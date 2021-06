CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il precedente di Roma

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 del Queen’s che oppone Matteo Berrettini a Stefano Travaglia in un derby d’esordio.

Il romano, numero 9 del mondo e primo giocatore d’Italia, giunge sull’erba da giocatore in grado di cogliere i quarti di finale al Roland Garros dopo tre belle vittorie e il forfait di Roger Federer; Novak Djokovic lo ha battuto, ma il serbo ha dovuto dare fondo a molte energie per evitare un quinto set che non gli sarebbe piaciuto in alcun modo. Una performance, in sostanza, che conferma la sostanza dell’italiano come giocatore da top ten senza troppe discussioni.

L’ascolano, invece, è sostanzialmente in una spirale negativa da dopo la finale di Adelaide con Jannik Sinner: da allora quasi esclusivamente sconfitte, se non in qualche partita di qualificazioni o a Roma contro il francese Benoit Paire. Una tendenza che ha fatto scivolare Travaglia dall’obiettivo della top 50 al numero 88. Sull’erba vanta due qualificazioni consecutive (2017 e 2018) a Wimbledon.

Un solo precedente tra i due, almeno a livello ATP: quello di Roma vinto dal padrone di casa (a tutti gli effetti, essendo della Capitale). Era da gennaio, ad Antalya, che Berrettini non si presentava a un torneo da prima testa di serie: l’occasione capita proprio sulla superficie che può utilizzare per dare spinta ulteriore alle sue ambizioni.

Il match tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia aprirà il programma del Campo Centrale del Queen’s Club alle ore 13:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

