma poi passante del serbo dopo il lob di rovescio.

15-0 Si ferma sul nastro la difesa del greco dopo l’accelerazione di diritto di Nole.

4-3 Gran game del greco che annulla due chance di break e resta nel match.

AD-40 SCAPPA VIA IL ROVESCIO DI DJOKOVIC! Tsitsipas domina con il diritto dopo la correzione dell’arbitro che ha fatto infuriare il serbo.

40-40 DIRITTO DIAGONALE DI TSITSIPAS! Il greco non molla.

30-40 CHE PUNTO!!!! Tsitsipas domina il punto cercando gli angoli, Nole prende di tutto e anche la palla corta ma il greco chiude a rete.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC! Vola via il diritto a sventaglio del greco.

15-30 Quarto doppio fallo del greco.

15-15 Brutto back di rovescio del greco dopo il diritto sulla riga di Djokovic.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Tsitsipas che chiude con lo schiaffo a volo.

4-2 Dominio del serbo dal centro del campo e chiusura con il diritto diagonale.

40-15 Non trova il campo Tsitsipas in risposta.

30-15 Servizio esterno del serbo.

15-15 Prima centrale di Djokovic.

0-15 Servizio e diritto lungo di Nole.

3-2 Scappa via la risposta del serbo.

40-30 Servizio e smash vincente dell’ellenico.

30-30 Si ferma sul nastro la palla corta del greco.

30-15 PASSANTE DI DJOKOVIC CON IL DIRITTO!

30-0 In corridoio il diritto del serbo dopo la bordata di Tsitsipas lungolinea.

15-0 Gran diritto incrociato del greco dal centro del campo.

3-1 Ace del #1 al mondo.

40-0 Back largo del classe 1998.

30-0 Si ferma sul nastro la contro smorzata del greco.

15-0 Errore in risposta dell’ellenico.

2-1 BREAK DJOKOVIC! Il serbo adopera il sorpasso nel quinto set.

40-AD PALLA BREAK NOLE!!! Gran back del serbo e rovescio lungo del greco.

40-40 Gran recupero del serbo sulla palla corta e lungolinea vincente.

AD-40 ROVESCIO SPAZIALE DI TSITSIPAS! Gran lungolinea del greco.

40-40 Gran risposta di rovescio del serbo.

40-30 Questa volta termina largo il recupero di diritto di Nole sulla palla corta.

30-30 Scappa via la risposta del serbo.

15-30 CHE PUNTO!!! Nole recupera la palla corta, ne trova un’altra ancor più assurda e poi il recupero del greco si ferma sul paletto.

15-15 Djokovic è ovunque e recupera le bordate angolate del greco.

15-0 Scappa via la difesa di Djokovic sul rovescio dell’ellenico.

1-1 Ottima prima del serbo ed equilibrio nel quinto set.

40-30 CHE ACCELERAZIONE DI DIRITTO DI TSITSIPAS! Il greco poi chiude a rete.

40-15 Rovescio lungo del classe ’98.

30-15 Servizio e diritto largo del serbo.

30-0 Scappa via la risposta del greco.

15-0 Servizio e diritto del serbo.

0-1 Tsitsipas resta in partita! Bravissimo il greco a resistere alla palla break del serbo.

AD-40 Servizio e diritto del greco.

40-40 FUORI DI POCO IL DIRITTO DI TSITSIPAS! Gran recupero del serbo.

AD-40 Gran prima dell’ellenico.

40-40 TSITSIPAS IN CONTROPIEDE CON IL DIRITTO!

30-40 PALLA BREAK NOLE! Rovescio lungo del greco.

30-30 Bravissimo il greco a scardinare la difesa del serbo e chiudere con il diritto diagonale.

15-30 Ace di Tsitsipas.

0-30 Diritto pazzesco dal centro del campo di Nole.

0-15 Gran risposta del serbo.

INIZIO QUINTO SET

18.28 Novak Djokovic vince il quarto set! Dominio assoluto del serbo che adesso è il vero favorito del match dopo i break del primo e terzo gioco: calo di rendimento di Stefanos Tsitsipas.

FINE QUARTO SET

6-2 SI VOLA AL QUINTO SET! Dopo 17 anni, la finale del Roland Garros si deceiderà al quinto parziale.

40-30 Tsitsipas risponde profondo e riesce a trovare il lungolinea vincente.

40-15 DUE SET POINT NOLE

30-15 Errore in uscita dal servizio del serbo.

30-15 Ottima prima di Nole.

15-0 Accelerazione vincente di Djokovic in diagonale.

5-2 Ace del greco che dovrà prolungare il set.

40-15 Scappa via la risposta del serbo.

30-15 Si ferma sul nastro il recupero sottorete del serbo.

15-15 Gran diritto lungolinea di Djokovic.

15-0 Gran rovescio lungolinea di Tsitsipas dopo il diritto vincente del serbo.

5-1 Game a zero per il serbo.

40-0 Tsitsipas chiama a rete il serbo ma viene passato con il rovescio.

30-0 Servizio potente di Djokovic.

15-0 Quarto ace del serbo.

4-1 Ace e servizio a zero del greco.

40-0 Servizio e smash a rimbalzo di Tsitsipas.

30-0 Servizio e diritto diagonale del greco.

15-0 Risposta steccata di Nole.

4-0 In favore del serbo allo scoccare delle tre ore.

40-0 Scappa via la risposta del greco.

30-0 Servizio e rovescio diagonale del serbo.

15-0 Servizio e diritto di Djokovic.

3-0 ALTRO BREAK NOLE!!! Palla corta vincente del serbo.

40-AD Rovescio lungolinea preciso del #1 al mondo dopo il diritto diagonale di Tsitsipas.

40-40 Nole aumenta la velocità in risposta con il diritto: errore in recupero dell’ellenico.

AD-40 Servizio e diritto di Tsitsipas.

40-40 Errore con il rovescio dal centro del campo del serbo.

40-AD PALLA BREAK NOLE! In corridoio il rovescio lungolinea del greco.

40-40 PASSANTE DI DJOKOVIC! Gran recupero sulla palla corta del greco.

AD-40 CHE RECUPERO DI TSITSIPAS! Contro smorzata di Nole recupera da Tsitsipas che chiude con il lungolinea.

40-40 Rovescio in rete del greco in uscita dal servizio.

AD-40 Servizio e rovescio a volo a una mano di Tsitsipas.

40-40 In rete la risposta del serbo.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Errore del greco con il diritto e racchetta in terra.

30-30 In corridoio il rovescio diagonale del serbo.

15-30 Ace centrale del greco.

0-30 Ottimo diritto lungolinea del serbo.

0-15 Il greco non riesce più a giocare come nei set precedenti.

2-0 Dominio adesso del #1 al mondo e altro diritto vincente.

40-15 Servizio in kick e diritto del serbo.

30-15 Altro errore con il diritto del greco.

15-15 Scappa via la risposta di Tsitsipas.

0-15 Scappa via il diritto del serbo dopo le variazioni di Tsitsipas.

1-0 BREAK IN AVVIO DI DJOKOVIC! Altro errore del greco.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC! Il serbo sta giocando più profondo e il greco soffre con il diritto in spinta.

15-30 In rete il diritto di Djokovic.

0-30 Gran risposta aggressiva del serbo.

0-15 Scappa via il diritto di Tsitsipas in avanzamento.

INIZIO QUARTO SET

17.52 Inoltre il classe ’98 si è cambiato la maglietta dopo la caduta del primo set e le scarpette. Si riprende a Parigi.

17.51 Il greco ha chiesto l’intervento del fisioterapista ma non è un MTO per farsi sbloccare un po’ la schiena, la zona lombare e gli arti inferiori.

17.49 Dopo il toilet break, Tsitsipas chiede il MTO per un problema alla schiena.

17.47 Novak Djokovic vince il terzo parziale per 6 giochi a 3: essenziale il break ottenuto nel quarto gioco che hanno permesso al serbo di cambiare ritmo al suo match e sfruttare il passaggio a vuoto del greco.

FINE TERZO SET

6-3 TERZO SET DJOKOVIC! Il serbo piazza il diritto diagonale dopo la prima.

40-30 SET POINT NOLE! Diritto in corsa pazzesco di Djokovic: lunga la difesa del greco.

30-30 DOPPIO FALLO DI DJOKOVIC

30-15 Diritto profondo di Tsitsipas che chiude con il diagonale.

30-0 Servizio e diritto del serbo.

15-0 CHE SMORZATA DI NOLE! Il serbo gestisce lo scambio del greco e chiude con la palla corta.

5-3 Servizio e diritto di Tsitsipas: Nole serve per il set.

40-30 CHE SCAMBIO SUL CENTRALE PARIGINO! Palla corta di Tsitsipas recuperata dal serbo che viene fermato poi dal greco.

30-30 Servizio e diritto in contropiede in diagonale del greco.

15-30 Nole legge la palla corta del greco che poi passa con il diritto lungolinea.

0-30 CHE DIRITTO IN RECUPERO DI DJOKOVIC

0-15 Serve&volley di Tsitsipas: volée di diritto in rete.

5-2 Servizio e diritto diagonale sulla riga del serbo. Tsitsipas deve allungare il set.

40-30 PALLA CORTA MERAVIGLIOSA DI DJOKOVIC!

30-30 Bravissimo Djokovic a resistere alle accelerazione del greco e trovare un gran diritto in cross.

15-30 Gran diritto lungolinea del greco che continua a martellare da fondocampo.

15-15 Risposta lunga di Tsitsipas.

0-15 Gran diritto in risposta del greco: in ritardo Nole.

4-2 Torna a vincere un game l’ellenico.

40-30 Scappa via la risposta del serbo.

30-30 Buona prima dell’ellenico.

15-30 Decimo errore non forzato del terzo set per il greco.

15-15 Doppio fallo di Tsitsipas.

15-0 Buona prima del greco.

4-1 Altra risposta sbagliata e adesso il leitmotiv del match potrebbe cambiare.

40-15 In rete la risposta del greco.

30-15 CHE DIRITTO DI TSITSIPAS IN RISPOSTA

30-0 Grande scambio vinto dal serbo che chiude con il rovescio dopo il diritto lungolinea dell’ellenico.

15-0 Servizio e diritto del #1 al mondo.

3-1 BREAK NOLE!!!! Il serbo rimonta nel gioco e alla quinta chance sorpassa l’avversario.

40-AD CHE PRESSIONE DEL SERBO! Scappa via il back difensivo dell’ellenico.

40-40 Game infinito a Parigi! Nole lavorare sui fianchi e trova un gran rovescio diagonale.

AD-40 Scappa via la risposta del serbo.

40-40 CHE DIFESA DI TSITSIPAS!!!!! Nole domina lo scambio, il greco si difende come può con tutti i colpi e all a fine il serbo sbaglia.

40-AD ACCELERA NOLE CON IL DIRITTO! Quarto tentativo per il serbo.

40-40 Servizio e rovescio lungolinea vincente del greco.

40-AD ALTRA CHANCE NOLE! Continua a giocare in profondità il serbo: sbaglia con il diritto il greco.

40-40 Bravissimo Tsitsipas ad accelerare con il diritto e a chiudere con il secondo smash.

40-AD CHE RISPOSTA DI DJOKOVIC! Altra chance per il #1 al mondo.

40-40 TSITSIPAS SCHERZA NOLE! Il greco chiama a rete il serbo e lo passa con il diritto.

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Il serbo accelera sulla diagonale di rovescio e lungolinea del greco in corridoio.

40-40 Nole prova a rientrare nello scambio e l’equilibrio del greco viene abbattuto.

40-30 Gran rovescio lungolinea del #1 al mondo.

40-15 Lunga la risposta del balcanico.

30-15 Servizio e diritto lungolinea di Tsitsipas che chiude ancora con il diritto.

15-15 Errore del greco in uscita dal servizio.

15-0 Gran smorzata di rovescio di Tsitsipas.

2-1 Servizio e diritto diagonale del serbo.

40-30 Lungo il diritto del greco nel tentativo di variare.

30-30 DIRITTO IN CONTROPIEDE DI TSITSIPAS! Nole non ci prova nemmeno: non un ottimo segnale.

30-15 Servizio e diritto diagonale del serbo che chiude a volo.

15-15 Scappa via il diritto in corsa di Djokovic.

15-0 Servizio e diritto di Nole sulla riga.

1-1 Servizio in kick e diritto lungolinea del greco.

40-30 Diritto diagonale vincente di Djokovic.

40-15 Decimo ace dell’ellenico.

30-15 Stecca di rovescio di Tsitsipas.

30-0 Ace esterno del greco.

15-0 Gran rovescio lungolinea del greco che chiude con il diritto diagonale.

1-0 Ottimo game di Djokovic dopo le variazioni utilizzate dal serbo e il diritto diagonale vincente.

40-15 Scappa via il diritto in recupero del greco.

30-15 Servizio e diritto largo del serbo.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio di Djokovic.

15-0 Buona prima del serbo.

0-0 Nole rientra in campo dopo il toilet break. Si riparte.

INIZIO TERZO SET

16.57 Dominio di Stefanos Tsitsipas nel secondo set vinto per 6 giochi a 2: cruciali i break ottenuti nel primo e settimo gioco. Male Nole che sta soffrendo probabilmente il caldo.

FINE SECONDO SET

2-6 SECONDO SET ED ACE DEL GRECO! Djokovic piuttosto fuori forma fisica.

40-15 DUE SET POINT TSITSIPAS!

30-15 In corridoio la risposta del serbo.

15-15 Scappa via la risposta di Nole.

0-15 Diritto profondo sulla riga del serbo.

2-5 BREAK TSITSIPAS! Il greco sfrutta l’errore di diritto del serbo e servirà per il set al cambio campo.

40-AD CONTROPIEDE DI TSITSIPAS! Altra chance per il greco che trova il vincente di diritto.

40-40 Il nastro trascina via il rovescio del greco.

30-40 Scappa via la risposta di Tsitsipas.

15-40 DUE PALLE BREAK TSITSIPAS! Altro errore con la demi-volée di Nole.

15-30 PASSANTE DI TSITSIPAS! Gran recupero del greco dopo la palla corta di Nole.

15-15 Gran diritto diagonale in risposta del greco.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Nole che chiude a rete.

2-4 Ace del greco e turno a zero.

40-0 Servizio e diritto del classe ’98 e passante largo di Djokovic.

30-0 Scappa via la risposta del serbo.

15-0 Smorzata sul nastro del serbo che prova a uscire dallo scambio.

2-3 Il serbo resta attaccato al set.

40-0 Nole muove l’avversario con il rovescio, prima lungolinea e poi diagonale.

30-0 Terzo ace centrale del serbo.

15-0 Passante di diritto in rete del greco.

1-3 Stecca Nole con il recupero di diritto dopo il diagonale del greco.

40-15 Altro diritto largo del classe ’87.

30-15 Scappa via la risposta di Nole.

15-15 Gran rovescio lungolinea del serbo che chiude con la palla corta di diritto.

15-0 Scappa via il diritto diagonale di Djokovic dopo la profondità dell’ellenico.

1-2 Tsitsipas conduce il secondo set.

40-15 In rete la risposta del greco.

30-15 Scappa via il diritto difensivo di Nole.

30-0 Passante di Djokovic con il diritto dopo la volée bassa del greco.

15-0 Servizio e smorzata di diritto di Nole.

0-2 BREAK CONFERMATO DI TSITSIPAS! Servizio e diritto del greco.

AD-40 Brutto errore con il rovescio del #1 al mondo dal centro del campo.

40-40 Gran diritto del serbo e difesa lunga del greco.

40-30 Ace esterno del classe ’98.

30-30 Servizio e diritto del greco.

15-30 Diritto lungolinea di Tsitsipas superato dal lob del serbo.

15-15 CHE SCAMBIO E CHE RECUPERI DI TSITSIPAS!!! Volée di spalle alla rete del greco che recupera e piazza il lob altissimo per poi chiudere con il diritto lungolinea.

0-15 Risposta profonda di diritto del serbo.

0-1 BREAK TSITSIPAS! Partenza a rilento nel secondo set per il serbo.

15-40 Buona prima del serbo.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Gran diritto lungolinea del greco.

0-30 Errore dal centro del campo con il diritto a volo di Nole.

0-15 Doppio fallo per Nole, il secondo del match.

INIZIO SECONDO SET

16.22 Stefanos Tsitsipas vince il primo parziale al tie-break dopo 68 minuti ricchi di intensità. Il serbo annulla un set point sul 4-5, ottiene il sorpasso grazie al primo break del match ma non chiude il set. Al tie-break va sotto 0-4, rimonta e ottiene un set point ma è il greco a spuntarla.

FINE PRIMO SET

6-8 PRIMO SET TSITSIPAS! SCAPPA VIA LA DIFESA DI NOLE

6-7 SET POINT TSITSIPAS!!!! Scappa via il diritto del serbo.

6-6 DIRITTO PAZZESCO DI TSITSIPAS IN CONTROBALZO! Si cambia campo.

6-5 SET POINT DJOKOVIC! Ancora in rete il recupero del greco dopo il dominio nello scambio del serbo.

5-5 SUL NASTRO IL PASSANTE DI TSITSIPAS! Gran volée di rovescio del serbo.

4-5 FORTUNATO NOLE!!! Passante con il rovescio del greco e volée di rovescio di Nole deviata dal nastro.

3-5 Aggressivo in risposta Nole con il diritto: lob lungo del greco.

2-5 CHE DIRITTO DI TSITSIPAS!!!! Il greco ne esce alla grande dopo il diritto del serbo.

2-4 Gran smorzata di rovescio di Djokovic.

1-4 Chiusura a rete di Nole con la volée di rovescio e scivolata di Tsitsipas.

0-4 Diritto largo del serbo che ha problemi agli occhi.

0-3 CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Il serbo accorcia e perde campo: il greco ne approfitta.

0-2 Doppio fallo del serbo e tanto rumore tra il pubblico.

0-1 Ottima prima del greco.

6-6 CONTROBREAK TSITSIPAS! A SORPRESA! Diritto diagonale e si decide il tie-break.

15-40 Servizio e diritto diagonale del serbo.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Pessimo game sin qui del serbo.

0-30 Si ferma sul nastro la smorzata del serbo.

0-15 Gran risposta del greco che trova un ottimo diritto diagonale.

6-5 BREAK DJOKOVIC! Il serbo sale in cattedra e servirà per il set.

30-40 TERZA PALLA BREAK DI DJOKOVIC! Il serbo induce l’avversario all’errore con il rovescio lungolinea.

30-30 Scappa via il diritto di Tsitsipas dopo la profondità di Nole.

30-15 Buona prima dell’ellenico.

15-15 Scappa via la risposta del serbo.

0-15 Nole sta carburando in fase difensiva e Tsitsipas non trova soluzioni per scardinare la corsa del serbo.

5-5 Djokovic si salva, annulla una palla break e domina lo scambio.

AD-40 Scappa via la risposta dell’ellenico.

40-40 NOLE SFIANCA TSITSIPAS! Il greco non accelera ma Djokovic domina il punto con il rovescio.

30-40 SET POINT TSISTIPAS! Gran diritto diagonale del greco.

30-30 Ace del serbo.

15-30 Gran diritto diagonale di Tsitsipas in risposta.

15-15 Altra palla corta del greco, contro smorzata del serbo che chiude a rete.

0-15 SMASH SBAGLIATO DA NOLE! Lob alto del greco con il rovescio ed errore del serbo.

4-5 CHE PUNTO DI ENTRAMBI! Nole chiama Tsitsipas a rete che trova un gran passante e chiude con il diritto dal centro del campo.

40-0 Servizio e diritto di Tsitsipas che chiude nei pressi della rete.

30-0 Settimo ace di Tsitsipas.

15-0 Ace esterno del greco.

4-4 Equilibrio totale nel primo parziale.

40-30 Passante di Tsitsipas in risposta con il diritto.

40-15 Gran angolo di Nole dal centro del campo con il diritto diagonale.

30-15 Diritto in contropiede del #1 al mondo.

15-15 Tsitsipas muove l’avversario, scappa via la difesa del serbo.

15-0 Ottima prima del serbo.

3-4 Ottima prima del greco che conduce il primo set.

40-15 PALLA CORTA DI TSITSIPAS! CADE NOLE E PER POCO SI FA MALE

30-15 Diritto vincente diagonale del serbo dal centro del campo.

30-0 Il greco domina lo scambio, piazza la palla corta e chiude con la volée in controtempo.

15-0 Ottima prima di Tsitsipas.

3-3 Ace e servizio a zero del #1 al mondo.

40-0 Scappa via la risposta del greco.

30-0 Prima esterna del serbo.

15-0 Seconda smorzata vincente di rovescio del serbo dopo la diagonale comandata.

2-3 Tsitsipas conduce il primo set.

40-30 Ace del greco.

30-30 Scappa via il diritto diagonale di Tsitsipas dal centro del campo.

30-15 Gran difesa del serbo che gestisce le bordate di Tsitsipas e si supera in allungo.

30-0 Risposta larga di Nole con il diritto.

15-0 Tsitsipas domina lo scambio variando con il diritto e chiude a volo sottorete.

2-2 Servizio e smorzata di Nole che chiude a zero.

40-0 Nole domina lo scambio puntando agli angoli e chiude con il diritto diagonale.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Nole che chiude lungolinea.

15-0 Prima potente di Djokovic.

1-2 Ace di Tsitsipas.

40-15 Rovescio lungo del greco dopo la risposta profonda di Nole.

40-0 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude lungolinea.

30-0 Ottima prima di Tsitsipas.

15-0 Servizio e diritto diagonale del greco che attacca con il lungolinea e chiude a volo.

1-1 Servizio a zero di Djokovic.

40-0 In rete la risposta del greco.

30-0 Servizio e volée vincente di Djokovic.

15-0 Di poco largo il diritto lungolinea di Tsitsipas.

0-1 Altro ace di Tsitsipas che si salva.

AD-40 Altro ace del classe ’98.

40-40 Ace in kick del greco.

40-AD ANCORA CHANCE DI NOLE! Lob vincente del serbo che crea uno scambio estenuante e porta l’avversario all’errore.

40-40 Servizio e rovescio lungolinea vincente del greco.

40-AD PALLA BREAK DI DJOKOVIC! CHE CROSS DI DIRITTO

40-40 Diritto a sventaglio largo del greco.

AD-40 Il greco varia con il rovescio. scappa via il diritto di Nole.

40-40 Rovescio in contropiede vincente di Djokovic dopo aver mosso l’avversario.

40-30 Risposta lunga del serbo.

30-30 Diritto vincente del greco dopo la prima potente.

15-30 Djokovic impone il suo gioco da fondocampo: stecca il greco.

15-15 Scappa via il rovescio del serbo dopo la diagonale di rovescio.

0-15 Esordio con doppio fallo per il greco.

0-0 Si comincia sul Philippe-Chatrier! Batte Tsitsipas.

INIZIO PRIMO SET

15.10 Tutto è pronto a Parigi! Nole o Tsitsipas si assicureranno la gloria francese.

15.08 Marin Cilic ha vinto il torneo di Stoccarda stamattina esordendo alla grande nella stagione su erba battendo 7-6 6-3 Felix Auger-Aliassime.

15.07 La testa di serie #2 del torneo tedesco ha ricevuto una wild card per il torneo di singolare e attende un qualificato oppure un lucky loser.

15.05 Il greco giocherà ad Halle prima del terzo Major dell’anno che l’anno scorso non si è giocato: il classe ’98 giocherà in doppio con Petros Tsitsipas contro Gonzalez e Demoliner.

15.03 Giocatori in campo a Parigi!

15.02 17esima finale ATP per il greco che ha vinto quest’anno i tornei di Montecarlo contro Andrej Rublev e Lione contro Cameron Norrie. L’ellenico ha bisogno di exploit considerando le sconfitte nelle grandi sfide come quest’anno contro Zverev ad Acapulco e Nadal a Barcellona.

15.00 Ulteriore step dunque per il greco che negli Slam ha raggiunto due semifinali agli Australian Open nel 2019 e quest’anno mentre a Parigi l’anno scorso aveva centrato le semifinali. A Wimbledon conta un quarto turno e a New York un terzo turno.

14.58 Nonostante i cinque set in semifinale contro il tedesco, il greco è sopravvissuto a una serie di turni molto complicati come quello del primo turno contro Pedro Martinez, gli ottavi contro Pablo Carreno Busta e i quarti contro Daniil Medvedev.

14.56 Il greco ha disputato un gran torneo sin qui perdendo appena tre set dopo quello al secondo turno contro John Isner e due set in semifinale contro Alexander Zverev.

14.54 Stefanos Tsitsipas vuole vincere all’esordio in una finale Slam e consolidare il primo posto nella Race verso Torino contro un diretto concorrente che lo tallona in seconda posizione. In caso di vittoria diventerebbe #3 al mondo nella generale al posto di Rafa Nadal.

14.52 Il #1 al mondo ha schiantato invece nei primi turni Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis prima delle sfide complicate degli ultimi turni.

14.50 Il serbo è reduce dalle battaglie contro gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che gli hanno portato via in totale tre parziali e contro Rafael Nadal battuto in quattro set.

14.48 Il serbo infatti ha già vinto l’Australian Open quest’anno e considerando il momento che sta vivendo potrebbe puntare alla tripletta degli Slam restanti oltre alla medaglia d’oro alle Olimpiadi.

14.46 Il classe 1987 dunque può sfruttare l’occasione e accorciare nel computo totale dei Major: il serbo rincorre i 20 Slam di Rafael Nadal e Roger Federer ma soprattutto potrebbe puntare al Golden Grand Slam.

14.44 Sesta finale a Parigi, bissando l’atto conclusivo del 2020 quando ha perso contro Rafael Nadal in tre set. Le altre tre sconfitte sono giunte nel 2015 contro Stan Wawrinka e nel 2014 e 2012 sempre contro lo spagnolo.

14.42 Il serbo vuole il 19° Slam in carriera, il secondo successo al Roland Garros dopo il 2016 quando vinse contro Andy Murray. 29esima finale in generale per lui con 10 sconfitte.

14.40 Terza finale tra i due con il serbo avanti 2-0 nei testa a testa: lo scorso anno il #1 al mondo ha vinto a Dubai per 6-3 6-4 bissando l’unico atto conclusivo contro su terra rossa a Madrid vincendo con lo stesso punteggio.

14.38 Qualche settimana fa il serbo ha vinto per 4-6 7-5 7-5 in un match diviso in due giorni a causa della pioggia. Secondo incrocio a Parigi dopo quello dello scorso autunno vinto dal classe 1987 in cinque set in semifinale per 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1.

14.36 Ottavo confronto tra i due giocatori, con il serbo in vantaggio 5-2: l’ultimo confronto l’ha vinto proprio il #1 al mondo a Roma nei quarti di finale in tre set memorabili.

14.34 Dopo la vittoria di ieri contro Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1 2-6 6-4, la ceca ha vinto con la connazionale Katerina Siniakova per 6-4 6-2 contro Iga Swiatek e Bethanie Mattek-Sands

14.32 Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 15.00 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros. Stamattina si è giocata la finale del doppio femminile con la doppietta di Barbora Krejcikova.

14.30 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

Djokovic-Tsitsipas, Finale Roland Garros 2021: programma, orario, tv, streaming – Roland Garros 2021, Novak Djokovic gigantesco! Sconfigge l’invincibile Nadal sul rosso ed è in finale! – Roland Garros 2021, Stefanos Tsitsipas conquista la Finale a Parigi: piegato Alexander Zverev in cinque set

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Ottavo confronto tra i due giocatori, con il serbo in vantaggio 5-2: l’ultimo confronto l’ha vinto proprio il #1 al mondo a Roma nei quarti di finale in tre set memorabili. Secondo incrocio a Parigi dopo quello dello scorso autunno vinto dal classe 1987 in cinque set in semifinale: terza finale tra i due con il serbo avanti 2-0 nei testa a testa.

Novak Djokovic gioca la sua sesta finale parigina dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro il Re della terra rossa e l’unico successo del 2016. Il serbo è reduce dalle battaglie contro gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che gli hanno portato via in totale tre parziali e contro Rafael Nadal battuto in quattro set. Il #1 al mondo ha schiantato nei primi turni Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis. Il classe 1987 vuole il 19° Slam in carriera per accorciare a -1 dallo spagnolo e Roger Federer.

Stefanos Tsitsipas vuole vincere all’esordio in una finale Slam e consolidare il primo posto nella Race verso Torino contro un diretto concorrente. Il greco inoltre in caso di vittoria diventerebbe #3 al mondo scavalcando Rafael Nadal. Grande stagione sin qui per lui che gioca la 17esima finale ATP in carriera e quinta quest’anno dopo le vittorie a Montecarlo e Lione e le sconfitte ad Acapulco e Barcellona. L’ellenico ha perso solo tre set sin qui contro John Isner al secondo turno e Sascha Zverev in semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la finale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 15.00 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: La Presse – AP Photo/Thibault Camus